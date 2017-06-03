«استمارة تعهد».. آخر أوراق النواب لرفض التنازل عن تيران وصنافير

لجأ بعض النواب لتبرئة ساحتهم من التنازل عن جريزتى تيران وصنافير لصالح الجانب السعودي بموجب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود التي وقعت في أبريل من العام الماضي، وذلك عن طريق استمارة يتعهد النائب خلالها برفض التنازل عن الجزيرتين، وجاءت المبادرة من تكتل “25/30” بإعلان النائب هيثم الحريري عن “استمارة” تتضمن تعهدا من النائب الموقع عليها بالتصويت برفض الاتفاقية في الجلسة العامة.

ورغم أن مجلس النواب لم يحدد موعدا محددا لمناقشة الاتفاقية فإن هناك على ما يبدو اتجاها لمناقشتها خلال شهر رمضان، وأكد سمير الخولي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس ائتلاف “دعم مصر” أنه من المتوقع حسم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر، والمملكة العربية السعودية، خلال شهر رمضان الكريم.

استمارات التعهد جاءت بعد أيام من اجتماع تم بين جهات أمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب، نشرت تفاصيله عدد من المواقع لترتيب إجراءات إقرار الاتفاقية، وقال النائب هيثم الحريري، صاحب أول استمارة رفض للاتفاقية إن الهدف منها هو إعلان الموقف والتعهد برفض التنازل عن أي شبر من من أرض مصر وفاء للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن شرف الأمة، واحتراما لأصوات الناخبين الذين أعطوه الثقة، والقسم الذي حلفه بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وقال أحمد داوود، عضو مجلس النواب، إن هناك حملة شعبية هي التي أطلقت الاستمارة وقام عدد من النواب بالتوقيع عليها، مشيرا إلى أنها لاقت ترحيبا كبيرا من النواب الرافضين للاتفاقية، وأنها بمثابة ضغط شعبي لإعلان رفض الاتفاقية وتأكيد احترام دولة القانون وتحمل المسؤولية التاريخية للنواب.