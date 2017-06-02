الاقتصاد في أسبوع| الدولار مستقر عند 18.05 جنيه.. وقانون الاستثمار ينتظر اللائحة التنفيذية

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها الدولار يواصل استقراره عند 18.05 للبيع، ووزير الصناعة والتجارة يؤكد رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على القطاع الصناعي على المدى الطويل، والسيسي يصدق على قانون الاستثمار، وسحر نصر تشكل لجنة لإصدار اللائحة التنفيذية، و3 مليار دولار حصيلة الطرح الإضافي للسندات الدولارية المصرية، والمراجعة القادمة لصندوق النقد بين نوفمبر وديسمبر، و27.2 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال مايو، المالية تثبت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه حتى نهاية يونيو، ومليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية دخلت مصر بعد رفع الفائدة.

الدولار يواصل استقراره عند 18.05

مازالت أسعار العملات الأجنبية مستقرة أمام الجنيه بالسوق المحلية، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2 يونيو 2017، بعد قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر وتركه للعرض والطلب، ووفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 17.95 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع.

وزير التجارة: رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على القطاع الصناعي

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قرار البنك المركزي الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة على الإقراض لن يؤثر على القطاع الصناعي على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ استراتيجيات بنوعيها القصيرة وطويلة المدى، وأن هذا الإجراء قصير المدى ولابد من تحمل آثاره.

وأضاف قابيل أن الوزارة تسعى إلى تغيير مفهوم المجمعات الصناعية والتي كانت تتسم بالعشوائية على مدى العشرين عامًا الماضية، وخلق مجمعات نموذجية تعمل على تطوير وتنمية الصناعة، منوهًا إلى أن الوزارة تستهدف في إطار خطتها الاستراتيجية 2020 إلى إنشاء 22 مجمعًا صناعيًّا.

السيسي يصدق على قانون الاستثمار.. وسحر نصر تشكل لجنة لإصدار اللائحة التنفيذية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات.

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ستتولى إدخال اقتراحات الوزارات كافة في اللائحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم إصدارها من قِبَل رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا مثلما حدد القانون.

وذكرت الوزيرة أن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليها إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، ويعقبها الأرشيف الإلكتروني.

المالية: 3 مليارات دولار حصيلة الطرح الإضافي للسندات الدولارية

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، نجاح مصر في العودة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال طرح إضافي للسندات الدولية التي صدرت في يناير الماضي، حيث أصدرت وزارة المالية سندات دولارية جديدة، بقيمة 3 مليارات دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح.

وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية يؤكد وجود تحسن كبير في نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي التطورات الإيجابية التي بدء يحققها الاقتصاد، من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية، وتزامن طرح السندات مع الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما سيتيح لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.

«المالية»: المراجعة المقبلة لصندوق النقد بين نوفمبر وديسمبر

قال وزير المالية عمرو الجارحي: المراجعة المقبلة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون بين نوفمبر وديسمبر.

وكان صندوق النقد الدولي قد انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه قبل إتاحة الشريحة الثانية وقدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار موزعًا على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويًّا.

27.2 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال مايو

حققت البورصة خلال تعاملات مايو الجاري مكاسب بلغت نحو 27.2 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 675.9 مليار جنيه مقابل 648.7 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 2.2%.

المالية تثبت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه حتى نهاية يونيو

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارًا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه، حتى نهاية يونيو 2017، بعد خفضه خلال أبريل الماضي، إلى 16.5، مقارنة بنحو 17 جنيها في مارس السابق له.

مليار دولار تدفقات استثمارية بعد رفع الفائدة

صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن الاقتصاد تلقى قرابة مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.