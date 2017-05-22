ملف| سورية تحت مبضع الانتداب الفرنسي (6)

تزخر الذاكرة السورية بجراح عميقة وندوب غائرة لم تعرف طعم البُرْء منذ أن عمل مبضع الانتداب الفرنسي الذي صار واقعا فُرض قسرا بموجب اتفاقية سايكس بيكو- في الجسد السوري، فاقتطع منه أطرافا ومزق منه أوصالا حتى انتهى الأمر عند رحيل الانتداب عام1946، بسورية وقد صارت رقعتها تزيد قليلا عن 185ألف كيلو متر بعد أن كانت قبل ذلك الانتداب اللعين حوالي 300ألف كيلو متر؛ فكيف حدثت تلك الجريمة التي غض العالم الطرف عنها، ليس ذلك فحسب بل تمت شرعنتها عبر قرارات أممية صادرة عما كانت تسمى بعصبة الأمم؟!.

من جانب آخر كان وعد بلفور بمثابة خنجر آخر مسموم غُرس في جنوب سورية التاريخية (فلسطين) ليمهد لقيام كيان لقيط، سيفلح بعد ذلك بعقود في اقتطاع جزء آخر عزيز من التراب السوري؛ لتصبح سورية أكبر متضرر من تلك الاتفاقية التي لم تكن وليدة هزيمة الأتراك في الحرب العالمية الأولى، وتنامي الأطماع البريطانية الفرنسية في تركة رجل أوروبا المريض؛ بل كانت كما يذكر كمال ديب تتويجا لجهود استعمارية بدأت منذ القرن الثامن عشر، واعتمدت على جمع أدق المعلومات لتكون خرائط التقسيم بعد ذلك وفق أماكن تركز الثروات الاقتصادية والطبيعية في المقام الأول، وحسب التركيبة السكانية عرقيا ودينيا في المقام الثاني، بحيث يسهل استخدام الأقليات كحواجز تفصل بين التجمعات الكبيرة كالعرب السنة، وبين امتدادهم الإثني في جزيرة العرب أو الديني المذهبي في تركيا.

الأوضاع السورية أثناء الحرب العالمية الأولى

يذكر المؤرخ الروسي فلاديمير لوتسكي في كتابه تاريخ الأقطار العربية الحديث أن السلطات التركية في سورية قامت خلال عام 1915 باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها وضع الاقتصاد السوري بكامل طاقاته في خدمة القوات التركية التي كانت تخوض المعارك إلى جوار ألمانيا ضد قوات الحلفاء، وما لبث الوضع أن صار مأساويا بعد أن تحولت تلك التدابير إلى عمليات نهب ومصادرة للحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والماشية، حتى وصل حجم ما صودر من قبل السلطات التركية من الحبوب إلى نحو 90% من الإنتاج، صاحب ذلك انتزاع آلاف الفلاحين من أراضيهم ليعملوا وفق نظام السخرة في شتى الأعمال الاستراتيجية والعسكرية.. على إثر ذلك انتشرت المجاعة بين السوريين، كما انتشرت الأوبئة وبمرور عام كان عُشر السوريين قد هلك بسبب الجوع والأمراض، بينما توفي في لبنان وحده ما لا يقل عن مئة ألف شخص.

وبالرغم من هذه الأوضاع المأساوية التي عمت البلاد إلا أن الأتراك بعد هزائمهم المتوالية لم يستطيعوا إلا صب جام غضبهم على العرب؛ فاتهموهم بالخيانة والتعاون مع الإنجليز والفرنسيين، وعلى إثر ذلك أقام جمال باشا المحاكمات الصورية لقادة الحركة الوطنية العربية، وصدرت الأحكام بالإعدام حتى بلغ عدد ما أعدم من رجال الحركة في أواسط عام1916، نحو 800شخصية من خيرة رجال الأمة منهم عبد الكريم الخليل، ورضا الصلح ومحمد الحمصاني والشيخ الزهراوي وشفيق المؤيد وعبد الغني العريسي وسليم الجزائري وآخرون.. كما ألقى رجال جمال باشا بآلاف الشباب السوري القومي في معسكرات اعتقال بالصحراء في ظروف معيشية بائسة أدت إلى وفاة الكثير منهم.. وكانت تلك الإعدامات هي السبب الذي أعلن من قبل الهاشميين كسبب مباشر لاندلاع الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك.

قوات الثورة العربية تدخل دمشق بقيادة الامير فيصل بن الحسين

في ربيع عام 1917، رأى الإنجليز توجيه الثوار العرب في الحجاز إلى قتال الأتراك في الشمال، بغية إضعافهم بعد أن عجز الإنجليز عن اقتحام الخط الدفاعي الذي أنشأه الأتراك بين غزة وبيرسبع، وأرسلت بريطانيا إدوارد لورانس إلى الأمير فيصل، وخلال فترة وجيزة حاز لورانس ثقة الأمير وأصبح مستشاره السياسي والعسكري، واستطاعت قوات فيصل احتلال العقبة، وبذلك صار ساحل البحر الأحمر خاليا تماما من عسكر الترك، وكان القوميون في سورية قد راسلوا فيصل بسرعة للتقدم نحو دمشق لتحريرها، فتكون بذلك سورية خالصة للعرب دون تدخل القوى الاستعمارية لكن لورانس حاول إقناع فيصل بالتمهل ولم يقتنع فيصل، فجاءت إليه الأوامر البريطانية الصارمة بضروة التريث فامتثل؛ بعد أن كان قد وافق على اعتماد قواته كفيلق مساعد للقوات البريطانية التي استمرت في حربها ضد القوات التركية الألمانية المشتركة إلى أن أوقعت بهما هزيمة منكرة في الناصرة مقر القيادة المشتركة وأسر نحو 27 ألف جندي تركي وقرابة 4 آلاف جندي ألماني، وكاد القائد العام الألماني ليمان فون ساندرس أن يقع في الأسر، تزامن ذلك مع تقدم قوات فيصل التي وصلت إلى دمشق في الثلاثين من سبتمبر عام 1918، قبل وصول الإنجليز بيوم واحد، وكان استقبال السوريين لفيصل ورجاله استقبالا رائعا.

المخطط الفرنسي لتقسيم سورية

لم يستطع العرب حصد ثمار دخول قوات الثورة العربية إلى دمشق إذ كانت فرنسا وانجلترا تجتمعان في نفس اليوم في لندن لتوقيع اتفاقية تنظم احتلال المشرق العربي فيما بينهما، وعهدت السلطة العليا في الأراضي العربية المحتلة إلى المارشال اللنبي، وأصبح لبنان وغرب سورية تحت الإدارة الفرنسية برئاسة جورج بيكو، وعهد بإدارة شرق سورية وشرق الأردن إلى الأمير فيصل ، وبقيت فلسطين تحت الإدارة البريطانية ، وتم إقرار سيطرة الحسين على الحجاز، وقد حصل الطرفان- بريطانيا وفرنسا- على الغطاء الشرعي لهذا الاحتلال من خلال مؤتمر مجلس الحلفاء الأعلى الذي انعقد في أبريل/نيسان1920 في سان ريمو بإيطاليا، ووفق ذلك أسقطت فرنسا حكومة فيصل في سورية في يوليو/تموز من نفس العام، وأقامت إدارة استعمارية وفرضت على البلاد الحماية برعاية مفوض سام فرنسي. ثم بدأت بتنفيذ مخططها بدعم قيام دولة لبنان الكبير وضمت إليها مدن طرابلس وبيروت وصيدا وصور ومناطق وادي البقاع وجبل عامل وسهل عكار إلى جانب جبل لبنان وكان ذلك في سبتمبر/ أيلول 1920، كما اقتطعت أجزاء من ولاية حلب وأعطتها لتركيا في أكتوبر/ تشرين الاول من العام التالي، ثم منحتها امتيازات خاصة في أنطاكية والإسكندرون على طريق التنازل لها عنهما نهائيا عام1939.

أرادت فرنسا أن تستكمل مخططها الاستعماري القذر بتقسيم ما بقي من سورية التاريخية إلى أربع دويلات الأولي بأغلبية سنية عاصمتها دمشق، والثانية بأغلبية سنية أيضا عاصمتها حلب، والثالثة علوية والرابعة للدروز مع إبقاء منطقة الجزيرة شمال شرقي سورية تحت سيطرتهم مع تغذية النوازع الانفصالية لدى سكانها من الأكراد والآشوريين.

لقد استعانت فرنسا في تنفيذها لهذا المخطط بثلة من رجالها الذين خدموا في الجزائر، ولقد سعى هؤلاء إلى فرنسة سورية من خلال فرض تعليم اللغة الفرنسية، وتغيير المناهج الدراسية وفرض تحية العلم الفرنسي ، وإنشاد المارسليز في المدارس السورية؛ إلا أن ذلك كله لم يفلح ففشل مخطط التقسيم، كما فشل مشروع الفرنسة، إلا أن سورية عندما تخلصت من هذا الانتداب البغيض عام 1946 كانت قد فقدت أجزاء منها لم يعد من السهل استعادتها، كما فرض عليها أن تتعامل مع دولة لبنان الكبير، كذلك دويلة الكيان الصهيوني في الجنوب كأمر واقع لا تستطيع قبوله أو رفضه، بل عليها أن تتعايش معه، ويبدو أن القطر العربي السوري ما زال يعيش إلى يومنا هذا أجواء سايكس بيكو وتوابعها، وربما إلى أمد غير منظور.