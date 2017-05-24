نقل موظف بالشباب والرياضة بالغربية تعسفيًّا لكشفه فسادًا ماليًّا

بعد أن كشف فسادًا ماليًّا تخطى الملايين، تم نقله تعسفيًّا إلى مكان بعيد، دون مراعاة لحالته الصحية؛ حيث إنه مريض بالسكر والضغط والربو الشعبي وضيق التنفس، فلم يجد أمامه إلا الإضراب عن العمل.

أحمد أحمد الغرابلي، المشرف المالي بمركز شباب بسيون قال في استغاثته لـ “البديل”: أصيبت بأزمة صدرية حادة، نقلت على أثرها للعلاج بمستشفى بسيون، حيث فوجئت بقرار نقلي تعسفيًّا بدون تحقيق معي من مركز شباب بسيونيوم 17 مايو، لافتًا إلى أنه يعمل مشرفًا ماليًّا بالمركز، وتم التجديد له من وكيل الوزارة بالغربية العام الماضي، مؤكدًا أنه يتمتع بشهادة مجلسي إدارة النادي الحالي والسابق له بحسن الخلق والإخلاص في العمل، ومعروف عنه التفاني في العمل طوال سنوات خدمته، وأنه كان يقبع منتظرًا التقدير والتكريم، ولكن أتت الرياح بما لا يتوقعه.

وتساءل: ما سر هذا القرار؟! ولماذا في هذا التوقيت؟! هل لإخلاصي ومحاربتي للفساد الخاص بتجديد عقود المحلات التجارية الواقعة بسور مركز شباب بسيون؟ حيث يريد المستأجرون الحاليون التجديد بدفع 50 فى المائة من القيمة الحقيقية للإيجارات، رغم أن القيمة الإيجارية في هذا المكان المميز أكثر من ذلك بكثير. وطالب الغرابلي بفتح تحقيق معه فورًا؛ لكشف الحقيقة ومحاسبته إذا كان مخطئًا.

وأكد أنه تم نقله بدون أسباب حقيقية وواضحة، ولا توجد لديه أو عليه أي مخالفات مالية، وليس لديَّ أي مانع لتسليم الإشراف المالي لأي موظف آخر.

وناشد وزير الشباب ومحافظ الغربية الموافقة على بقائه بالمركز، حيث إنه على استعداد لأن يقوم بأي عمل آخر؛ وذلك نظرًا لظروفه الصحية، خاصة أنه باقٍ له على بلوغ سن المعاش عام ونصف.

من جانبه قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إنه تلقى شكوى الموظف، وشكل لجنة لزيارته بالمستشفى؛ لبحث حقيقة شكواه، مؤكدًا أن كافة الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة تقوم بدورها الرقابى لمكافحة الفساد، وأنه لا تستر على فاسد مهما كان موقعه.