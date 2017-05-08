8 أندية عربية تحسم بطولة الدوري في بلدانها

دخلت دوريات كرة القدم في الوطن العربي مراحلها الحاسمة واشتعلت المنافسة بين أندية القمة على اللقب، فيما اشتعل الصراع في القاع من أجل التشبث بالبقاء وعدم مغادرة البطولة والهبوط للدرجة الأدنى.

“البديل” يرصد ما آلت إليه المنافسات في الوطن العربي حتى الآن..

في القارة السمراء

في الدوري المصري، بات الأهلي قريبًا من الحفاظ على اللقب، للعام الثاني على التوالي والتاسع والثلاثين في تاريخه، بعدما مر من عمر المسابقة 27 جولة، ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 71 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه.

في الدوري الليبي، أسدل الستار على منافسات كرة القدم بتتويج أهلي طرابلس، وهي النسخة التي شارك فيها 22 فريقا تم تقسيمهم على مجموعتين الأولى ضمت 9 أندية والثانية ضمت 12 ناديا، تأهل عن المجموعة الأولى فريقان هما أهلي بنغازي والنصر، بينما تأهل عن المجموعة الثانية 3 فرق هي المدينة وأهلي طرابلس والسويحلي، وشاركت الفرق الخمسة في دوري من مرحلة ذهاب فقط وتمكن أهلي طرابلس من التتويج باللقب بعدما حصد 3 انتصارات وتعادل.

الدوري التونسي لا يختلف كثيرًا عن نظيره الليبي، حيث شارك به 16 فريقا تم تقسيمها إلى مجموعتين كل منهما ضمت 8 أندية ويتأهل عن كل مجموعة 3 أندية، وتأهل عن المجموعة الأولى أندية الصفاقسي والنجم الساحلي واتحاد بن قردان، بينما تأهل عن المجموعة الثانية أندية الترجي والإفريقي ونجم المتلوي. وتشارك الستة أندية في دوري من مرحلتين ذهاب وإياب، ومر من عمر المنافسة 8 جولات ويتصدر الترجي جدول المنافسة وبات قريبًا من الفوز باللقب حيث يمتلك في جعبته 20 نقطة وبفارق نقطة عن النجم الساحلي أقرب منافسيه.

الدوري السوداني لا يزال في بدايته، وتتبقى جولتان على نهاية النصف الأول من الموسم الذي يشارك به 18 فريقا وتقام المنافسة بنظام مجموعة واحدة من مرحلتين ذهابا وإيابا ويفوز باللقب أكثر الأندية حصدًا للنقاط، ويتصدر الهلال جدول المسابقة برصيد 33 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المريخ صاحب المرتبة الثانية ونفس عدد النقاط عن أهلي الخرطوم صاحب المركز الثالث.

في الدوري الموريتاني، بقيت 3 جولات قبل نهاية الموسم ومعرفة بطل موسم 2016/2017، الذي يشارك به 14 فريقا، وتتنافس الأندية الـ14 في مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب ويتصدر المنافسات فريق تفرغ زينه برصيد 48 نقطة بالتساوي مع ذز وبفارق نقطة مع الوئام صاحب المركز الثالث، ويتبقى من عمر المنافسات 3 جولات.

في الدوري المغربي اقترب فريق الوداد من حسم اللقب، وشارك 16 فريقا يتنافسون في دوري من مجموعة واحده بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، حيث مرت 26 جولة من عمر المنافسة ويتبقى 4 جولات فقط ويتصدر الوداد الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الدفاع الحسني الجديدي صاحب المرتبة الثانية.

في الدوري الجزائري يتبقى 5 جولات على نهاية الموسم الذي يشارك به 16 فريقا تتنافس في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، وتبقى المنافسة قائمة بين وفاق سطيف متصدر الترتيب برصيد 47 نقطة، ومولودية الجزائر، الوصيف برصيد 44 نقطة، ويأتي من خلفهم اتحاد بلعباس صاحب المرتبة الثالثة برصيد 41 نقطة.

في دوري جيبوتي يتنافس على اللقب 10 أندية في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، ويتبقى من عمر المسابقة جولة واحدة، ويعد فريق جيبوتي تيليكوم هو الأقرب لنيل اللقب في حالة تمكن من الفوز في مباراته الأخيرة، وفي حالة مُني بهزيمة وفاز منافسه بورت يتوج الأخير بطلًا للدوري.

“الدوري الصومالي” يتنافس على اللقب 10 فرق في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، ومر من عمر المسابقة 12 جولة، ويتصدر ديكيدا أف سي جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بالتساوي مع علمان أف سي.

في آسيا

في الدوري الفلسطيني أسدل الستار على منافسات كرة القدم، وشارك 12 فريقا في دوري من مجموعة واحدة بنظام المرحلتين ذهابا وإيابا، وحصد اللقب فريق هلال القدس بعدما تمكن من جمع 46 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ثقافي طولكرم صاحب المركز الثاني.

في الدوري السعودي اختتمت المنافسات التي شارك بها 14 فريقا تنافست في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، وحصد اللقب فريق الهلال بعدما تمكن من حصد 66 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه.

انحصرت المنافسة في الدوري الكويتي الذي يشارك به 15 فريق تتنافس في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، بين فريق الكويت المتصدر برصيد 57 نقطة، وبين فريق القادسية صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، ويتبقى من عمر المنافسة 4 جولات.

الدوري الإماراتي: على الرغم من بقاء جولة على نهاية المسابقة إلا أن فريق الجزيرة استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعدما جمع 65 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الوصل أقرب منافسيه، وتنافس على اللقب 14 فريقا في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا.

الدوري القطر:” أسدل الستار على منافسات الدوري القطري الذي شارك به 14 فريقا تنافست في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، وتمكن فريق لخويا من تحقيق اللقب بعدما جمع 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن السد صاحب المركز الثاني.

الدوري الأردني: حصد فريق الفيصلي لقب الدوري الأردني الذي شارك به 12 فريقا في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، وتمكن الفيصلي من الظفر باللقب بعدما حصد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن الجزيرة صاحب المرتبة الثانية.

الدوري البحريني: توج فريق المالكية بلقب الدوري الذي شارك به 10 أندية في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، وتوج المالكية باللقب بعدما جمع 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المحرق.

الدوري العراقي: يتنافس على اللقب 19 فريقا في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، وبعد مرور 28 جولة انحصرت المنافسة على اللقب بين النفط المتصدر برصيد 60 نقطة، والشرطة صاحب المرتبة الثانية بفارق نقطتين، ونفط الوسط صاحب المرتبة الثالثة برصيد 54 نقطة.

الدوري العماني: يتنافس على اللقب 14 فريقا في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، ويتبقى من عمر المسابقة 3 جولات ويعد فريق الشباب المتصدر برصيد 46 نقطة، وفريق ظفار صاحب المرتبة الثانية بفارق نقطتين هما الأقرب لنيل اللقب.

الدوري اللبناني: اختتمت منافسات الدوري اللبناني الذي تنافس عليه 12 فريقا في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، وتوج باللقب فريق العهد بعدما تمكن من جمع 49 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن السلام زغرتا أقرب منافسيه.

الدوري السوري: يتنافس على اللقب 16 فريقا في دوري من مجموعة واحدة بنظام مرحلتين ذهابا وإيابا، وأسدل الستار على مباريات النصف الأول من الموسم والذي شهد تصدر تشرين برصيد 32 نقطة وبفارق أ نقاط عن الجيش صاحب المرتبة الثانية.