موقع عالمي يكشف عن التشكيلة المثالية لموسم 2016/2017

أسدل الستار على بطولة الدوري المحلي في القارة العجوز، وباتت المنافسة قائمة على لقب الدوري الأوروبي، الذي تختتم منافساته مساء اليوم الأربعاء، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس أمسترادام الهولندي، ودوري أبطال أوروبا الذي يتنافس على لقبه ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ومع نهاية منافسات بطولة الدوري في العديد من الدوريات الكبرى كشف موقع «whoscored» العالمي عن التشكيلة المثالية في أوروبا عن موسم 2016/2017، والتي شهدت تواجدًا إيطاليًّا كبيرًا، حيث فرض الطليان أنفسهم على قائمة أفضل 11 لاعبًا من خلال تواجد أربعة لاعبين في التشكيلة المثالية.

وعلى الرغم من الأداء المثالي الذي قدمه الفرعون المصري محمد صلاح، مع كتيبة الذئاب وتسجيله 15 هدفًا في مسابقة الكالتشيو، إلا أن الموقع اختار الأرجنتيني فردريكو فازيو، والبوسني إدين دجيكو، زميليه في الفريق بدلًا منه.

كما شهدت القائمة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم، والجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، والحائز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2016.

وضمت التشكيلة المثالية كلًّا من:

في حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما، فريق (روما) الإيطالي.

خط الدفاع: البرازيلي أليكس ساندرو (يوفنتوس) إيطاليا، الأرجنتيني فردريكو فازيو (روما) إيطاليا، الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي) إنجلترا، الدانماركي فريديريك سورينسين (كولن) ألمانيا.

خط الوسط: البرازيلي نيمار دا سيلفا (برشلونة) إسبانيا، السويدي إيميل فورسبيرج (لايبزيج) ألمانيا، الإسباني تياجو الكانتارا (بايرن ميونيخ) ألمانيا، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) إسبانيا.

الهجوم: البوسني إدين دجيكو (روما) إيطاليا، البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي) إنجلترا.