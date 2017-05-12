نجاح الصين في إفريقيا مرهون بسلام جنوب السودان

يعقد الرئيس الصيني، شي جين بينج، قمة لحوالي 30 من قادة العالم خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمناقشة أكثر المشاريع الاقتصادية طموحا فى الصين حتى الآن، التي وضعت لها بكين عنوان “حزام واحد، طريق واحد”.

وتشمل المبادرتان الرئيسيتان للمشروع وهما الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، الذي يكلف مليارات الدولارات من مشاريع التجارة والتنمية والاتصال التي تغطي ثلاث قارات، هي إفريقيا وآسيا وأوروبا.

قال موقع ميل آند جارديان: “تفيد التقارير أن هناك مجموعة صغيرة من الدول القومية الإفريقية، بما فيها كينيا وجيبوتي ومصر، من المشاركين الرسميين في مشروع طريق الحرير، رغم أن بعض المخططات والخرائط تشمل أيضا جنوب السودان وأوغندا ورواندا وإثيوبيا وتنزانيا”.

وأضاف الموقع: “رغم الحرب والصراع الحالي في جنوب السودان، لا يمكن تصور ألا تكون دولة مركزية للاستراتيجية التي تستهدف الجزء الشرقي من القارة، كما أنها المستودع الرئيسي للاحتياطيات النفطية الكبيرة في القارة، وتعد نقطة نهاية لمشاريع البنية التحتية والربط الرئيسية التي يجري تخطيطها وتنفيذها في كينيا، ومن المتوقع أن يربط خط سكة حديد جديد ميناء مومباسا، العاصمة نيروبي، والدول المجاورة لكينيا”.

وتابع: “من المتوقع أيضا، إنشاء خط سكة حديد وخط أنابيب لربط موانئ كينيا بحقول نفطية في جنوب السودان وأوغندا، في الوقت الذي يربط أيضا مع إثيوبيا ورواندا وبوروندي لتسهيل صادرات منتجات هذه البلدان، وبالتالي، فإن أهمية جنوب السودان في خطة التكامل الاقتصادي لشرق إفريقيا لا جدال فيها.”

وأوضح “ميل آند جارديان”: “لكن استمرار الحرب الأهلية القاتلة في جنوب السودان، كفيل بأن يهدد أي خطط لإدماج شرق إفريقيا على الصعيد الإقليمي، الذي من المرجح أن يتعرض لضغوط هائلة ما لم تعالج الأسباب الجذرية للحرب في جنوب السودان على الفور”، متابعا: “لم تعد الحرب الأهلية في جنوب السودان قضية داخلية، بل امتدت إلى بلدانها المجاورة، ما أدى إلى انتشار عدم الاستقرار على نطاق واسع في المنطقة، وتستضيف أوغندا حاليا أكثر من 830 ألف لاجئ هربوا من الحرب في جنوب السودان، في حين يقيم ما يقرب من 100 ألف لاجئ في كينيا، وأكثر من 140 ألف لاجئ في إثيوبيا”.

وقال موقع هاف بوست، إن السلام في جنوب السودان أمر أساسي لضمان مشاركة كل فرد في المنطقة للمكاسب الاقتصادية والازدهار الذي ولده مشروع طريق الحرير، وفي الوقت الذي تبدأ فيه الصين تحديد رؤيتها لمنطقة أوبور لشرق إفريقيا وتوطيدها في المشروع بشكل أوضح، فإن الوقت حان الآن لدفع الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة سياسية تمكن أوبور من الازدهار في السنوات المقبلة، مضيفا: “قامت الصين حتى الآن بقيادة ودعم عدد من المبادرات الدبلوماسية لإنهاء العنف في جنوب السودان، من خلال المشاركة في مجموعة الوساطة الموسعة، المعروفة باسم إيقاد بلوس، التي أدت إلى توقيع اتفاق سلام في أغسطس 2015 يضم الفصائل المتنافسة في جنوب السودان للاتفاق على خطة لتسريع عملية السلام”.

وأكد الموقع: “يجب على الصين ألا تتراجع عن توفير القيادة التي تشتد الحاجة إليها لإنهاء إراقة الدماء والعنف في جنوب السودان، وعليها أن تمارس نفوذها الكبير في منطقة شرق إفريقيا للعمل مع الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وتحديدا إثيوبيا وكينيا وأوغندا، لدفع جنوب السودان نحو حل سياسي للنزاع”، متابعا: “هذه البلدان، رغم تعرضها مباشرة للأثار الاقتصادية والأمنية للحرب في جنوب السودان المجاورة، ترفض ممارسة نفوذها الكبير على الأطراف المتحاربة– ويرجع ذلك جزئيا إلى اقتصاد الحرب المربح الذي تستفيد منه النخب بشكل مباشر- وباعتبارها مستثمرا مسؤولا في المنطقة، يجب على الصين أن تستفيد من قوة علاقاتها مع هذه الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية لإقناع الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بوضع حد لإراقة الدماء والمعاناة التي أودت بحياة مئات الآلاف”.

وأضاف الموقع: “إذا لم يفرض حل للصراع في جنوب السودان من الخارج، فإن المشكلة ستظل قائمة لأن؛ شعب جنوب السودان، يثق قليلا في قيادته السياسية والعسكرية في تبني عملية سياسية من تلقاء أنفسهم من شأنها أن تضع حدا للحرب سلميا، وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت العمليات العسكرية في جنوب السودان فقط، ولا تزال جميع أطراف الصراع مصممة على السعي إلى حل عسكري، ولكن البلاد في حاجة لضغط خارجي يحفيز القادة لإنهاء الحرب”.

وتابع الموقع: “يرحب الجنوب سودانيين بطموحات الصين في المنطقة، كما أنهم يحثوا قيادتهم على العمل مع الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لإقناع الأطراف المتحاربة بأن الحوار والمصالحة هما الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام في بلدهم، ويتطلع الشعب الجنوب سوداني إلى الصين كصديق طويل الأجل سيقف إلى جانبهم في الأوقات السيئة والضارة، ويقدم رسائل صعبة إلى قادتهم وقادة المنطقة عند الأوقات العصيبة”.

والجدير بالذكر أن طريق الحريرعبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة كانت تسلكها القوافل والسفن وتمر عبر جنوب آسيا، رابطة تشآن في الصين مع إنطاكية في تركيا، بالإضافة إلى مواقع أخرى، كان تأثيرها يمتد حتى كوريا واليابان، وكان لطريق الحرير تأثير كبير على ازدهار كثير من الحضارات القديمة، مثل الصينية والمصرية والهندية والرومانية، حتى أرست القواعد للعصر الحديث.

ويمتد طريق الحرير من المراكز التجارية في شمال الصين حيث ينقسم إلى فرعين شمالي وجنوبي، ويمر الفرع الشمالي من منطقة بلغار كيبتشاك وعر شرق أوروبا وشبة جزيرة القرم وحتى البحر الأسود وبحر مرمرة والبلقان، ووصولاً إلى البندقية، أما الفرع الجنوبي فيمر من تركستان وخرسان وعبر بلاد ما بين النهرين والعراق والأناضول وسوريا عبر تدمر وإنطاكية إلى البحر المتوسط أو عبر دمشق وبلاد الشام إلى مصر وشمال إفريقيا.