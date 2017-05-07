مرضى بني سويف يعانون بسبب تعطل «الأشعة المقطعية» بالمستشفى العام

أصبح إجراء أشعة مقطعية بمستشفى بني سويف العام صداعًا مزمنًا وكابوسًا يؤرق مرضى المحافظة، خاصة بعد تعطل الجهاز الوحيد الموجود بالمستشفى منذ فترة كبيرة، وفي الوقت الذي يضطر فيه المرضى إلى التوجه إلى المراكز الطبية أو المستشفيات الخاصة لإجراء تلك الأشعة، بناء على تعليمات الأطباء، لم يجد مسؤولو مديرية الصحة مسلكًا آخر لحل الأزمة برمتها سوى تحويل المرضى إلى مستشفى ناصر المركزي لإجراء تلك الاشعة.

ما بين هذا وذاك يعاني المرضى من تفاقم المشكلة وعدم حلهاـ خاصة بعد إحجام الشركة المتعاقدة على صيانة الجهاز بواسطة العقد المبرم بينها وبين وزارة الصحة على صيانة الجهاز، وظهرت دعوات سويفية بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في حل الأزمة ومعالجة الأمر بإصلاح الجهاز على نفقتها، خاصة بعد إهداء النقابة العامة للأطباء مستشفى بني سويف الجامعي جهازًا للأشعة المقطعية في شهر يونية 2014 للعلاج المجاني أثناء افتتاح أقسام الطوارئ بالمستشفى الجامعي.

قال الدكتور مصطفى هارون، وكيل نقابة الأطباء السابق ببني سويف: جهاز الأشعة المقطعية يستخدم في حالات الحوادث والطوارئ وتشخيص أمراض المخ وحالات الأورام، بجانب تشخيص بعض الحالات، ومنذ 3 شهور الجهاز متعطل، ولا يحرك أعضاء مجلس النواب عن المحافظة أو رجال الأعمال للأمر ساكنًا، وأضاف لـ«البديل » أنه يمكن التغلب على المشكلات البيروقراطية في التعامل مع صيانة الأجهزة، بإشراك منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في حل الأزمة.

فيما قال الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بنى سويف العام: الجهاز فعلًا معطل، وكان من المفترض أن يدخل قائمة التكهين «الكهنة» منذ 2013 وتم إخطار شركة الصيانة فضلًا عن المخاطبات الكثيرة وتحرير محضر بالواقعة، حيث يحتاج الجهاز إلى إحدى القطع لإصلاحه، والشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة تعهدت ووعدت بالتصليح منذ فترة.

وأضاف لـ«البديل»: يتم تحويل الحالات المرضية، التي تحتاج إلى إجراء أشعة مقطعية بمستشفى بنى سويف العام إلى مستشفى ناصر المركزي لعمل الأشعه بواسطة الإسعاف، وهناك بعض الحالات التي ترفض وتلجأ إلى المراكز الخاصة.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل مديرية الصحة ببني سويف، لـ«البديل»: مستشفى بني سويف العام متعاقدة مع إحدى الشركات لتوفير قطع الغيار بسبب زيادة الأسعار في الفترة الماضية، والشركة تأخرت في تنفيذ الأمر وإصلاح الجهاز، وإدارة المستشفى من جانبها حررت محاضر ووجهت إنذارات للشركة، ونحن بانتظار تدخل الشركة لحل الأزمة.

وأضاف: نتمنى طرح أي مبادرة للمجتمع المدني حيال الأمر لإنهاء المشكلة، وسيكون شيئًا جيدًا أن يتم تصليح الجهاز، حيث يحتاج إلى قطعة تسمى الحساس، ويبلغ سعرها حوالي مليونًا و200 ألف تقريبًا، ولا نتأخر في التعاون مع الجمعيات أو المؤسسات الخيرية لحل الأزمة.