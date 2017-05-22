50% زيادة في أسعار الدم.. و«الصحة»: لمنع المتاجرة به

كتب: ربيع السعدني و ماهيتاب عبد الفتاح

أكدت مصادر خاصة لـ”البديل” ارتفاع أسعار أكياس الدم بزيادة قدرها 50٪‏ للمستشفيات الحكومية و60٪‏ للمستشفيات الخاصة، حيث وصل سعر أكياس وحدات الدم الكاملة من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومي، و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، وتجاوزت أسعار وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومي و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، وتم رفع أسعار وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومي و130 جنيهًا للقطاع الخاص.

وأضافت المصادر أن الزيادة الجديدة ستشمل القسم المجاني في كافة المستشفيات الحكومية والخيرية وبرنامج العلاج على نفقة الدولة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

وبحسب الخطاب الرسمي الذي حصلت “البديل” على صورة ضوئية منه، الصادر بتاريخ 10 أبريل الماضي، موجَّه إلى مستشفى سوهاج العام، طالبت الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة والسكان من خلاله المستشفى بتعديل أسعار الدم ومشتقاته إلى الأسعار الجديدة بزيادة 50%.

المحامي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، قال لـ”البديل” إنه تم تحريك الأسعار طبقًا لقرارات وزارة الصحة والسكان برفع سعر كيس وحدة دم كامل 50 سم إلى 80 جنيها للقطاع الحكومي و140 جنيهًا للقطاع الخاص، ووحدة دم من 50 ــ 100 سم إلى 100 جنيه للقطاع الحكومي و230 جنيها للقطاع الخاص، ووحدة دم أكبر من 100 سم إلى 140 جنيها للقطاع الحكومي و500 جنيه للقطاع الخاص، وفيما يخص البلازما المجمدة فإنه تم رفعها إلى 60 جنيهًا للقطاع الحكومي و105 جنيهات للقطاع الخاص.

واعتبر فؤاد أن هذه الخطوة تدل على فشل الوزارة في توحيد أسعار الدم التي تأتي من التبرعات فقط، بحسب تعبيره، وجاءت الزيادة الجديدة لتشكل ضربة قاضية لآلاف المرضى مما يزيد من أعبائهم العلاجية.

وأوضح فؤاد أن زيادة الأسعار لن تحل مشاك السياسة الصحية، وسوف تكون لها عواقب وخيمة قريبًا، وقال: “هذه خيبة أمل كبيرة سببها تهاون لجنة الصحة بمجلس النواب مع صحة المواطنين”.

فيما أعلنت الدكتورة عفاف أحمد، مدير خدمات نقل الدم القومية، أن آخر اجتماع للجنة العليا للدم تم في فبراير الماضي واعتُمدت قراراته خلال شهر مايو الجاري، لم يرد فيه أي زيادة في أسعار أكياس الدم باستثناء المستشفيات الخاصة التي تم تحريك أسعار أكياس الدم بها، مشيرة إلى أن الزيادة تهدف إلى توفير الدم بالمستشفيات حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بدلًا من الإتجار به.

وأكدت الدكتورة عفاف أحمد، لـ”البديل” أن سعر كيس الدم في المستشفيات الحكومية لا يزال 90 جنيهًا ولم يتم تحريكه حتى الآن.

فيما يرى الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس بنقابة الأطباء، أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على إلغاء مجانية الصحة، وقال لـ”البديل” إن العلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي يجب أن يكون مجانيا للمرضى غير القادرين، وإذا تم تطبيق زيادة أسعار أكياس الدم فإن الوزارة بذلك تلغي مجانية الصحة شيئا فشيئا.