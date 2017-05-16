وكيل زراعة المنيا لـ«البديل»: 103 آلاف حالة تعد على أخصب الأراضي

كشف المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا عن تعرض الأراضي الزراعية بالمحافظة، لهجمات شرسة خلال الأعوام القليلة الماضية، وصلت لعشرات الآلاف، ما أسفر عن تدمير مساحات كبيرة للرقعة الزراعية بكافة أنحاء المحافظة وعدم صلاحية غالبيتها للزراعة مرة أخرى.

أوضح يوسف خلال حواره لـ”البديل” أن إجمالي حالات التعدي في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن بلغت 103 ألف حالة تعد على أجود الأراضي الزراعية بمساحات قاربت الـ5400 فدان تقريبا، وتمت إزالة ما يزيد على 50% من تلك التعديات، بينما بلغت الأراضي التي عادت لحالتها الزراعية مرة أخرى 2700 قطعة فقط، والباقي تم تدمير تربته، وتحررت محاضر طبقا للقرار 119 الخاص بالبناء، والذي ينتهي في النهاية بعد توقيع غرامات بحصول المخالف على براءة ويصرح له بالبناء.

وعن حالة الاستياء التي سادت مؤخرا بين آلاف المزارعين لعدم الانتهاء من إجراءات إدارجهم ضمن منظومة التأمين الصحي، قال وكيل الوزارة، إن 23 ألف مزارع تقدموا لتلك المنظومة بالمحافظة، من خلال ملء الاستمارات وتقديمها بالتعاون مع النقابات والإدارة المركزية والجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أنه تواصل مؤخرا مع الإدارة المركزية للتعاون، والتي أكدت إنهاء إجراءات التأمين في وقت قريب وإدراج المزارعين ضمن المنظومة.

وكشف يوسف، عن تقدم محافظة المنيا هذا العام على كثير من المحافظات في زراعة محصول العنب، موضحا أن المنيا تزرع 12 صنفا من العنب وجميعها بجودة عالية، خاصة أنواع “الإيرلي سويت، والاسبريو، والبلاك ديسرت” بمساحات وصلت إلى 40 ألف فدان تقريبا، غالبيتها تتمركز في مراكز سمالوط ومطاي بشمال المحافظة، ويتم تصدير ما يقرب من 3 آلاف طن من العنب سنويًا إلى دول جنوب شرق آسيا وروسيا الاتحادية، وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى كميات من الرمّان والبرتقال.

تحدث وكيل الوزارة عن تراجع محصول القطن بالمحافظة، وقال: يزرع بعض الفلاحين الآن مساحات بسيطة من القطن، تقدر بحوالي 306 فدادين ببعض قرى مركز مطاي، بعد أن كانت المحافظة تزرع مساحات هائلة من القطن قدرت منذ سنوات بما يقرب من 35 ألف فدان، ولكنها تراجعت بعد توقف المصانع والمحالج، ووصلت لهذا الرقم القليل.

وعن مشكلات الأسمدة التي يعاني منها المزارعون من حين لآخر، قال يوسف، إن المحافظة تمتلك 343 جمعية زراعية موزعة على كافة قرى مراكز المنيا التسع، وإن المحافظة تمتلك هذا العام كميات تقدر بنحو 17 ألف طن و918 كيلو من اليوريا والنترات، وبلغ ثمن الشيكارة 148 جنيهًا، وتم تسليم المزارعين شيكارتين لكل فدان بشكل مبدأي لحين بدء الزراعة، وبعدها يتسلم المزارع باقي حصته حسب المساحة المنزرعة والتي غالبا ما تكون 4 شيكارات يوريا و5 شكائر للنترات لكل فدان.

وأردف قائلا: تم الانتهاء من فحص 150 ألف استمارة خاصة بالكارت الذهبي، والذي سيتم من خلاله صرف الأسمدة للمزارعين حسب مساحة الأراضي التي يزرعونها، ما يضمن عدم التلاعب بأية حصص وهمية، خاصة بعد الكشف عن عدد من القضايا والرشاوى مؤخرا تفيد التلاعبات ببعض الجمعيات الزراعية، وتمت إحالتها للنيابة العامة.

وأكد وكيل الوزارة أن مشكلات النخيل وخاصة “سوسة النخيل” التي أصابت عددًا ليس بالقليل من نخيل المزارعين، يتم مواجهتها حاليا بقوة بعد اكتشاف تمركزها بعدد من القرى التي ظهرت بمركز العدوة متمثلة في قرية القياتي، وقرى العباسية وبرطباط بمركز مغاغة وبعض قرى مركز ملوي، إذ يتم حقن النخيل بواسطة المبيد السفوري أعلى الإصابة.

أنهى يوسف حديثه بأن أبرز المحاصيل التي تتم زراعتها بالظهير الصحراوي، جاء في مقدمتها محصول الطماطم الذي يُزرع بمساحات تجاوزت 35 ألف فدان، ما يشير إلى أنها مساحة كبيرة، متمنيا ارتفاع نسبة زراعة محاصيل السكريات هذا العام وخاصة القصب الذي تمت زراعته الموسم المنقضي بمساحات 37 ألف فدان، وما يقرب من 27 ألف فدان بنجر غالبيتها بمراكز ملوي وديرمواس لاقترابهم من مصنع السكر وبعض العصارات.

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