«مي وملح».. مواقع التواصل تدعم إضراب الأسرى الفلسطينيين

مع دخول إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن الطعام، أسبوعه الثالث، شاركت مواقع التواصل الاجتماعي بقوة في معركة الكرامة عبر هاشتاج “مي وملح” الذي أطلقه نجل القيادي الأسير مروان البرغوثي، الذي يقود الإضراب؛ عبر صفحته على “فيس بوك”، تحدى فيه المطرب الفلسطيني محمد عساف، وعضو لجنة تحكيم “آراب أيدول”، على جابر، ليقبل الثنائي التحدي وينفذاه أمام الجمهور.

كان 1500 أسير فلسطيني أعلنوا في 17 أبريل الماضي دخولهم في إضراب جماعي عن الطعام كوسيلة اضطرارية لنزع بعض من حقوقهم من إدارة السجون الإسرائيلية، والتي تشمل وقف سياسة العزل الانفرادي، ووقف الاعتقال الإداري، وقف سياسة الإهمال الطبي، وتحسين الظروف المعيشية والحياتية لهم، وتوفير الكتب والصحف وقنوات فضائية لمشاهدتها لمن يقضي فترة عقوبات طويلة جدا، والسماح باستكمال التعليم لمن يريد، وتمكين الأسرى من التواصل مع ذويهم عبر الزيارة المنتظمة والتقاط الصور معهم.

وطبقا لتقارير رسمية فلسطينية، فإن سجون الاحتلال الإسرائيلي بها أكثر من 6 آلاف و500 فلسطيني؛ بينهم 57 امرأة، و300 طفل، موزعين على 24 سجنًا ومركز توقيف إسرائيلي، ويستخدم المضربون المياه المالحة؛ لإبقاء وضعهم الصحي معتدلاً إلى حد ما مع الامتناع عن الغذاء.

وخلال الأسبوع الجاري، نظرت المحكمة المركزية في حيفا، التماسا قدمه محامي عميد الأسرى الفلسطينيين، كريم يونس؛ لمناقشة رفض إدارة السجون الإسرائيلية السماح للأسرى المضربين عن الطعام بلقاء محاميهم، حيث رفضت سلطة السجون السماح له بلقاء موكله الأسير كريم يونس، الذي لم يظهر إلى العلن منذ 35 عاما، وعندما سأل عن الإضراب أكد: “مستمر ولن نتراجع عنه حتى لو صرنا جثثا”.

الهاشتاج لاقى تفاعلا كبيرا من قبل وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث شارك نجم آراب أيدول، يعقوب شاهين، في التحدي، ودعا الفنانة أحلام للمشاركة، وقبلت الأخيرة المشاركة فيه، كما نفذ التحدي نادي رام الله في سان فرانسسكو ولاقى الأمر رواجا كبيرا من قبل بعض المشاركين فيه من غير العرب.