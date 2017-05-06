مزارعو المنيا يرفضون أسعار الصحراوي الغربي: «ظالم»

سادت حالة من الاستياء بين الكثيرين من أبناء محافظة المنيا، سواء صغار المزارعين والشباب أو المستثمرين، الذين طمحوا جميعًا في الحصول على جزء من أراضي الظهير الصحراوي الغربي بعد سطوة العربان عليه منذ عشرات السنين، ولكن جاءت البشرى بالصدمة؛ بعدما أعلنت المحافظة عن تقنين وضع هذه الأراضي وتوفيقها، إلا أن الأسعار التي وضعتها اللجان المختصة وصفها المزارعون والمستثمرون بالقاتلة، ويراها أعضاء مجلس النواب “عشوائية” ووضع شروطها مجموعة من الهواة.

الأسعار التي أعلنتها محافظة المنيا، أمس عن تقنين أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي، ذكرت أنها وضعت بمعرفة لجان التثمين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تنفيذاً لقرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

وتحددت أسعار الأراضي الزراعية للبيع وفقاً لكل مركز كالتالي (53 ألف جنيه للفدان بالعدوة، و52 ألف بمغاغة، و48 ألف ببني مزار، و49 ألف بمطاي، و50 ألف بسمالوط، و52 ألف بالمنيا، و49 ألف بأبوقرقاص، و46 ألف بملوي، و45 ألف بديرمواس)، ويتم دفع 25% كمقدم والباقي يقسم على أربع سنوات طبقاً لفائدة البنك المركزي السائدة، وبالنسبة للأرض البور، يتم سداد 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه عن السنة الجديدة لمدة عام لإعطاء مهلة لواضع اليد لزراعة الأرض.

وقال الدكتور محسب الشوربجي، أحد المستثمرين بالظهير الصحراوي الغربي، إن المبالغ التي وُضعت لشراء الأراضي مبالغ فيها، ولا تشجع على الاستثمار بل تطرده، مؤكدا أن الإتاوات التي يدفعونها للعربان مازالت مستمرة بحجة تأمين أراضيهم، بالإضافة إلى تجهيز الأرض بمئات الآلاف من الجنيهات، إذ يتكلف حفر البئر الواحد ما يقرب من 100 ألف جنيه لاستخدامه في الري، ناهيك عن محولات الكهرباء لرفع المياه، والطرق غير الممهدة.

وأضاف الشوربجي لـ”البديل”: “يجب أن تنطبق علينا شروط التسهيلات التي يحصل عليها الأجنبي، وألا يزيد ثمن الفدان عن 10 أو 15 ألف جنيه ببعض المناطق البعيدة”، مؤكدا أن الأراضي كانت تمنح للمستثمرين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من قبل الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي بأسعار لا تزيد على 14 ألف جنيه للفدان، ومع ذلك لم يقبل أحد عليها لأنها ستحتاج آلاف الجنيهات لتجهيزها.

واستنكر المستثمر ما أعلنته المحافظة عن جاهزية تلك الأراضي للزراعة، مؤكدا أنه منذ سنوات، لم ير أية محاولات حقيقية للنهوض بهذا الظهير، الذي يعد كنزا بزمام المحافظة، لكنه غير مستغل ويستولى عليها العرب والمسلحون.

لم يختلف كلام أحمد حمزة، أحد صغار المزارعين، عما قيل مسبقا؛ حيث أكد أن محاولته لتقنين أوضاع الأراضي التي يزرعها منذ أكثر من 12 عاما، ستكلفه بيع كل ما يملك هو وأشقاؤه الأربعة، إذ يعد مبلغ 50 ألف جنيه للفدان بذمام مركز سمالوط مبالغ فيه للغاية، مناشدا المسؤولين بالتدخل وتخفيض الأسعار للنصف، خاصة في المناطق النائية.

النائب سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب عن مركز المنيا وعضو لجنتي الشؤون الدستورية والمشروعات الصغيرة قال، إن ما أعلنته المحافظة عن تقنين الأراضي بهذه الأسعار، يعد ظلما كبيرا وعكس ما نص عليه الدستور والقوانين بتسهيل مهام المواطنين والسعي نحو التعمير والتنمية، مؤكدا أنه تقدم بطلبات إحاطة لوزير الزراعة واللجنة العامة لاسترداد أراضي الدولة، بسرعة التراجع عن الأسعار وتخفيضها.

وأضاف أبو بريدعة لـ”البديل” أن الظهير الصحراوي الغربي بالمنيا تزيد مساحته عن 800 ألف فدان على أقل تقدير حتى الواحات، ويعد ثروة قومية كبيرة للمحافظة طال انتظار استغلالها، لكن اللجان التي ثمنت الأراضي غير مختصة، بحسب تعبيره، كما لم تراع توزيعة الأراضي المميزة عن الأخرى التي تقع في أعماق كبيرة داخل الصحراء، مضيفا: “مجموعة من الهواة قاموا بتثمين الأراضي ووضع الشروط، رغم أنها لو بيعت بما فيه من تجهيزات وزراعة من قبل واضعي اليد، فإنها لن تأتي بتلك المبالغ الكبيرة”.

وتابع عضو مجلس النواب، أن العربان باعوا هذه الأراضي عدة مرات لعدد كبير جدًا من المواطنين، وجنوا منها مئات الملايين ولا ينتظرون منها شيئا الآن، وأنه تعرض لمثل تلك المؤامرات قبل أن يصبح نائبًا، مضيفا: “جاء الوقت للسيطرة الحقيقية على الأراضي، لكن من قبل متخصصين حتى لا نرجع للوراء مرة أخرى، ونجد الكثيرين يتهربون بحجة المبالغ الطائلة التي وُضعت بشكل غير مدروس”.

ووصف النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، قرار التقنين بالعشوائي، قائلا: “خطوة تقنين أراضي أملاك الدولة بهذا الظهير طال انتظارها كثيرا، وجاءت بعدما ضاع على الدولة مئات المليارات، لكنني ضد العشوائية؛ إذ يوجد بعض الأراضي تستحق أن يتخطى ثمنها الـ300 ألف جنيه للفدان، والتي نجدها عند مدخل المدن وتحول نشاطها من زراعي إلى صناعي، في حين توجد أراضٍ أخرى لا تستحق أكثر من 15 و20 ألف جنيه، وتقع في مناطق بعيدة”، مطالبا بإعادة النظر في الأسعار التي وضعت، لكي تحفظ للمستثمرين وصغار المزارعين حقوقهم، وتبدأ التنمية الحقيقية بهذا الظهير المتسع.

يذكر أن محافظ المنيا، أعلن عدة مرات عن سعيه للسيطرة على ملف أراض أملاك الدولة، واستعادة الدولة لأراضي كثيرة من المستولى عليها بذلك الظهير وتحريرها من الاعتداءات، وواضعي اليد، وأن تقنينها يعد الخطوة الأولى لإنهاء الانتهاكات التي يشهدها الظهير، إلا أن الحل أثار غضب الجميع.