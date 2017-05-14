مرشحة الاتحاد النوبي لـ«البديل»: أسعى لشراكة تنمية أرضنا مع الدولة

أطالب نواب أسوان بالضغط لتنفيذ المادة 236 من الدستور لإقرار حق العودة

الرئيس السيسي لم يضع القضية النوبية ضمن أجندة مؤتمر أسوان

الاتحاد النوبي خرج بعد الثورة ونجح في تغيير آليات المطالبة بحقوق النوبة

استراتيجية عملي ستكون بالمشاركة مع جميع الكيانات النوية الأخرى

طالما وقفت المرأة في الصفوف الأمامية خلال الأحداث والوقائع التي شهدتها مصر على مر العصور، تناضل كتفا بكتف مع الرجال، فخلال ثورة يناير، صرخت مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وتعرضت للضرب والاعتداء، ولم تتراجع، كما شاركت بالملايين للإدلاء بصوتها في الانتخابات والاستفتاءات بعد الثورة، لكنها واجهت تهميشا وإقصاء الفترة الماضية.

سهام عثمان، شابة عشرينية وناشطة نسوية، ترشحت على رئاسة الاتحاد النوبي العام بأسوان في انتخاباته التي تجرى يوم 15 مايو الجاري، بعد سنوات بذلتها من الجهد والعرق في تأسيس هذا الكيان بعد ثورة يناير 2011، إلا أنها فوجئت بتوصية تصدر بمنع ترشح النساء على المقعد، لكنها نجحت بجهدها وبحملة ضغط حقوقية إلغاء هذه التوصية وإكمال مشوارها المليء بالعراقيل، وإلى نص الحوار..

ما أسباب ترشحك على مقعد رئيس الاتحاد لم يساعدك موقعك كنائب ثان على تحقيقه؟

النائب الثاني رأيه استشاري، وأنا لدي رؤية مختلفة فيما يتعلق بالقضية النوبية وصلاحياتي صغيرة ومقيدة في موقع نائب الرئيس، فعندما كنت نائبا، واجهت عراقيل مثل وجودي في المؤتمرات على المنصات أو التواصل مع الإعلام، حتى عند غياب الرئيس والنائب الأول، وحاولت استخدام حقي لإدارة الاجتماعات، لكنني واجهت الرفض، بحجة العادات والتقاليد مثل الأكبر سنا هو الذي يدير الاجتماع.

ما أبرز ملامح هذه الرؤية المختلفة للملف النوبي في برنامجك الانتخابي؟

احتاج أولا إلى ترتيب البيت من الداخل؛ أي أن يصبح الاتحاد أكثر تنظيما، حتى يصبح قادرا أن يكون شريكا أساسيا مع الدولة في وضع خطة لإنشاء هيئة تنمية النوبة، بالإضافة إلى تغيير الخطاب النوبي كي ينجح في استقطاب أشخاص آخرين ليسوا نوبيين من الأحزاب والحركات الشعبية المختلفة؛ ليكونوا داعمين لقضيتنا في إعادة حقوق أهل النوبة، وعلى رأسها حق العودة، فضلا عن السعي لسرعة إنهاء تشكيل لجنة من المتخصصين لإنشاء الهيئة العليا لإعمار وتنمية النوبة.

بمناسبة رغبتك في استقطاب داعمين.. ما تقييمك لأداء نائب نصر النوبة في البرلمان؟

لا يمكنني إلقاء كل اللوم علي النائب يس عبد الصبور، فهو فرد واحد تحت القبة، لكنه قام بخطوة جيدة، حيث نجح في كتابة الوثيقة الخاصة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية النوبة داخل البرلمان من خلال توقيعات أغلبية القرى النوبية، ويضغط حاليا من أجل خروجها للنور، كما نجح خلال عام ونصف عمر البرلمان، تقديم خدمات تنموية للنوبة على مستوى المرافق، وأحضر الوزراء والمسئولين للنوبة، لكن يجب على النواب الممثلين لمحافظة أسوان أن يضغطوا أكثر من أجل تنفيذ المادة 236 من الدستور الخاصة بحق العودة وإنشاء الهيئة العليا.

هل يمكن اعتبار اعتصام “قافلة العودة” نقطة تحول في تعامل الدولة مع الملف النوبي ليكون أكثر جدية؟

“قافلة العودة النوبية” تعتبر تحرك جماهيري نظمه الاتحاد اعتراضًا على قرار تخصيص منطقة فرقند النوبية، البالغة 110 ألف فدان من أراضي توشكى ضمن المساحة التي ستوزع بمشروع المليون ونصف مليون فدان، وتحول إلى اعتصام في طريق أسوان – أبو سمبل، والتحول حدث في المجتمع النوبي نفسه وفي كيفية مطالبته بحقوقه، بالإضافة إلى دخول ومشاركة شريحة كبيرة من الشباب في الاعتصام، وأصبحوا أكثر فاعلية والانتقال من مرحلة الاستماع للأجداد عن حقوق النوبة والعودة إلى حراك على أرض الواقع بالاعتصام، أما على مستوى الدولة لم أر أي تحول في التعامل مع القضية النوبية منذ اعتصام 4 سبتمبر 2011، ومقابلتنا مع رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عصام شرف حتى المهندس شريف إسماعيل، وكل مرة نأخذه وعودا فقط دون آليات حقيقة.

وماذا عن مؤتمر الشباب بأسوان الذي حضره الرئيس السيسي؟

الرئيس السيسي لم يضع أساسا القضية النوبية ضمن أجندة أولويات المؤتمر، من المعروف أن أسوان تتكون من قبائل وعوائل كثيرة، ورغم أن المكون الرئيسي فيها لأبناء النوبة، لم تذكر قضيتهم، ما يضع علامات استفهام كثيرة.

أي شرائح عمرية تتوقعين دعمها لك في الانتخابات؟

الشرائح الأصغر سنا من طلاب الجامعات؛ فهم أكثر تحمسا في اللقاءات، لا يصوتون على أساس النوع أو القبلية أو العصبية، بل بناء على الاستماع للبرامج الانتخابية.

تتعدد الكيانات النوبية في أسوان (الاتحاد والنادي).. هل ثراء أم تشتت يضر بالقضية؟

شيء إيجابي جدا، ومن المهم أن يتكون تكتل أو جمعية أو اتحاد للنوبيين في أي مكان يتواجدون فيه، حتى يتمكنوا من تقديم جميع الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها، أما المختلف في الاتحاد النوبي أنه خرج بعد الثورة ونجح في تغيير آليات المطالبة بحقوق النوبة وفرض ذلك من خلال تواجده بالشارع، ولن تضر هذه الكيانات بالقضية النوبية؛ فجميعها يتفق في الأهداف والمطالب الواحدة لخدمة القضية، لكن الاختلاف يكون في آليات التنفيذ والاستراتيجيات.

في حالة نجاحك.. كيف ستقودين الاتحاد؟

سوف اجتمع مع جميع أعضاء مجلس الإدارة، سواء من كانوا على قائمتي أو ضدي، وسنعمل عبر خطة عمل واحدة، لو نجحنا في تنظيم الاتحاد من الداخل، سوف ننطلق إلى الخارج بخطوات صحيحة، وسأحضّر لاجتماع موسع مع جميع الكيانات النوبية الموجودة في أسوان لأخذ رأيهم في استراتيجية عملنا، لا أريد أن نعمل في جزر منعزلة.

أي مؤسسة تخططين لمخاطبتها خارج الاتحاد بعد تنظيمه؟

بمجرد الانتهاء من الملتقيات التي تنظمها الكيانات النوبية والاتحاد النوبي في جميع المحافظات تحت شعار “النوبة تخاطب الرئيس”، والوصول إلى ورقة واحدة لمطالب النوبة، من خلال وفد للتواصل مع الرئيس مباشرة.

هل تعتقدين أن المادة 236 من الدستور التي تقر بحق العودة بعد 10 سنوات سوف تطبق؟

أؤمن تمام أن ذلك سيحدث، طالما هناك أبناء يحملون هم القضية النوبية عبر قرن من الزمان ولم يتنازلوا عنها.