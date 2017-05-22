معركة الصحراء تحتدم بين المغرب والجزائر

تعددت أشكال الأزمات بين المغرب والجزائر في الفترة الأخيرة، بدءًا من خلافات الصحراء المغربية التاريخية، وصولًا إلى سجال دبلوماسي بشأن ملف الهجرة، وبدا واضحًا صعوبة الآمال المعلقة بالتهدئة لتخفيف التوتر القائم بين الجارتين، خاصة بعدما وقعت أزمة أخرى كبيرة، وصلت إلى حد اشتباك دبلوماسيين جزائريين ومغربيين في أحد الاجتماعات الأممية.

وفي تطور مثير للأزمة تبادلت الجزائر والمغرب الاتهامات، حيث استدعت الجزائر السفير المغربي لديها؛ احتجاجًا على تعرض أحد دبلوماسييها لـ «تحرشات» من وفد الرباط، وذلك بعد يوم من استدعاء الرباط القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الجزائرية، بعد اتهامها مسؤولًا جزائريًّا بـ«الاعتداء» على أحد دبلوماسييها، خلال نفس الاجتماع.

وتعود الأحداث التي تسببت في هذا التوتر، إلى اجتماع للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة حول الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي، المنعقد في جزيرة سانت لوسيا شرق الكاريبي، نهاية الأسبوع الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وعلق كثيرون الآمال على اجتماعات تم إجراؤها العام الماضي بين المسؤولين الجزائرين والمغاربة، حيث اعتبرها البعض بادرة قد تكون مؤشرًا على تحول في العلاقات بين البلدين، حيث تعد الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول مغربي رفيع إلى الجزائر منذ 22 عامًا، وجمع اللقاء رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، مع ناصر بوريطة، الوزير المنتدب للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لملك المغرب محمد السادس، لكن يبدو أن هذه الاجتماعات فشلت في وضع حد للأزمات المتفاقمة بين الدولتين.

ويؤكد هذا الاشتباك الأخير على التوتر الشديد في العلاقات بين البلدين وابتعادهما عن أي تفاهم وتوافق، لا سيما بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في أواخر إبريل، لاعتماد القرار 2351 الخاص بالصحراء المغربية، والذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لمدة سنة أخرى حتى إبريل 2018، الأمر الذي زاد من التوتر السياسي القائم بين البلدين، والذي يعود لعشرات السنوات؛ جراء اختلاف وجهات النظر في أزمة الصحراء الغربية المغربية، إذ تعتبر الجزائر أن للبوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير إقليم الصحراء الغربية) الحق في الاستقلال عن المغرب، بينما ترى الأخيرة أنه لا غنى عن الإقليم، وعلى أقصى تقدير قد يحق للإقليم عمل استفتاء لحكم ذاتي تحت سلطة الحكومة المركزية المغربية.

وفي خضم الجدل الدائر حول الأزمة الأخيرة، نفي الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف ادعاءات المغرب، وأكد أن الاعتداء مجرد «اتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه”، إلا أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة علق على التصريحات الجزائرية، قائلًا «بخلاف ما قيل، فإن الاعتداء حقيقي، وهو معزز بتقرير للشرطة. هذا التقرير صدر من المسؤول الأمني في الجزيرة، وهو موجّه إلى رئيس الوزراء. هذا يؤكد الحادث».

وفي إشارة إلى صعوبة المرحلة التي تشهدها علاقات البلدين تابع وزير الخارجية المغربية «نعيش أجواء متوترة للغاية (بين البلدين) حول العديد من النقاط، من المهم معالجة هذا الحادث»، مضيفًا «ننتظر أن يتحمل الجانب الجزائري عواقب هذا العمل، إذا كان حادثًا معزولًا فينبغي التعامل معه».

ولم يكن هذا التوتر بين المغرب والجزائر وليد اللحظة، فقبل شهر من حادث الاشتباك الأخير، تبادلت حكومتا المغرب والجزائر الاتهامات بسبب ترحيل لاجئين سوريين ، الأمر الذي بسسبه استدعت المغرب سفير الجزائر لديها، فيما يؤكد مراقبون أن تعدد الأزمات بين البلدين ينذر باحتدام معركة الصحراء الغربية بنيهما.