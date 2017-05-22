22 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الطلائع

أعلن حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة طلائع الجيش.

ويلتقي الأهلي مع الطلائع مساء غد الخميس، على ملعب «السويس الجديد» ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

وضمت قائمة الفريق 22 لاعبًا:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، وعلي معلول.

خط الوسط: حسام غالي، أكرم توفيق، عمرو السولية، محمد جابر “ميدو”، كريم نيدفيد، وليد سليمان، أحمد حمودي، وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: سليماني كوليبالي، عمرو جمال، وجونيور أجايي.

وشهدت القائمة خروج أحمد حجازي، وأحمد فتحي، بسبب الإصابة، وحسام عاشور، للإيقاف، وسعد سمير، بسبب ارتباطه ببعض الأمور الخاصة به، وأحمد حمودي، وعماد متعب، وحسين السيد، وصالح جمعة، والحارس مسعد عوض، لأسباب فنية.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الأخيرة، بعدما تعادل مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لمثله.