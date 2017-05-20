20 مليون إفريقي يواجهون خطر المجاعات

تزداد أزمة الغذاء بشدة في جميع أنحاء شرق إفريقيا ونيجيريا واليمن، حيث يتعرض أكثر من 20 مليون شخص للخطر، وتشير أحدث الإحصاءات إلى كارثة إنسانية ستشهدها القارة السمراء، على عكس ما شهدناه على مدى السنوات السبعين الماضية.

قال موقع دويتش فيلة: “يواجه 20 مليون شخص في جنوب السودان والصومال واليمن ونيجيريا مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، وهذا عدد مرعب؛ أي ما يعادل سكان نيويورك ولندن وباريس، ويحاولون منذ شهور، العثور على ما يكفي من الغذاء لإعالة أنفسهم وذويهم، ومن المفجع أن الناس يموتون بالفعل في بعض المناطق بسبب المجاعة والأمراض ذات الصلة”.

وأضاف الموقع أن دول شرق إفريقيا يجتاحها الخوف من تكرار أزمة الغذاء، التي حدثت عام 2011 وأدت إلى وفاة 271 ألف شخص، وتبين أحدث الإحصاءات أننا نواجه الآن كارثة أكبر بكثير، ودون تدخل جذري، ستشهد إفريقيا مستوى من المعاناة الإنسانية، على عكس ما شهدناه على مدى السنوات السبعين الماضية.

وتابع “دويتش فيله”: “في الأزمات، نعلم أن بعض الناس يكافحون أكثر من غيرهم، ويمكن أن يصبحوا عرضة للخطر بسرعة، وعندما يكون الغذاء قليل، فإن أكثر الفئات عرضة لخطر سوء التغذية ومضاعفات أخرى تشمل كبار السن، والأفراد المصابين بإعاقات جسدية أو عقلية، والرضع، والنساء الحوامل؛ على سبيل المثال، الشخص الذي لديه مشكلة في المشي بسبب إعاقة جسدية، يعتبر مغادرة منازلهم والسفر لمسافات طويلة للوصول إلى مصدر غذائي أو مصدر مياه صعب للغاية، وقد لا يملكون أي أموال لدفع تكاليف النقل، وبمجرد وصولهم إلى مكان آمن، قد لا يتمكنون من الوقوف لفترات طويلة لانتظار المساعدة الغذائية أو لضخ المياه وحملها”.

وأوضح الموقع أن المنظمة الدولية للمعاقين تفهم الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأشخاص الضعفاء في حالات الأزمات، ومع تعرض 20 مليون شخص للخطر، يجب أن يكون هناك ترتيب أولويات للأنشطة وتختلف الاحتياجات والتحديات في كل منطقة تباينا كبيرا، وتتدخل المنظمة بناء على أكبر حاجة وبالتنسيق مع الآخرين.

وقال كزافييه دوفاوشيل، مسؤول مكتب منظمة هانديكاب إنترناشونال لمنطقة شرق إفريقيا، التي تهدف إلى تعزيز قدرات قادة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، إن المنظمة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أعداد اللاجئين من جنوب السودان، الذين وصلوا إلى شمال أوغندا وغرب إثيوبيا في الأشهر الأخيرة، وتشعر المنظمة بقلق خاص إزاء أعداد الأطفال دون سن الخامسة ممن يصلون إلى حالة حادة من سوء التغذية، وهؤلاء الأطفال معرضون بشدة لخطر الإصابة بالعدوى، كما أن نموهم وتطورهم المعرفي يمكن أن يتوقف، مضيفا: “لذا سعينا للحصول على تمويل طارئ لتقديم برنامج العلاج الطبيعي التحفيزي للمنطقة، وسوف نقوم بتوفير العلاج الطبيعي للمدربين تدريبا خاصا للعمل في شراكة مع المهنيين الطبيين الآخرين لضمان أن كل طفل من المتضررين لديه أفضل فرص الانتعاش الكامل”، بحسب “دويتش فيله”.

وأشار الموقع إلى أن المنظمة الدولية للمعوقين، واحدة من المنظمات غير الحكومية القليلة الموجودة في جنوب السودان، التي تكافح الوضع الخطير للغاية، وتواجه جميع المجموعات الإنسانية قضايا أمنية كبيرة للوصول إلى المحتاجين؛ فالطرق غير قابلة للاستعمال في ظروف معينة، وتشكل الجماعات المسلحة تهديدا حقيقيا للعاملين في المجال الإنساني.

ويبدو واضحا أن الوضع سيتدهور في الأشهر المقبلة لعدة أسباب؛ أولا، في منطقة القرن الإفريقي، بدأ موسم الأمطار مؤخرا عدة أسابيع متأخرة، ومن غير المرجح أن يوفر ما يكفي من المياه لإنتاج غذائي كاف، ثانيا، إن أحد الأسباب الرئيسية لنقص الغذاء هو الصراع؛ فمئات الآلاف من الناس يفرون من العنف في جنوب السودان، الصومال، ونيجيريا، تاركين أرضهم وحيواناتهم وفرص عملهم، ما يعني أنهم غير قادرين على إنتاج طعامهم أو توليد دخل لشرائه.

ولايوجد ما يشير إلى أن الصراعات ستقلص في الأجل القصير، مما يعني أن أعدادا كبيرة من الأفراد الذين يعتمدون على الغذاء سيظلون مشردين، ومن المتوقع أن يتم توصيل مليون لاجئ من جنوب السودان في أوغندا بحلول نهاية عام 2017، على سبيل المثال، وأخيرا، من المرجح أن يزداد هذا الوضع سوءا لأن الاستجابة الدولية كانت بطيئة جدا.