مليار دولار بعد رفع الفائدة.. تدفقات استثمارية أم أموال ساخنة؟

«التدفقات الاستثمارية تعد أرقامًا تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق، وتعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التقدمية التي يتبعها مجلس إدارة البنك المركزي، والتي يراعي فيها أوضاع الأسواق المحلية والدولية» هكذا صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بعد تلقي نحو مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية بعد القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية، الأسبوع الماضي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 75. 16% و75. 17% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25. 17%.

وقال عامر: إن البنك المركزي والجهاز المصرفي تلقى يوم الخميس الماضي وحده 448 مليون دولار بعد القرار بثلاثة أيام، ونحو 400 مليون دولار أخرى أمس الأحد، بعد أسبوع من القرار وهي أرقام مبدئية. ويهدف البنك المركزي بقراره إلى خفض مستويات التضخم المرتفعة بجذب فوائض الأموال والمدخرات التي في حوزة المواطنين إلى البنوك؛ لتقليل الطلب على السلع والخدمات حتى تنخفض أسعارها ومن ثم ينخفض مستوى التضخم.

من جانبه يرى الباحث الاقتصادي، مصطفي السلماوي، أن طارق عامر يقود الاقتصاد إلى طريق كارثي، بتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي طلب كبح جماح التضخم، الذي بلغ 32.9% في أبريل، فوافق دون أدني تفكير في التداعيات، فعجز الموازنة سيزداد بأعباء تصل إلى 40 مليار جنيه، فكيف سيتم تخفيض العجز كما أقر أمام الصندوق من نحو 12% إلى أقل من 10%.

وأضاف السلماوي لـ«البديل»: محافظ البنك المركزي يتباهى بأن البنوك تمكنت للمرة الأولى من جمع مليار دولار خلال 24 ساعة بعد رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، أو 2% للمرة الثانية خلال أقل من 6 شهور، وهو يدري أن تلك الاستثمارات كاذبة واسمها الحقيقي أموال ساخنة يمكن خروجها كما حدث من قبل، مما يتسبب في كارثة لن يتمكن الاقتصاد من تجاوزها.

وأكد أن التضخم قابل للزيادة لأن البنك المركزي وصندوق النقد يظنان أن رفع الفائدة سيكبح التضخم دون وقفة حول وصف التضخم الحالي الناجم عن ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أن الذين ضخوا مليار دولار واستثمروها في سندات وأذون الخزانة، لا يخدم الاستثمار الذي يحتاجه الاقتصاد، ولذلك فإذا أرادت المالية والمركزي خفض عجز الموازنة فإن ذلك سيكون على حساب الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الحكومية، متسائلًا: هل رفع كلفة الإقراض سينشط الاقتصاد الصناعي والإنتاجي المتداعي، أم يهدف إلى غلق المزيد من المصانع ووحدات الإنتاج؟