7.2 مليار جنيه.. هدف الحكومة من بيع بنك القاهرة

أظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017 / 2018 أن الحكومة تستهدف جمع 7.2 مليار جنيه من طرح حصة بنسبة 20% لبنك القاهرة، بسوق الأسهم المحلية، بعدما تم قيد أسهمه بجداول البورصة في فبراير الماضي، وبرأسمال 2.25 مليار جنيه، موزعا على 562.5 مليون سهم، وبقيمة اسمية للسهم 4 جنيهات.

ومن المتوقع أن يتم تداول أسهم “القاهرة” ثالث أكبر بنك حكومي، في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل بعد انتهاء مهلة 6 أشهر التي تمنحها البورصة للشركات من تاريخ القيد لاستيفاء مستنداتها وتحديد القيمة العادلة لتنفيذ طرح نسبة من الأسهم وبدء التداول بين المتعاملين في السوق.

ورغم تحذيرات الخبراء والاقتصاديين من طرح نسب من رأسمال البنوك الحكومية في البورصة، إلا أن الحكومة ماضية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو خصخصة أملاك الدولة، امتثالا لتعليمات وشروط صندوق النقد الدولي.

الخصخصة عندما طرحت كسياسة، كانت وسيلة لجلب رؤوس أموال وتكنولوجيا حديثة لمشروعات القطاع العام من أجل تطويرها وتنميتها لتحسين الأداء الاقتصادي، لكن ما حدث على أرض الواقع كان مختلفا؛ حيث طرحت المشروعات بأموال قليلة، ما يعد إهدارا لمال الشعب، وكان من المفترض أن يتعهد المشتري بالحفاظ على نفس نوع النشاط والعمالة، لكنه لم يحدث؛ فبعد التخصيص يتم تفكيك البنية الإنتاجية ووقف النشاط الأصلي وبيع الأراضي المقام عليها المشروعات، وطرد العمالة بالمعاش المبكر أو الفصل.

وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن الخصخصة لم تكن فقط للقضاء على القطاع العام، بل قتلت القطاع التعاوني، مشيراً إلى أن العالم كله يسير بثلاث أنواع من الملكية الخاصة والعامة والتعاونية، والمنافسة تدور بين الثلاث قطاعات ولا تكون منافسة داخل القطاع الخاص فقط، ولابد من المساواة بين الملكيات الثلاث.

وأضاف عيسى لـ”البديل” أن اللعبة الاقتصادية في مصر مبنية علي الإقصاء، الذي تم عن طريق الخصخصة لصالح رجال الأعمال، فالقوانين الحالية مكملة لقوانين نظام مبارك، مؤكدا أن المستثمرين لن يرضوا بحصة من بنك القاهرة مثلا، لكنهم سيسعون إلى الحصول على أغلبية الأسهم ليتمكنوا من الإدارة، وستدخل الدولة أسهم أخرى في البورصة حتى يتم بيع البنك بالكامل.