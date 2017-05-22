480 مليار دولار.. بماذا وعد ترامب السعودية؟

تمخضت القمم فولدت المركز العالمي لمكافحة التطرف.. القمم الأمريكية –السعودية والأمريكية-الخليجية والأمريكية العربية الإسلامية لم تخرج سوى بخطاب معتاد للرئيس الأمريكية دونالد ترامب تغلب عليه الشعارات والدعائية دون التقيد بالتزام التنفيذ على أرض الواقع، وهذا الأمر ليس غريباً عليه منذ أن كان مرشحاً للرئاسة، فمن إنشاء جدار على طول الحدود مع المكسيك، لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وطرد المسلمين من الولايات المتحدة، وغيرها من التصريحات التي تثير ضجة وجدل دون فعل، وهو ما يليق برجل المال والإعلام الذي دخل البيت الأبيض ليجد أن السياسة من موقع اتخاذ القرار شيء والبروباجندا والدعاية شيء أخر، فما كان منه بعقلية رجل الأعمال إلا أن يعمل وفق مبدأ “إذا كنت جيد في شيء فلا تفعله بالمجان”. فما المقابل إذن أمام 480 مليار دولار أميركي- يشكلون ما يتجاوز نصف الاحتياطي النقدي للسعودية- ستدفعهم الرياض على مدى العشر سنوات القادمة بالإضافة إلى طرح شركة “آرامكو” للبيع في بورصة نيويورك، وهي الكيان الاقتصادي الأكثر قيمة في العالم وقيمتها السوقية تتجاوز قيمة كل شركات عملاقة مثل آبل ومايكروسوفت وفيسبوك وشل وتوتال وجوجل؟

بالعودة إلى الوراء قليلاً، شكل انتخاب ترامب نقطة بداية مرجحة لتفسخ مسار العلاقات الأمريكية – السعودية المميزة والاستثنائية، خاصة وأن ترامب أقام خطابه الخارجي إبان حملته الانتخابية على مهاجمة السعودية ومهاجمة النمط الحاكم للعلاقات بين واشنطن والرياض، التي نظر إليها معظم الأميركيين في دوائر التفكير وصنع القرار على أنها وبالحد الأدنى ذات تكلفة عالية، وعدم مقدرة واشنطن في الاستمرار بسياسة الانفراد والنفوذ المطلق على دول المنطقة كما كان الحال عشية غزو العراق 2003 بمشاركة السعودية، أو حتى أن هذه المصالح لا تتحقق عبر الرياض بكل الخصوصية التي ميزت العلاقات التاريخية بين البلدين، التي صارت مع فجاجتها تؤثر على توجه الناخب الأميركي الذي بات يرى بعد انفضاح أمر تورط المملكة في هجمات سبتمبر وغيرها أن مكان السعودية ليس الحليف بكل تأكيد لبلاده، إضافة إلى اعتماد العشوائية والارتجال والهروب للأمام وقلب الطاولة كإستراتيجية وحيدة للرياض في الفترة الأخيرة.

وفي نفس السياق، فإن كُلفة التعهد الأمريكي بحماية السعودية وحكامها تخطت ما يمكن أن يوصف بعائد مربح للسياسات الأمريكية، فعلى الرغم من النفط الرخيص واستيراد الأسلحة بمليارات الدولارات سنوياً، و حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة واحتياطها النقدي وسندات الخزانة التي تقارب تريليون دولار، فإن المملكة شكلت خاصة في السنوات الأخيرة محرك مشكلات لواشنطن على صعيد استقرار المنطقة، بالتوازي مع طموح غير عاقل وغير واقعي لتصدر الرياض لقيادة “العالم العربي والإسلامي” والتعامل بصفة ولي أمر المنطقة، وفي سبيل ذلك فتحت على نفسها وعلى المنطقة سيل من المقامرات والمغامرات الغير محسوبة، بداية من التدخل في سوريا ودعم المسلحين هناك، وختاماً بحرب اليمن التي أثبتت فشل النظام العالمي في وقف جريمة هي الأبشع منذ بداية القرن الجاري، وبسلاح أميركي، وتأجيج الصراع الطائفي في المنطقة انطلاقاً من صراعها مع إيران، وأخيراً عدم جدوى الدور السعودي في تنفيذ أي سياسات أمريكية في العقود الأخيرة دون أضرار جانبية تفوق في حجمها وخطورتها ما قدمته الرياض من دور “إيجابي” في خدمة واشنطن؛ وأبسط مثال على هذا دعم السعودية ولعبها دوراً هاماً في حرب أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، الذي أفضى في النهاية إلى نشأة أجيال من الإرهابيين بدأت بقاعدة أسامة بن لادن، واخيراً “داعش”.

أمام هذا المشهد المتناقض، لم يكن أمام ترامب إلا مجاراة السعودية والحصول على مئات المليارات من الدولارات من أموالها، وذلك بأن يعيد أنتاج خطاب جورج بوش الابن عن مزاوجة محاربة الإرهاب بمواجهة إيران، وهو الأمر الذي سعت السعودية مع إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات لتطويره لحد الحرب على غرار ما حدث في العراق، التي شكلت بعد غزوها معضلة أمنية وعسكرية وسياسية على شكل متوالية هندسية لواشنطن بدأت بمستنقع استنزاف وانتهت بـ”داعش” بعد تفضيل الولايات المتحدة الانسحاب من العراق وتقليص فعلها العسكري المباشر في الشرق الأوسط خلال فترة حكم أوباما، وهو ما كان نقطة الخلاف الرئيسية بين السعودية وإسرائيل وبين الإدارة الأمريكية السابقة، أضيف عليها الاتفاق النووي الذي خفض سقف مواجهة واشنطن والرياض وتل أبيب مع طهران من التهديد بالغزو إلى وفقط محاولات تحجيم النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط على قاعدة تسوية الحرب الباردة في المنطقة بعد سنوات “الربيع العربي” من اليمن لسوريا والعراق لصالح الولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم السعودية، وهو الأمر الذي شكل أيضاً لكل من الأطراف السابقة فرصة مثالية للهروب للأمام من مشاكلهم الداخلية؛ سواء الصراع على الحكم في المملكة أو أزمة إدارة ترامب الخاصة بشبهة علاقاتها بروسيا.

سياسات الهروب للأمام ترجح دوماً عمل عسكري، ولكن إقران هذا العمل بتسوية سياسية يعني ضرورة وجود ضمانة بأن الحرب التي تندلع تنتهي بإقرار واقع تلتزم به معظم الأطراف المعنية بحدود دنيا ضرورية للتوافق، وهنا تكمن النقطة المفصلية والمعضلة المتمثلة في سؤال: كيف ستنهي إدارة ترامب الحروب والصراعات –القديم منها والمستجد- في الشرق الأوسط دون التورط في حرب أكبر ستكون تداعياتها -حال اندلاعها- سلبية على مستويا داخلية وإقليمية ودولية على الأطراف التي تلوح بها؟ وكيف يمكن فرض تسوية شاملة على النمط الترامبي لكافة صراعات الشرق الأوسط ضمانة تحققها الوحيدة واستمرارها هو فرضها بالقوة العسكرية؟ الإجابة المنطقية الوحيدة هي تصدير الأزمات الداخلية في الدول الفاعلة فيها -الولايات المتحدة والسعودية- للخارج ومزيداً من مبيعات الأسلحة، وهو بالفعل ما حدث على مدار أيام القمم الأخيرة في السعودية.

وبشكل عام، فإن الخطاب الذي قدمه ترامب في السعودية غير استثنائي لساسة واشنطن، وإن كان أعيد تقديمه في صيغة أكثر ملائمة لمعطيات الواقع الراهن، بغطاء عربي وإسلامي ودون تكلفة تُذكر من الجانب الأميركي، بل يمكن القول أن خطاب المزاوجة المعاد إنتاجه هذا ثمنه 480 مليار دولار، وهدفه الحقيقي هو إعادة العلاقات السعودية-الأميركية لمسارها التقليدي قبل أوباما ولكن مع إعادة تقييم ومعطيات جديدة تجعل الغطاء السياسي والعسكري الذي كفلته الولايات المتحدة لدول الخليج وخاصة السعودية منذ نشأتها، بمقابل وليس فقط على أرضية “اتفاق كوينسي“، بل يتجاوز ذلك بمنطق رجل الأعمال ترامب إلى أن المقابل لن يكون إرسال قوات أميركية تحارب معارك السعودية ولكن على السعودية أولاً أن تدفع مقابل تجاوز ترامب لعقبات “جاستا“ وغيرها من مفاعيل تأزم العلاقة بين البلدين في الأعوام الماضية، ثم دعم مسعاها في تقليص وتحجيم نفوذ إيران، بشرط أن تتوقف المملكة عن سياسة الهروب للأمام التي تنتهجها منذ عاميين، وأن تتأقلم مع الأولوياتالأمريكية الجديدة في عهد ترامب بالنسبة للمنطقة، والتي توفر للرياض مبدأ العداء المشترك مع واشنطن ضد طهران. ولكن هذا الأمر لم يكن وليد القمم الأخيرة؛ فالعداء بين الولايات المتحدة وإيران يرجع لبداية الثورة الإيرانية 1979، ومفاعليه بالسعودية أو بدونها مستمرة حتى بعد الاتفاق النووي، وبالتالي يمكن الجزم بأن الأموال التي ستدفعها السعودية للولايات المتحدة كانت تهدف في المقام الأول لتصحيح مسار العلاقة بين البلدين وفق شروط رجل الأعمال دونالد ترامب، الذي قدم في مقابل هذه الأموال خطاب مستهلك قديم طمئن به خوف السعوديين بأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الخطر الإيراني الذي يهدد المملكة، والدليل على هذا بالإضافة للكلمة التي ألقاها، افتتاحه للمركز العالمي لمكافحة التطرف!