من الصعب هزيمة الإرهاب

أظهر مسح لمعهد بيو، في يناير الماضي، أن الأمريكيين يصنفون الإرهاب على رأس أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونجرس، حيث وضعوه قبل الاقتصاد والتعليم وفرص العمل وتكاليف الرعاية الصحية.

على مدى الـ12 عامًا الماضية عملت المؤسسات البحثية الأمريكية على معرفة أسباب الإرهاب وعواقبه، وكانت من بين أوسع المشاريع التي عملوا عليها بداية الهجمات الإرهابية في أنحاء العالم منذ عام 1970.

واستنادًا إلى هذا البحث، برزت العديد من القضايا بوصفها تحديات رئيسية أمام وضع سياسة فعالة لمكافحة الإرهاب، ومن بينها أن الإرهاب نادر الحدوث، بمعنى أن معظم الأماكن والأوقات والإرهاب أحداث نادرة وغير متوقعة.

في السنوات الأخيرة شهدت الولايات المتحدة على الأقل 25 هجومًا إرهابيًّا، وفي الوقت نفسه هناك نحو 13 ألف جريمة قتل و360 ألف عملية سطو مسلح في أمريكا، كما أن الحوادث المرورية في أنحاء العالم تقتل ما يقرب من 100 ضعف ما يقتلهم الإرهابيون.

وحتى الجماعات الإرهابية الهامة مثل تنظيم القاعدة كانت مسؤولة فقط عن 59 هجمة إرهابية منذ نشأتها، و5 هجمات فقط منذ عام 2008، وكون الإرهاب نادر الحدوث يعني هذا أن لدينا قدرة محدودة على القيام بالتحليل الإحصائي والوصول إلى استنتاجات السياسة العامة.

أكثر من نصف الهجمات الإرهابية منذ عام 1970 لم تتضمن أي كوراث، فقط 17 هجمة أودت بحياة أكثر من 300 شخص، ومن بين كافة الهجمات الإرهابية لا يزال هجوم 11 سبتمبر هو الكارثي، والذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص، فهو أكثر الهجمات فتكًا في التاريخ الحديث.

ونتيجة لذلك باتت سياسات الإرهاب تستند على أنه فعل نادر وغير شائع، ولكن الحقيقة أن هذه السياسات تترتب عليها آثار خطيرة وربما غير متوقعة.

تم احباط عدد كبير من الهجمات الإرهابية، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ومن الواضح أنها أخبار جيدة لحماية الأرواح وإنقاذها.

الجماعات الإرهابية ليست متشابهة؛ مما يجعل التعميمات أكثر صعوبة، عندما يفكر معظم الناس في الجماعات الإرهابية، فإن الصورة التي تتبادر إلى الذهن هي بعض الكيانات المنظمة تنظيمًا جيدًا، مثل تنظيم داعش أو حركة الشباب.

في الواقع من الصعب تعميم الجماعات الإرهابية، ومن ناحية أخرى فإن الأفراد الذين ليست لهم صلات معترف بها بمنظمة إرهابية، ما يسمون بـ “الذئاب الوحيدة”، منظمون بشكل جيد ولديهم قيادة مستقرة.

غالبًا ما يكون توجيه أصبع الاتهام لجماعة إرهابية معينة أمرًا صعبًا، فمنذ عام 1970 وحتى الآن يصعب تحديد مسؤولية جماعة بعينها في حوالي 60% من الهجمات.

وفي كثير من الحالات يصعب تحديد الجماعة المسؤولة عن هجوم الإرهابين، حيث تدعي أكثر من جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الواحد، وببساطة قد لا يكون لدى المحللين معلومات كافية للتوصل لنتيجة، كما أنه بعد الهجوم الإرهابي تتعرض الحكومات لضغط كبير لتحديد الجاني وتقديم رد فعل سريع، ولكن كيف يمكن للمسؤولين معاقبة المخالفين وردع الآخرين عن الانخراط في الهجمات الإرهابية وهم لا يعرفون من هو الجاني؟

في حين يحرز الباحثون تقدمًا كبيرًا في وضع إطار للدراسة العلمية للإرهاب، فإن دراسة مكافحة الإرهاب لا تزال في مهدها، وبالتالي من الصعب الحصول على فهم دقيق للتهديدات الإرهابية، ومن الأصعب تقييم الاستراتيجيات التي تستخدمها الحكومات لمكافحة الإرهاب.

تعمل الحكومات بسرية كبيرة بشأن سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالتأكيد لا يوجد شيء قريب من قاعدة بيانات عالمية بشأن استراتيجيات مكافحة الإرهاب وفعاليتها.

التهديد الإرهابي في الولايات المتحدة عرضي ومتقطع وغير متسق، وفي كثير من الأحيان تسود سياسة الخوف بدلًا من تقدير الخطر الحقيقي، على سبيل المثال لا يوجد دليل قطعي يدعم قرار ترامب بأن منع مواطني الدول الست الإسلامية سيمنع تسلل الإرهابيين للولايات المتحدة، كما أن الدول الست لم يثبت تورطها في هجمات 11 سبتمبر.

من الصعب التراجع عن هذه السياسات، على سبيل المثال قانون باتريوت في الولايات المتحدة، الذي تم تمريره في الفوضى التي عقبت أحداث 11 سبتمبر، وكان يهدف إلى ردع الأعمال الإرهابية، ولكن تم توسيعه من قبل موظفي إنفاذ القانون؛ ليشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات وغيرها من الجرائم غير الإرهابية.

تتطلب السياسة الناجحة جمع أفضل المعلومات الممكنة، والوصول إليها بكل أمانة وتجنب رد الفعل المبالغ فيه.

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