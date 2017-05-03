مصير مجهول لـ5 عمال نظافة ببني سويف.. وتجميد مرتباتهم منذ 3 أشهر

في الوقت الذي كرم فيه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، 50 عامل نظافة تقديراً لجهودهم في الحفاظ على النظافة العامة بالشوارع والميادين ونظافتها ومظهرها الحضاري، مهنئا إياهم بعيد العمال، يظل مصير خمسة عمال آخرين معلقا منذ ثلاثة أشهر لا يتقاضون مرتباتهم.

كان اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، اتخذ قرارا بنقل فاطمة حجازي إمام، وسميرة عجيب دانيال، وعائشة عبد الرحمن عبد العظيم، وسوسن خميس عبد الرحيم، وإيمان حسن لطفي، للعمل كمشرفات نظافة مؤقتا بمستشفى جامعة بني سويف؛ لإكمال الطاقم وفقا للعقد المبرم بين المحافظة والجامعة، وعودتهم إلى مكان عملهم الأصلي عند توفير البديل، لكنهم فوجئوا بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، ورغم شكاواهم المتعددة، لم يلتفت أحد إليهم.

وقالت فاطمة حجازي، إحدى الإداريات بمشروع النظافة: “نعمل منذ أكثر من 6 سنوات كإداريات بالمنطقة الأولى ومكتب المتابعة بمشروع النظافة العامة، ووافقنا على النقل المؤقت للعمل بمستشفى جامعة بني سويف، وأثناء عملنا فوجئنا بمنعنا من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، وتوجهنا للواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد بصفته القائم على إدارة المشروع، وأبلغنا بأن المستشفى لايرغب في وجودنا دون إبداء أسباب، فطالبناه بعودتنا إلى مقر عملنا السابق، لكنه رفض”.

وأضافت حجازي لـ”البديل”: “توجهنا بعدها إلى مدير مكتب وزير التنمية المحلية، الذي أصدر تعليمات بعودتنا لعملنا بالمشروع، وأبلغ السكرتير العام المساعد، لكنه رفض أيضا، وعيّن 3 أفراد جدد تابعين للمشروع بمستشفى جامعة بني سويف، وخلال 3 أشهر، لم نتقاضى مرتباتنا، ما يؤثر على حياتنا الأسرية”.

وحاولنا التواصل مع اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد؛ للوقوف على الجانب الآخر من الأزمة، لكنه رفض الحديث.