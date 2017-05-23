مدرب منتخب الكونغ فو: «الرياضة» تتجاهل أزمة التجنيس والمنشطات

كثر الحديث في الفترة الأخيرة بالشارع الرياضي عن تناول العديد من الرياضيين المنشطات، وفتح طارق عبد السلام، الشهير بـ«لاعب الشاورما» الباب للحديث عن «التجنيس» بعدما توج اللاعب ببطولة أوروبا للمصارعة لصالح بلغاريا، التي منحته الجنسية عقب رفض الاتحاد المصري للعبة ووزارة الشباب والرياضة علاجه.

كشف شتا محمد شتا، المدير الفني للمنتخب المصري للكونغ فو للناشئين، في حديثه لـ«البديل» المسكوت عنه من قِبَل وزارة الشباب والرياضة، وكارثة المنشطات التي انتشرت بشكل كبير في مراكز الشباب والمنتخبات الرياضية.

وقال شتا: كثير من اللاعبين اتجه إلى تعاطي المنشطات من أجل الوصول إلى هدفه بطريقة سريعة دون عناء، متجاهلًا العوامل المترتبة على ذلك فيما بعد، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الطلبة والشباب الساعين للظهور بشكل جيد أمام مدربيهم، أو الساعين لبناء جسدي قوي بدأوا يتعاطون بعد الأدوية البيطرية وحبوب منع الحمل للوصول إلى أهدافهم.

وأكد مدرب منتخب الناشئين أن غياب الدور الرقابي لوزارة الشباب والرياضة تسبب في أزمة كبيرة داخل المنتخبات ومراكز الشباب، ووصل الأمر إلى أن طبيبًا مسؤولًا عن أحد المنتخبات من الألعاب الفردية يعطي اللاعبين المنشط بيده، وليس ذلك فحسب، بل إنه شاهد هذا الطبيب يعطي اللاعبين المنشط بحقنه واحدة!

وتابع: الكثير من اللاعبين بالمنتخبات الوطنية يتعاطون مثل هذه المنشطات إن لم يكن جميعهم، لكن قبل المعسكرات الخارجية والبطولات الدولية يتم إيقاف تلك المنشطات كي لا يتم كشفه عند أخذ العينات وتحليلها.

وحول كيفية القضاء على تلك الظاهرة التي اجتاحت ملاعبنا، يرى شتا أنه على وزارة الشباب والرياضة فرض المزيد من الرقابة على مراكز الشباب والمنتخبات والكشف المستمر على اللاعبين وشطب أي شخص متورط في ذلك، كما أن لرجل الدين دورًا في تغيير ذلك، من خلال الحديث عن أضراره عبر المنابر.

وتحدث مدرب المنتخب المصري للكونع فو للناشئين، عن قضية التجنيس التي شغلت الشارع الرياضي المصري خلال الأونة الأخيرة، وأكد أن وزارة الشباب والرياضة والدولة السبب الرئيسي في هجرة اللاعبين للخارج وحصولهم على جنسيات أخرى من أجل تمثيل تلك الدول.

وأرجع ذلك للمعاملة السيئة التي يعاني منها الرياضي داخل الأندية والمنتخبات، والمجاملة في اختيارات اللاعبين الذين سيمثلون الدولة في المحافل الرياضية، إلى جانب تفرغ هؤلاء اللاعبين للتدريب مهملين دراستهم وعملهم دون الحصول على أي مقابل مالي من الاتحادات الرياضية أو وزارة الشباب.

وتابع: لك أن تتخيل أني أحصل على 700 جنيه يتم خصم 70 جنيهًا ضرائب، مدرب المنتخب المصري يحصل على 630 جنيهًا، كيف ذلك؟! يجب أن يتم النظر للألعاب الفردية بشكل أفضل من ذلك، مؤكدًا أن الإدارة في الألعاب الفردية سيئة للغاية، والدليل على ذلك فشلنا في الحفاظ على أبطالنا مثل كرم جابر وبوجي وغيرهما.

وطرح شتا على وزارة الشباب والرياضة حلًّا لتلك المشطلة، إذا تمسكت برفع أيديها عن الألعاب الرياضية واستمر إيقاف الدعم عن تلك الاتحادات، وهو قانون جديد يجبر الشركات على إدخال الرياضة بها والإنفاق عليها، وأن تتبنى تلك الشركات الأبطال الرياضيين.