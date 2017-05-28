من العشوائية إلى التدليس.. سر تخفيض أسعار اللحوم البرازيلية

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدءا من أمس السبت 27 مايو، تخفيض أسعار كيلو اللحوم البرازيلية بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة ليكون سعر الكيلو 60 جنيها مقابل 69 جنيها، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين في شهر رمضان الكريم.

بالطبع يبدو هذا القرار جيدا ويأتي في صالح المواطن البسيط الذي لا يستطيع شراء اللحوم في رمضان بسبب ارتفاع أسعارها، حيث يعتبر تخفيض 9 جنيهات من ثمن كيلو اللحم البرازيلي شيئا إيجابيا، ولكن عندما نعلم أن سعر كيلو اللحم البرازيلي كان 48 جنيهاً حتى قبل أيام قليلة ثم رفعته وزارة التموين 21 جنيها قبل بداية رمضان ليسجل 69 جنيها، فهذا يعني أن الحكومة تضحك على المواطنين وتروج لإنجازات وهمية لا أساس لها من الصحة، حين تعلن اليوم عن تخفيض قدره 9 جنيهات.

الإنجاز الذي كان يمكن أن تتحدث عنه الحكومة هو تثبيت سعر اللحم البرازيلي عند 48 جنيها للكيلو، ولكن رفع السعر 21 جنيها ثم خفضه 9 جنيهات فهذا لا يعد إنجازا بل خداعا للمواطنين بإنجاز وهمي.

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال إننا انتقلنا من مرحلة القرارات العشوائية إلى مرحلة التدليس في اتخاذ القرارات، فالحكومة الآن تخدع المواطنين برفع الأسعار إلى درجة كبيرة ثم تقللها شيئا بسيطا فيهلل الإعلام لخفض الأسعار.

وأضاف خزيم لـ«البديل» أن الحكومة لا تمتلك خططا ولا دراسات بل تنفذ تعليمات صندوق النقد وهذا سبب دخولنا لمرحلة التدليس وخداع الشعب، فنحن أمام قرارات جاهلة تتخذ من قبل الحكومة مثل رفع سعر الفائدة 2% في ظل حالة ركود تضخمي سيطرت على البلاد، ولهذا يمكن أن نقول إن الحكومة تحاول علاج العرض وتترك المرض.

وأشار إلى أن عدم خروج قانون حماية المستهلك حتى الآن هو ضحك على الشعب أيضا فكيف يمكن للحكومة أن تسيطر على الأسعار دون قانون تطبقه، موضحا أنه ستكون هناك أزمة طاحنة بعد رمضان عبارة من موجة جديدة لارتفاع الأسعار بعد أن انخفضت معدلات الصرف على الأطعمة في بداية رمضان هذا العام بنسبة 35% تقريبا، وهذه رسالة إنذار قاسية لابد من التوقف أمامها لأن رمضان معروف بالعزائم والولائم والصرف على الأطعمة أكثر من أي شهر آخر، وانخفاض الإنفاق فيه يعد تغييرا كبيرا لموروث قديم وهذا لا يحدث إلا إذا كانت الظروف قاسية بالفعل.