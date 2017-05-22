22 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا للقطن الكاميروني

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة القطن الكاميروني.

ويلتقي الأهلي مع بطل الكاميرون يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، التي تضم أندية زاناكو بطل زامبيا، الوداد المغربي، القطن الكاميروني.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد نقطة، بعدما تعادل على ملعبه ووسط أنصاره في الجولة الأولى أمام زاناكو الزامبي بدون أهداف، بينما يتصدر الوداد هذه المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعدما نجح في إسقاط القطن بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد نجيب وسعد الدين سمير ورامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمد هاني وحسين السيد وعلي معلول وصبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور وحسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وصالح جمعة وجونيور أجايي وميدو جابر.

خط الهجوم: سليماني كوليبالي وعمرو جمال.

ويسعى بطل مصر إلى العودة من الكاميرون بنتيجة إيجابية، بعدما حقق ضربة بداية مخيبة لآمال وطموح جماهيره العريضة بالتعادل مع بطل زامبيا.