ماذا لو سقط الرئيس؟.. “كده يبقى اتعشت”!

تعلمنا في بدايات العمل الصحفي ألا نرهق أنفسنا بالرد علي التفاهات والصغائر، فهي مثل الفروع الذابلة ستسقط تلقائيا مع أي نسمة هواء، لذا بدا من الأجدى أن نشغل بالنا دوما بالجذور، بتحطيم الأصنام التي تدعي الألوهية، فهذا هو العمل الذي يستحق منا كل الجهد والوقت والمثابرة.

من هذا المنطلق، أدعوك لعدم الالتفات إلى كل أصناف الترهات التي تطلقها أبواق النظام السياسي ومنتفعوه، فهي مجرد فقاعات ستنتهي وحدها إلى لا شيء، بل توجه مباشرة صوب الورم العضال فهو أساس المرض والحمى، والداء اللعين الذي أقصده هو نفسه الذي لخصه أحد الفلاسفة المفجرين لشرارة الثورة الفرنسية جان جاك روسو في عبارته الشهيرة: “كل شيء عندي يرتد إلى نظام الحكم”.

إن فسدت الشجرة سقطت كل الفروع الهشة فوق الأرض البور وحدها، والنظام الحاكم مسؤول وحده بحكم ما يملكه من سلطات وصلاحيات و”قروض” عن حال الدولة والرعية، فإن أخطأ قومناه، وإن أنكر الخطأ حاسبناه، وإن تمادى فيه وأعرض عنا أسقطناه بفعل سياسي منظم أو بفعل ثوري نزق.. “وكده يبقي اتعشت يا معلم”!

يسير النظام في مصر في الاتجاه المعاكس تماما لخطوط السير في كل الأنظمة الديمقراطية، فالشعب هناك هو مصدر السلطات، يملك حرية الحركة والقرار، والحاكم هو الخادم وليس السيد الجبار، فإذا انحرفت بوصلته عن وجدان الشارع صار لوحده منبوذا منقطع الأوصال.

أما الشعب هنا في مصر فهو مصدر البلاء والخراب، بالكاد يحيا مطأطأ الرأس في الدولة المزعومة بـ”قد الدنيا”، لا يملك فيها حق القرار أو رفاهية الفرار، وحاكمنا المغوار على العكس منا، فهو أجود ما فينا، خلاصة ما أنتجته الطبيعة من عبقرية وأفق لا نهائي من الأفكار، نحن من نسير وفق بوصلته دون أن نسأل أو نتبرم، فكيف يمكن أن نضل ونحن السائرون خلف الحكيم البصير.

في مصر، يستطيع “الرئيس الحالي” بسهولة أن يصبح “الرئيس التالي”، وإن أراد لأصبح الرئيس اللاحق والساحق والماحق، فبقائه في الحكم ليس طمعا في جاه ولا استئثارا بسلطة، لكنه مكرمة الحاكم للشعب غير المتدبر لأموره، فإن سقط الرئيس سقطت الدولة وانطفأ آخر مشعل كنا نحمله ليرشدنا إلى طريق النهضة والاستقرار.

هللت حناجر الغوغاء للرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قال إنه غير متمسك بمنصبه ومستعد للرحيل إن أراد الشعب ذلك “لو مش عايزني هامشي”، فما تراه أنت اعتياديا بعدم جواز بقاء الرئيس في الحكم دون رغبة الشعب، يراه المتنطعون أسطوريا وعظيما، فالرئيس الزاهد لا يستميت على السلطة والمنصب، بل يحكمنا من باب الصدقة الجارية وانطلاقا من القاعدة الروحانية: “هي لله.. هي لله”.

لم يجرؤ أحد من الحواريين على أن يُصدق الرئيس القول حول بقائه في الحكم أو أفوله عنه، ولأن أحدهم لم يفعل سأنذر نفسي بما عُرف عني من جسارة، للنطق بشهادة الحق والصدق، وأبدأها بهذا الاعتراف الفريد: “لا يا سيادة الرئيس.. لا نريد رحيلك ولن نطلب أبدا”!

فلتبق يا سيادة الرئيس، فأحلامنا القديمة بالديمقراطية والحرية والعدل والكرامة أصبحت أضغاث أحلام وكوابيس مؤرقة، وآمالنا في الصلاح والفلاح تبخرت في فضاء البرية، وما بقي عندنا شيء نتمناه أو نحزن على ضياعه، فأكمل سيادة الرئيس مسيرتك التي بدأتها ولا تحفل بنا، وكفاك بالمطبلين والمنافقين نصيرا.

فلتبق يا سيادة الرئيس، فقد تعودنا على الإحباطات والهزائم ولن تهزنا واحدة جديدة، ولعلنا أدركنا خلال فترة حكمك القصيرة أنت وسالفيك أننا رعايا ولسنا مواطنين، فتحمل بشيم الكبار فقرنا وإسرافنا وكسلنا ونزقنا وإرهابنا، ولو تعثرت دابة في الفضاء فهو لغبائنا، وها نحن نبرئ ذمتك من أي فشل سابق أو إخفاق جديد محتمل.

ابق فخامة الرئيس، فالوقت أوشك علي النفاد والنهاية باتت أقرب مما نتخيل، هي نهايتنا قطعا، فالحمقي أمثالنا من هواة البحث عن المثاليات لن يقووا على الصمود طويلا في “وطن ضايع”، فليكن بقاءؤك فوق سدة الحكم أبديا، وليكن اختيارنا البديل والوحيد هو… “الموت إكلنيكيا”!