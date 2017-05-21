مليار استرليني أرباح صاحب المركز السادس في البريميرليج

نشرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية في عددها الصادر اليوم، تقريرًا عن الأرباح التي حققتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، بالإضافة إلى الدرجة الأدنى «شامبيونشيب» خلال موسم 2016/2017.

ورغم إنهاء فريق مانشستر يونايتد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في المرتبة السادسة وعدم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلَّا أن نسبة أرباح النادي خلال الموسم الجاري تخطت تشيلسي، حامل اللقب، بالإضافة إلى أندية المربع الذهبي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها، أن المان يونايتد استطاع أن يجمع خلال موسم 2016/2017، 87.3 مليون إسترليني مدفوعات حصل عليها نظير عقود الرعاية وبعض الاتفاقات، إلى جانب 144 مليون استرليني سيحصل عليها من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، نظير حصوله على المركز السادس في البريميرليج، بما يعني أن مجموع الأموال التي جناها خلال هذا الموسم 1.014 مليار دولار.

وأشارت الديلي ميل إلى أن مانشستر يونايتد يعد الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي تخطت أرباحه حاجز المليار استرليني.

وحل في المرتبة الثانية بالقائمة التي أصدرتها الصحيفة الإنجليزية فريق أرسنال صاحب المركز الخامس، برصيد 985.5 مليون استرليني.

ورغم حصول البلوز على مقابل مالي أعلى من أرسنال ومانشستر يونايتد نظرًا لتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، حيث حصل على 153 مليون استرليني، إلَّا أنه حل في المرتبة الثالثة في القائمة حيث بلغت قيمة أرباحه 968.6 مليون استرليني.

وجاء في المركز الرابع فريق ليفربول برصيد 963.8 مليون استرليني، يليه فريق توتنهام هوتسبير، وصيف حامل اللقب، برصيد 898.8 مليون إسترليني.

واحتل فريق مانشستر سيتي، الذي تعود ملكيته إلى الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المرتبة السادسة برصيد 872.9 مليون استرليني.

جدير بالذكر أنه سيسدل الستار، مساء اليوم الأحد، على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» والذي توج به فريق تشيلسي اللندني.