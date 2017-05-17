17 عامًا و«السكر» تماطل في تسليم أهالي الشيخ فضل عقود أراضيهم

عبر عدد من أهالي قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار شمال المنيا، عن استيائهم وقلقهم المستمر لعدم تسلمهم عقود شراء قطع أراضٍ من شركة السكر والصناعات التكاملية فرع أبو قرقاص، رغم مرور 17 عامًا على شرائهم لتلك الأراضي، وتسديدهم كافة الأموال المتفق عليها.

وأكد أبناء القرية أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى لعدة جهات؛ لحصولهم على العقود النهائية للشراء، إلا أن مماطلة مسؤولي الشركة منذ عام 2000 لم تنتهِ حتى الآن، بالإضافة إلى ظهور بعض التلاعبات لعدد من الموظفين تجاه أحد المشترين الذي حصل على عقد ابتدائي عقب الشراء، ما تسبب في ضياع الأرض منه رغم صدور حكم قضائي يفيد بأن الأرض يملكها وفقًا للعقود.

يقول حمزة محمد كامل، أحد أبناء القرية، إن شركة السكر أعلنت في عام 1999 عن بيع ممتلكاتها بقرية الشيخ فضل من أراضٍ زراعية وفضاء ومبانٍ، وتم الإعلان عن أنه من يرغب في الشراء التقدم في يناير لعام 2000، وبالفعل تقدمت بطلب شراء، وقمت بدفع كامل الثمن لقيمة الأرض، والتي بلغت مساحتها فدانين و18 قيراطًا و8 أسهم، وفقًا للشروط التي حددتها الشركة، وتم تحرير عقد البيع، وقمت بالتوقيع عليه كمشترٍ بشخصي، وعندما تركت ذلك العقد للمراجعة من قبل الشؤون القانونية العامة بالقاهرة، قاموا بتحرير شهادات لي من قبل الشركة في 2003 و 2006 تفيد ملكيتي للأرض لحين استلام العقد من الشركة، إلى أن تسلمته في عام 2006 بعد عناء كبير، وفي عام 2015 أقمت دعوى قضائية مطالبًا بصحة ونفاذ عقد البيع، وانتهت هذه الدعوى لصالحي برقم 202 لسنة 2015 (م ج بني مزار)، إلا أنني فوجئت بأن المشكو في حقهم قاموا بتغيير أقوالهم في دعوى قضائية أخرى، أمام الخبير عند سؤالهم عمَّن قام بشراء قطعة الأرض، وقالوا إنني نائب عن الورثة، وقمت بشرائها، ما تسبب في اغتصاب أرضي من قبل بعض الأشخاص، بعد تردد أنباء بأنها ليست ملكي، ولا أعلم لماذا هذه التلاعبات.

وأكد كامل لـ ” البديل” أن ما حدث معه قد يحدث مع عشرات الأشخاص من أبناء القرية، ممن لم يحصلوا على عقود البيع من الشركة حتى الآن؛ لبساطتهم وعدم تمكنهم من خوض معارك أمام الشركة في القضاء، مطالبًا بالتحقيق مع من قاموا بتغيير أقوالهم في إحدى الدعاوى القضائية، وتسببوا في ضياع أرضه التي كان يزرعها طوال 14 عامًا، ومحاسبة مسؤولي الشركة.

وقال ربيع سليمان، أحد الفلاحين المتضررين من شركة السكر: قمت بشراء قطعة أرض تابعة للشركة عام 2000، وتمكنت من سداد كافة الأقساط، ومعي إيصالات الدفع كاملة، وتعهدت حينها الشركة بمنحي العقد في أقرب فرصة، بعد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للإدارة العامة للشركة في القاهرة، ورغم مرور 17 عامًا، لم أتسلم العقد حتى الآن.

وكشف سليمان عن الأضرار التي لحقت به وبعشرات المزارعين، وكان أبرزها عدم إنهاء أوراق الحيازة الخاصة بالأرض الزراعية، وعدم تمكنهم من صرف الأسمدة من الجمعية الزراعية بالقرية، والتي أًصرت منذ سنوات على حصولهم على العقود النهائية تجاه الشركة، ومن ثم البدء في صرف الأسمدة لهم وفقًا للمساحات المنزرعه، ما دفعهم للشراء من الأسواق الموازية بأسعار باهظة.

وفي نفس السياق ناشد صلاح فضل، أحد المزارعين الذين لم يتسلموا عقودهم، محافظ المنيا عصام بديوي، سرعة التدخل والتواصل مع مسؤولي الشركة، وسرعة إنهاء الأزمة التي ما زالت مستمرة منذ سنوات طويلة، معربًا عن قلقه من أية تلاعبات قد تضيع حقوق المزارعين البسطاء، مشيرًا إلى أن غالبيتهم قاموا بشراء مساحات أراضٍ صغيرة من الشركة لزراعتها؛ بسبب ارتفاع نسبة البطالة، وعدم وجود أعمال لأبنائهم، خاصة أن قريتهم تقع شرق النيل، وتعاني من عدة مشكلات، ولن يتحملوا أية مشكلات أخرى قد تضيع حقوقهم في أراضيهم.

من جانبه قال نبيل خضر، مدير الشؤون القانونية بالمصنع، إن ما وجهه الأهالي للشركة من اتهامات يعد عاريًا من الصحة، مؤكدًا أن كافة المشترين تسلموا العقود منذ عدة سنوات، ورفض خضر استكمال حديثه قائلًا: لدينا تعليمات بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية.

كما قام موظف الاستقبال بتحويل مكالمتنا الى مكتب نائب مدير المصنع علي سوهاجي، والذي رفض الرد علينا.