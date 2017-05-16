نقص الأدوية يوقف جلسات الكهرباء بـ«العباسية».. وحل مؤقت للأزمة

تشهد مستشفى العباسية للأمراض النفسية نقصا حاد في عدد كبير من الأصناف الدوائية، نتج عنه توقف العلاج بالجلسات الكهربائية، وسط تكتم من إدارة المستشفى.

وأكد طبيب يعمل بمستشفى العباسية للصحة النفسية، طلب عدم ذكر اسمه، أن جلسات العلاج بالكهرباء لتنظيم إيقاع المخ متوقفة تماما، ليس لتعطل الأجهزة، لكن بسبب نقص أمبولات التخدير التي تستخدم في العلاج، موضحا أن الأطباء بالمستشفى يستخدمون حاليا مهدئات ضعيفة التأثير للسيطرة على الحالات الخطيرة لمرضى الذهان.

وأضاف الطبيب لـ”البديل”، أن “العباسية للصحة النفسية” بدأت تقلل جرعات المهدئات والأدوية للمرضى، التي أوشكت على النفاذ تماما من المستشفى، مؤكدا أن جلسات الكهرباء جزء مهم للغاية في علاج المرضى، خاصة ممن تتزايد لديهم أعراض الهياج أو التشنجات، مشيرا إلى أن الوضع يتفاقم، والمرضى يتعرضون لمخاطر صحية وحياتية حاليا.

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء والطبيب بـ”العباسية للصحة النفسية”، إن مستشفى بالفعل، شهد أزمة كبرى خلال الأيام الماضية؛ بسبب انعدام أدوية التخدير والباسطة للعضلات، التي تستخدم في جلسات الكهرباء، لافتا إلى حل مؤقت لجأ إليه مسؤولو المستشفى بمخاطبة إدارة الصيدلة بالأمانة العامة للصحة النفسية، التي لجأت إلى مستشفيات أخرى، أبرزها “حلوان وأسيوط”؛ من أجل توفير الأدوية الناقصة.

وأضاف حسين لـ”البديل” أنه لم يتلق أي رد من قبل وزارة الصحة على الشكوى التي تقدم بها، وتفيد بنقص أدوية التخدير الخاصة بالمرضى، موضحا أن حل أزمة أدوية “العباسية للصحة النفسية” تم بالحصول عليها من مستشفيات أخرى بشكل مؤقت، وليس دائما، ما يضع الكيانات الصحية الأخرى في نفس أزمة نقص الأدوية، لذا يجب تدخل وزارة الصحة لحل المشكلة من الجذور.

كان الدكتور أحمد حسين، رفع مذكرة لوزير الصحة، والأمين العام للأمانة الفنية للصحة النفسية، يطالبهما بالتدخل لحل أزمة اختفاء بعض الأدوية المهمة من مستشفيات الصحة النفسية، وأوضح في مذكرته، أن 4 أدوية حيوية اختفت من مستشفيات الصحة النفسية، هي «أمبولات البنزودايزبين»، التي تستخدم في أعراض العنف والهياج، و«أمبولات بروبفول»، التي تستخدم لتخدير المرضى عند جلسات علاج الكهرباء، و«أمبولات الكينوبرايد»، و«أمبولات افيل»، التي تستخدم في علاج الأعراض الخشبية.

وعلق الدكتور جمال عبد العظيم، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية في تصريح مقتضب، قائلا إن الأزمة تم حلها عن طريق الاستعانة بالمستشفيات الأخرى لتوفير الأدوية.