ولد الشيخ يغادر صنعاء صفر اليدين

بخلاف المتوقع ، بدا الموقف اليمني المواجه للعدوان اكثر صلابة في مواجهة الضغط الدولي لتسليم ميناء الحديدة دون حرب ، وهو ماجاء على شكل مقترح حمله المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ الى صنعاء بعد زيارة ترامب للسعودية بيوم واحد ، حيث رفضت القوى السياسية في صنعاء لقاء المبعوث قبل ان تحصل على تعهدات اممية بمعالجة الوضع الانساني والرواتب ومشكلة المطار ، الامر الذي اضطر المبعوث للمغادرة صفر اليدين بعد ثلاثة ايام ، وبرغم ذلك تحدث ولد الشيخ انه التقى الاطراف في صنعاء وناقش معهم القضايا التي يحملها ، غير ان ذلك سرعان ما جرى الرد عليه بالنفي من انصارالله .

زيارة ولد الشيخ تنتهي بالفشل :

بعد يأسه من لقاء ممثلي قوى صنعاء التي تعد الطرف المفاوض و الذي يضم ( انصار الله وحلفائهم – والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهم )، غادر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ظهر امس العاصمة صنعاء فارغ الوفاض بعد ان تمسكت قوى صنعاء بعدم لقائه في موقف موحد دون ان تبدي حتى مجرد تعليق على وجوده وما يحمله من مقترحات ، مكتفية باشتراطها اتخاذ تدابير عملية للافراج عن الرواتب وفتح مطار صنعاء قبل اي نقاش معه ، وهو مالم يتجاوب معه المبعوث .

ولد الشيخ الذي غادر مطار صنعاء دون أن يدلي بتصريحات للصحافة ، تقول اوساط سياسية واعلامية انه فشل هذه المرة في ان يحقق الحد الادنى من اهداف زيارته وهو الحصول على مادة ليعبئ بها فراغات في احاطته المقبلة امام مجلس الامن ، هكذا علق مصدر سياسي مقرب من الاطراف السياسية على انتهاء زيارة ولد الشيخ الى صنعاء ، واكد المصدر ان انصار الله والمؤتمر الشعبي العام تمكنوا هذه المرة برفضهم مقابلة المبعوث ، من وضع المبعوث والامم المتحدة في موضع حرج والرد على الضغط بضغط ، حسب قوله .

المصدر في اجابته على سؤال البديل حول تفسير رفض القوى مقابلته ومدى واقعية ذلك الرفض ، اشار الى ان هذا الضغط هو رسالة الى المجتمع الدولي مفادها لسنا ضعفاء بحيث تملون علينا ما تريدون ولا تستمعون الى ما نريد ، لافتا الى ان هذه الرسالة تحمل جوهر مبادئ التفاوض وهو الاخذ والعطاء ، واستدرك بالقول ” نحن ندرك ان ولد الشيخ لا يمتلك القرار وانه مجرد رسول لكن عليه ان يرجع بردنا “.

مكتب ولد الشيخ يتحدث عن لقاء الاطراف .. وانصارالله تنفي :

قال المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه التقى قيادات سياسية من حزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله خلال زيارته الأخيرة للعاصمة اليمنية صنعاء ، وافاد بيان صادر عن مكتبه بعد وصوله الرياض إن اللقاءات تخللها نقاشات موسعة حول كيفية تجنب عملية عسكرية في الحديدة والتعامل مع الرواتب والايرادات الاقتصادية بشكل بناء يخدم جميع المواطنين.

وردا على البيان نفى الناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس وفدهم المفاوض محمد عبد السلام ،اليوم الخميس، ما ورد في بيان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بأنه أجرى لقاءات مع الوفد الوطني أو مع من يمثله خلال زيارته للعاصمة صنعاء، واكد عبدالسلام في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر على عدم صحة ما ورد في البيان، وقال :” لا صحة لما ورد في بيان المبعوث الأممي عن إجراء أي لقاء معنا أو مع من يمثلنا بأي شكل من الأشكال خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة صنعاء”.

وكانت مصادر اعلامية قد تحدثت ان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قد اجرى لقاءين مع رئيس المجلس السياسي بصنعاء صالح الصماد، ورئيس حكومته عبدالعزيز بن حبتور، اضافة الى لقاءات وصفت بالهامشية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وصحفيين ، وفيما اعتبر مراقبون ذلك بمثابة مكسب لاطراف صنعاء قد يثير حفيظة الرئيس المستقيل هادي والتحالف ، نوه المصدر في حديث خاص للبديل ان رفض القوى السياسية المفاوضة لقاء المبعوث اضطره للقبول بلقاء السلطات في العاصمة صنعاء رغم انه كان سابقا يتحاشى حتى مجرد الاشارة الى وجود سلطات في صنعاء ، معتبرا لقاءاته بممثلي السلطات في صنعاء بمثابة اعتراف بوجود سلطات امر واقع .

المؤتمر وانصارالله .. موقف موحد :

فيما تمسكت حركة انصار الله بموقفها الرافض للتعاطي مع المبعوث الاممي ، مشددة على انها ليست معنية باي نقاشات معه قبل ايفاء الامم المتحدة بالتزاماتها ، وهو ما جاء على لسان الناطق باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام في منشور له امس على فيسبوك قال فيه “لسنا معنيين ولا ملزمين بأي نقاش يتم مع الامم المتحدة وهي لم تستطع الإيفاء بأبسط الحقوق الانسانية كمعالجة قضية الرواتب وفتح مطار صنعاء الدولي”، وهو موقف اتسق معه موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه رغم ان وجهة نظر المؤتمر مختلفة الى حد ما بخصوص لقاء المبعوث ومعرفة مالديه .

من جهته اكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد الحبيشي في حديث خاص للبديل ان ” ثمة اجماع وطني سياسي وشعبي على ان ولد الشيخ متواطئ مع العدوان السعودي ، ويكذب على المجتمع الدولي ويغالط الرأي العام العربي والعالمي ” ، منوها الى ان البلد شهد احتجاجات على مختلف المستويات رفضا لزيارته ، واضاف الحبيشي في حديثه للبديل قائلا ” ربما يستحق ولد الشيخ اكثر مما قيل عنه من اوصاف قاسية ” ، مذكرا بمواقفه خلال جولات جنيف وسويسرا والكويت .

ونوه عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في اليمن احمد الحبيشي الى ان زيارة ولد الشيخ الاخيرة لم ولن تسفر عن اي نتيجة تخدم السلام وتوقف الحرب ، متهما اياه بالانحياز والفشل وعدم النزاهة ، وقال الحبيشي ” ولد الشيخ يقوم بالتغطية على الجرائم العادية للانسانية التي يرتكبها العدوان بحق الرجال والنساء والاطفال في ظل صمت وتواطؤ الامم المتحدة ومبعوثها ” واصفا ولد الشيخ بالمدلس على الامم المتحدة ، ودلل الحبيشي على اتهامه باحاطة ولد الشيخ الاخيرة امام مجلس الامن التي ادعى فيها زورا ان ما يسمى الحكومة الشرعية صرفت الرواتب .

مجاميع سودانية تخسر اول معركة في ميدي :

ميدانيا ، حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انجازات ميدانية في اكثر من جبهة اثناء تصديها لتصعيد تزامن مع زيارة المبعوث الاممي اسماعيل ولدالشيخ لصنعاء خلال الثلاثة ايام الماضية .

ميدي التي شهدت زحوفات عدة من جهة جيزان السعودية على الساحل الغربي اليمني ، ارتفعت خسائر المقاتلين السودانيين فيها إلى أكثر من 83 بين قتيل وجريح بينهم 4 ضباط ، وذلك اثناء صد زحوفاتهم على شمال ميدي .

مصدر ميداني اكد للبديل ان المجاميع السودانية التي استأجرتها السعودية مؤخرا لتقاتل من جهة ميدي بعد ان كانت تقاتل من جهة باب المندب ، تراجعت امس من شمال ميدي عائدة الى جيزان السعودية بعد ان تعرضت لخسائر كبيرة في الارواح والعتاد ، تاركة جثث الكثير من مقاتليها بيد قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية ، وبحسب المصدر فان انسحاب المجاميع السودانية جاء بعد ايام من دخولها الى خط المعركة ، مؤكدا انها خسرت أكثر 16 جندياً وضابطاً وإصابة 65 آخرين.

نهم وصرواح .. سقوط قادة من مؤيدي العدوان :

بعد فشل زحوفات عدة نفذتها القوات الموالية للتحالف باتجاه نهم شرق العاصمة صنعاء ، استعادت قوات الجيش واللجان الشعبية مواقع هامة كانت قد وقعت تحت سيطرة الموالين للتحالف في وقت سابق .

المصدر الميداني اكد للبديل ان هجوما شنته القوات الموالية للرئيس المستقيل هادي مسنودة بمقاتلين يتبعون الاصلاح اضافة الى اسناد طيران التحالف ، على عدة مواقع في نهم اهمها موقع تبة الاثناعش والتبة السوداء في المدفون اضافة الى هجوم اخر مشابه باتجاه الصافح بمنطقة القرن ، وبرغم زخم الهجمات وتراجع قوات الجيش واللجان من بعض التباب الا انها تمكنت لاحقا من استعادة المواقع والتصدي للهجمات وكسرها .

وبحسب المصدر فقد سقط ما يقارب الـ 35 قتيلاً وجريحاً من الموالين للتحالف بينهم قيادات بارزة بينهم العقيد غيلان مهيوب سران المكلف بقيادة جبهة نهم مع عدد من مرافقيه ، اضافة الى مقتل “محمد المرادي” قائد كتيبة “الحسم” بالاضافة الى جرح أكثر من 70 مقاتلا

واعتبر المصدر ان عملية استهداف قائد مجاميع الموالين للعدوان في جبهة نهم بعد رصد دقيق لتحركاته تعد انجازا استخباراتيا قبل ان يكون عسكريا ، وبحسب معلومات استخباراتية حصلت عليها البديل فان حالة من الهلع وتبادل التهم في صفوف الموالين للتحالف سيطرت على الوضع في معسكرات نهم بعد مقتل قائد جبهتهم هناك والذي لايزال معينا من قبل التحالف حديثا .

وفي مأرب شرقا ، تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية امس من تنفيذ أربع عمليات وصفت بالنوعية في جبهات صرواح نتج عنها مصرع قائد أكبر كتيبة للقوات الموالية للعدوان في صرواح وهو العقيد صالح الفقعس الحداء اضافة الى ما يزيد على 32 من المقاتلين ، وبحسب المصد رالميداني فان عشرين اخرين جرحو في العمليات بينهم القيادي حمد بن وهيط العبيدي

وبحسب حديث المصدر فان العقيد صالح الفقعس الحداء هو رئيس حزب الإصلاح في مديرية الحداء وقائد أكبر كتيبة في صرواح.

العمليتين النوعيتين بحسب المصدر فان الاولى استهدفت مواقع الموالين للتحالف في المناطق المطلة على سوق حرمل في المخدرة والثانية على مواقع تبة المطار .

التطورات الميدانية شملت ايضا مناطق في جبهات تعز واخرى في الجوف وشبوة والضالع ، اضافة الى عمليات قنص وقصف مدفعي وصاروخي على مواقع سعودية في جبهات جيزان ونجران وعسير .