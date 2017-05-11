هشام.. بطل ألعاب قوى سويفي يتحدى الإعاقة ويحلم بشقة

الإعاقة الحركية لم تكن عقبة أمام هشام خالد محمد، لاعب نادي الزهور ببني سويف، إنما نظرة المجتمع وعدم الاهتمام من قبل المسؤولين لذوي الاحتياجات الخاصة، أبرز التحديات التي يواجهها البطل الذي حقق 9 ميداليات فضية وأخرى ذهبية وبرونزيتين، في مختلف مسابقات ألعاب القوى.

هشام، من موالد التسعينيات، يمارس ألعاب القوى منذ أكثر من ثماني سنوات، ورغم أنه حقق العديد من البطولات ومثّل محافظة بني سويف في الكثير من المحافل الرياضية، لا يمتلك مسكنا خاصا به، رغم استغاثاته المتكررة وتعدد زيارته لمبنى ديوان عام المحافظة للقاء المهندس شريف حبيب، المحافظ؛ من أجل عرض الأمر عليه، لكن التجاهل كان سمة التعامل مع البطل.

بطل بني سويف في سباقات 400 و800 متر، الذي حصل الأسبوع الماضي، على المركز الأول لبطولة كأس مصر، يساوي عند الدولة 323 جنيها، معاش شهري، فضلا عن عدم استلامه أطقم التدريب منذ فترة طويلة، لكن كل المعوقات تزيده إصرارا على الاجتهاد في التدريب من أجل الانضمام للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، أملا في المشاركة وتمثيل مصر في أوليمبياد روسيا المقبلة.