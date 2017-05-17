مقترحات خليجية للتطبيع مع إسرائيل

ذكرت صحيفة “هآرتس” نقلًا عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أمس، أن دول الخليج عرضت على إسرائيل إقامة علاقات أفضل معها، إذا قدَّم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مقترحًا جادًا يهدف إلى إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويعتمد التقرير الأمريكي على تفاصيل من وثيقة تم صياغتها خلال نقاشات دارت بين ممثلي عدة “دول عربية سنية”، ونقل مطلعين على النقاشات أنها تتضمن إقامة اتصالات سلكية ولا سلكية مباشرة مع الكيان الصهيوني، ومنح الطائرات الإسرائيلية حق الطيران عبر أجواء هذه الدول، ورفع القيود المفروضة على بعض أشكال التجارة معها، كما نوقشت مقترحات أخرى من بينها منح تأشيرات دخول لرياضيين ورجال أعمال إسرائيليين يرغبون الوصول إلى دول الخليج.

وفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن مجموعة التنازلات الخليجية ستكون مقابل أن تطالب “الدول السنية” حكومة الاحتلال بخطوات ملموسة لدفع العملية السلمية مع الفلسطينيين، وفي مقدمتها تجميد البناء خارج كتل المستوطنات، كما ستُطالب دول الخليج نتنياهو بتقديم ما يعتبرونه عرضاً للسلام إلى الفلسطينيين.

ويتضمّن العرض وقف بناء المستوطنات في مناطق معيّنة من الضفة الغربية، والسماح بتجارة أكثر حرية في قطاع غزة، وأفاد المطلعون على العرض بأنّ هذا الموقف، نصّت عليه ورقة نقاشية غير معلنة جرى تداولها بين دول خليجية عدّة، ويهدف جزئياً إلى جعل هذه الدول تصطف إلى جانب ترامب، الذي أكد رغبته في العمل مع الدول العربية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنّ النقاشات المغلقة وصلت إلى أن «كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلمتا الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما على استعداد لاتخاذ مثل هذه الخطوات»، ولفتت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، إلى أن «مبادرة الدول الخليجية تؤكد التحسّن الكبير في العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، في خلال السنوات الأخيرة، والذي يأتي مبنياً على المخاوف المشتركة بشأن إيران وتنظيم داعش»، وفي السياق، قال مسؤول عربي كبير منخرط في المباحثات: «لم نعد نرى إسرائيل عدواً، بل فرصة محتملة».

وبحسب الصحيفة، أفاد مسؤولون منخرطون في القضايا الأمنية من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، بأن «إسرائيل ودول الخليج قاموا، بالفعل، برفع مستوى تبادل المعلومات الاستخبارية سراً، ولا سيما التي تُركز على شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن وسوريا، في الوقت الذي نفت فيه إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة».

فضلاً عن ذلك، كشفت «وول ستريت جورنال» أنّ «بعض المسؤولين الإسرائيليين أجروا عدداً من الرحلات السرية إلى الخليج، وخصوصاً إلى الإمارات، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية»، وأشارت إلى مقابلة مع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، تطرّق فيها إلى علاقات إسرائيل ودول الخليج، وقال فيها إن «هناك الكثير الذي يجري حالياً أكثر من أي وقتٍ مضى. إنها ثورة تقريباً في الشرق الأوسط».

السعودية الإمارات

المعلومات التي تم الكشف عنها من قبل الصحيفة الأمريكية، جاءت في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الخليجية الأمريكية الإسرائيلية نشاطا واضحا بدأت تتضح ملامحه أكثر في الآونة الأخيرة، وإذا كانت الصحيفة سلطت الضوء على دولتي السعودية والإمارات، فنجد أنه على أرض الواقع الكثير من المؤشرات التي تأكد على ما أوردته الصحيفة، فبالنسبة للإمارات ومن ناحية التحركات الدبلوماسية، نجد أن ترامب التقى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قبل أيام في واشنطن، ومن الناحية العسكرية نجدها قد وقعت مع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، اتفاقا جديدا للتعاون الدفاعي، وقال البنتاغون إن الاتفاق يوضح “حجم وشروط” الوجود العسكري الأمريكي داخل الإمارات، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، كريستوفر شيرود، قال إن الاتفاق الجديد مع الإمارات “سيتيح للجيش الأمريكي القدرة على الاستجابة بسلاسة أكبر لعدد من السيناريوهات داخل وحول الإمارات العربية المتحدة عند الضرورة”.

وعلى صعيد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية المباشرة، كشف موقع “أن ار جي” العبري السبت الماضي، أن السلطات الإماراتية فتحت منشآتها السياحية أمام الإسرائيليين وبات بإمكانهم قضاء إجازتهم فيها دون الاستحصال المسبق على تأشيرة دخول، ما يعني أن الإمارات بدأت بالفعل بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني من دون أن نتنظر تجميد الأخيرة لمستوطناتها في الضفة الغربية وفك الحصار عن قطاع غزة، وهو الشرط الذي كانت أوردته “وول استريت” في تقريرها كشروط خليجية على تل أبيب.

الدولة الخليجية تتبنى الطريقة التركية في تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، فأنقرة كانت تقول إنها ستطبع علاقاتها مع تل أبيب شريطة أن تقدم إسرائيل تعويضات مالية لضحايا سفينة مرمرة، وتفك حصارها عن قطاع غزة، ومع أنّ إسرائيل لم تلتزم إلا بشرط التعويضات إلا أن أنقرة مضت في تطبيع علاقاتها مع تل أبيب وتبادلوا السفارات.

من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي السعودية الجمعة، يتوجّه بعدها إلى إسرائيل وأوروبا، وهنا تعمل السعودية كرأس حربة للمخططات الأمريكية في المنطقة، فالنوايا السعودية تتجه فقط نحو إيقاف نفوذ إيران في المنطقة، حيث تضع الرياض يدها بيد دول علمانية لمناهضة دولة مازالت المملكة تفاوضها على إجراءات الحج، في المقابل لا نجد نوايا سعودية للقضاء على توسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

القمة “الإسلامية الأمريكية” معنية بتفصيل ثوب إسلامي جديد على المقاس الأمريكي، حيث سيلقي ترامب في الرياض يوم الأحد المقبل، خطاباً حول “رؤية سلمية للإسلام”، يسعى من خلاله إلى التأكيد على التزام واشنطن تجاه شركائها من الدول المسلمة، وإشكالية خطاب ترامب أنه سيلقيه من دولة تدعم الإرهاب تحت المظلة الأمريكية، ومن جهة ثانية ترامب نفسه ذو توجه يمني متطرف ضد المسلمين، حيث أصدر العديد من القرار التي تحتم عدم دخول بعض شعوب الدول الإسلامية للولايات المتحدة.

العلاقة الأمريكية مع السعودية والإمارات مشبوهة، فالرياض تروج للفكر الوهابي ولها اتصالاتها بداعش والنصرة، بينما أبوظبي تتبنى نهجًا معاديًا لكل حركات الإسلام السياسي، الأمر الذي شرعنت من خلاله هجومها على حزب الله المعادي لإسرائيل، وبالتالي السعودية تخدم إسرائيل من خلال ما عاثته أطرافها الإرهابية في دول عربية كسوريا والعراق وليبيا واليمن، بينما تشترك الإمارات مع السعودية في تدمير الحركات المقاومة للتواجد الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة كحزب الله في لبنان أو أنصار الله في اليمن.