ميسي يتصدر هدافي الدوريات الأوروبية.. ويقترب من الحذاء الذهبي

شارفت الدوريات الكبرى في القارة العجوز على النهاية، وبات لقب الدوري محسومًا في إنجلترا، حيث توج تشيلسي باللقب، كما حسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني لصالحه.

ومع اقتراب المنافسات على النهاية، يبقى هناك عامل مشترك بين الدوريات الكبرى وصراع شخصي بين اللاعبين حتى الجولة الأخيرة.

حيث يتنافس لاعبو القارة العجوز على لقب الحذاء الذهبي الأوروبي، والذي يفوز به أكثر لاعب سجل أهدافًا في الدوري المحلي.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية برصيد 35 هدفًا من أصل 108، سجلها فريقه في 36 لقاء بمسابقة الليجا هذا الموسم، ويتبقى للبارسا مباراتان في المسابقة المحلية، يمكنه من خلالهما زيادة حصته التهديفية.

ويأتي في المركز الثاني الأورجوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، برصيد 33 هدفًا من أصل 98 هدفًا، سجلها فريقه في 36 مباراة، ويتبقي للنادي الباريسي مباراتان أيضًا.

ويزاحم الهولندي باس دوست، مهاجم فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي صاحب الـ27 عامًا نجوم القارة العجوز على لقب الحذاء الذهبي، حيث سجل 31 هدفًا من أصل 70 هدفًا، سجلها فريقه خلال 33 مباراة، ويتبقى لفريقه مباراة واحدة فقط في مسابقة الدوري، حيث يتنافس على لقب الدوري البرتغالي 18 فريقًا فقط.

ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، المركز الرابع برصيد 30هدفًا من أصل 85 هدفًا، سجلها فريقه في 33 مباراة خاضها في مسابقة البوندسليجا، ويتبقى مباراة واحدة للفريق البافاري، حيث يتنافس 18 فريقًا أيضًا على لقب البطولة المحلية.

البوسني إدين دجيكو، مهاجم فريق روما الإيطالي، يأتي في المرتبة الخامسة برصيد 27 هدفًا من أصل 71 هدفًا، سجلها فريقه خلال 35 مباراة، ويتبقى للرومانيستا ثلاث مباريات، يمكن للدولي البوسني أن يزيد حصته التهديفية من خلالها.

ويأتي في المركز الخامس البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إيفرتون، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفًا من أصل 61 هدفًا، سجلها فريقه في 37 جولة خاضها بالدوري الإنجليزي، ويتبقى لإيفرتون مباراة واحدة فقط في المسابقة.