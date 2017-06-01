إفريقيا ليست فقيرة

تتعرض القارة الإفريقية لاستنزاف أموالها من العالم المتقدم بطرق مختلفة، حتى أصبح المعروف عنها أنها قارة فقيرة، وتلك الشعوب الغنية بعبارة بسيطة تحاول مساعدة شعبها، من خلال القصص الصحفية والنداءات الخيرية والمعونات في كل عام.

قال موقع ذى هيرالد الإثيوبي: عندما نقرأ ذلك عن القارة، فإننا نعزز الافتراضات والقصص عن إفريقيا، والتي تؤكد أن القارة كانت غنية، لكننا نسرق ثرواتها، واستنادًا إلى مجموعة من الأرقام الجديدة، نجد أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي الدائن الصافي لبقية العالم؛ لتصل قيمتها إلى أكثر من 41 مليار دولار. ومن المؤكد أن هناك نقودًا تصل إلى نحو 161 مليار دولار في السنة على شكل قروض وتحويلات (من يعملون خارج إفريقيا ويرسلون الأموال إلى الوطن) ومساعدات. ولكن هناك أيضًا 203 مليار دولار مغادرة القارة. وبعضها مباشر، مثل 68 مليار دولار في الضرائب المتضخمة.

وتابع الموقع أن الشركات متعددة الجنسيات التي تنافست على الوجود في القارة كانت أساس”السرقة” من خلال توليد ثوراتهم من البنود الضريبية. وتصل هذه “التدفقات المالية غير المشروعة” إلى حوالى 6.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في القارة أو ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه إفريقيا في المساعدات، كما أن هناك 30 مليار دولار أرباحًا لهذه الشركات، حتى أصبحت مدينة لندن غارقة في الأرباح المستخرجة من الأرض والعمل في إفريقيا. وهناك أيضًا المزيد من الوسائل غير المباشرة التي يتم بها سحب الثروة من إفريقيا. وتقدر التقارير أن 29 مليار دولار سنويًّا تسرق من القارة في قطع الأشجار غير المشروع وصيد الأسماك والتجارة في الحياة البرية. ومعنى ذلك أن هناك 36 مليار دولار مستحقة لإفريقيا نتيجة للأضرار التي قد يسببها تغير المناخ لمجتمعاتها واقتصاداتها؛ نظرًا لعدم قدرتها على استخدام الوقود الأحفوري في التطور على نحو ما فعلته أوروبا.

ولفت الموقع إلى أن أزمة المناخ لم تكن القارة السبب فيها ولا ناتجة عن الحياة الخاطئة بها، ولكن الأفارقة يجنون نتائج الاستعمارين القديم والحديث، موضحًا أن السبب الرئيسي في أزمة المناخ بالقارة هو استخدام أراضيها كمقابر لنفايات العالم المشعة والضارة وكأرض بديلة للمصانع المؤذية، وبالنسبة للتبريرات التي تقول بأن القارة تستلم ثمن استغلالها أموالًا طائلة، فالحقيقة تؤكد أن كل الثروة التي تتدفق على إفريقيا لا تفيد شعوب القارة، بل يتم تقديمها للحكومات والقطاع الخاص (بأكثر من 50 مليار دولار) والتي تتحول إلى ديون لا يمكن سدادها. وعلى سبيل المثال تخسر ​​غانا 30 فى المائة من عائداتها الحكومية لتسديد الديون والقروض التي غالبًا ما تكون مضاربة على أساس ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتحمل معدلات فائدة ضخمة. ويكلف حاليًّا مصهر ألومنيوم خاص في موزمبيق، المبني بقروض ومساعدات، 21 جنيهًا استرلينيًّا لكل جنيه استرليني واحد تتلقاه حكومة موزمبيق. كما أن المساعدات البريطانية، التي تستخدم لإنشاء المدارس الخاصة والمراكز الصحية، تقوض إنشاء الخدمات العامة بدلًا من أن تعمرها، ولهذا السبب يتم إغلاق هذه المدارس الخاصة في أوغندا وكينيا.

وأضاف الموقع أن سكان إفريقيا يتعرضون لسرقة ثرواتهم فعليًّا من خلال الاقتصاد، ولكن يمكن لأقلية صغيرة من الأفارقة الحصول على الثراء من خلال السماح للثروة بالتدفق بأشكال غير مشروعة. ويتعين على الحكومات الأوربية أن تتوقف عن إجبار الحكومات الإفريقية على فتح اقتصادها أمام الخصخصة وأسواقها أمام منافسة غير عادلة. وإذا أرادت البلدان الإفريقية أن تستفيد من الاستثمار الأجنبي، فلا بد من السماح لها بتنظيم ذلك الاستثمار والشركات التي كثيرًا ما تجلبها بنفسها. وباستثناءات قليلة، تعاني البلدان ذات الثروة المعدنية الوفيرة من ضعف الديمقراطية، وضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم التنمية.