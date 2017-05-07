مؤتمر أدباء الأقاليم بدمنهور.. إهدار للمال ونزيف للوعي

على مدار 3 أيام متواصلة، عقد في مدينة دمهور بمحافظة البحيرة، المؤتمر الثامن عشر لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، في إطار مؤتمرات أدباء الأقاليم، الذي حمل عنوان “الأدب بين المواجهة والتهميش” والذي ترأسه الروائي يوسف القعيد.

ورغم مشاركة 120 شاعرا وكاتبا من أدباء 5 محافظات في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فقد كشف واقع الجلسات التالية عن هشاشة المؤتمر، كما أثار أسئلة حول جدوى إقامته، وبلغ الأمر لدى البعض اعتباره إهدارا للمال للعام في غياب جدوى ثقافية حقيقية، وإهدارا أيضا لقيمة الثقافة الجادة.

الروائي يوسف القعيد، رئيس المؤتمر، اكتفى بحضور الجلسة الافتتاحية وغادر لارتباطه بمواعيد في القاهرة، بينما لم يحضر أي من وزير الثقافة حلمي النمنم، أو محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، ليترسخ لدى المشاركين شعور بالتهميش كما جاء في عنوان المؤتمر، كما غاب عن باقي الفعاليات واللقاءات جمهور الأدب وحتى الأدباء أنفسهم.

التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، والتي أعلنها أمينه العام الدكتور محمد أبو علي، تضمنت بدورها اعترافا بخلو جلسات العمل من المشاركين، فقد جاء فيها توصية نصها “أن يهتم المبدعون الذين يرشحون من قبل نوادي الأدب بحضور الندوات التي تعقد من خلال هذه المؤتمرات، وأن يكون لهم دورهم الفعال في حضور الجلسات والمناقشات وضرورة وضع آلية لهذا الأمر، فقد لوحظ انصراف عدد كبير من المبدعين عن حضور فعاليات المؤتمر”.

الناقد والمترجم سيد إمام، الذي شارك في مائدة مستديرة ضمن فعاليات المؤتمر، قال إنه شارك مجاملة للأصدقاء ليس إلا، فيما أكد أنه يرى ضرورة إلغاء مثل هذه المؤتمرات والبحث عن فعاليات أكثر جدية تخلو من المظهرية والتكتلات الهلامية التي تعيد إنتاج ما هو موجود أصلا أو اجترار ما وجد بالفعل، واصفا إياها بأنها مؤتمرات تافهة عديمة القيمة، ومجرد تظاهرات ترفع لافتة اسمها الثقافة وهي لا تمت في واقع الحال للثقافة الحقيقية بأي صلة، وقال: “للتأكد من ذلك ننظر إلى المشاركين فيها وفي منظميها، إلا من رحم ربي بطبيعة الحال”، مشيرا إلى وجود قليل من الزبد على السطح يخفى تحته كل ما في العالم من مخلفات، بحسب تعبيره.

وأضاف إمام: الحكاية مقصودة بالفعل، بهدف الدفع بأشخاص أنصاف ومعدومي القيمة والموهبة نحو الصدارة وإزاحة أو إقصاء كل الشخصيات الجادة والمنتجة بالفعل ويجري تلميعهم على قدم وساق لكى يكونوا أبطال المشهد الثقافي”.

ويرى إمام، ضرورة الحفاظ على المال العام وإلغاء هذه المؤتمرات الوهمية والبحث عن آليات جديدة لتفعيل الحياة الثقافية من خلال مثقفين حقيقيين يمتلكون الرؤية والمعرفة وقادرين على إنجاز ثقافة حقيقية تقوم على العقل والإبداع.. “ثقافة نقدية غير منصاعة أو توافقية ومستسلمة لما هو سابق التجهيز، هذا إذا كانت الدولة جادة بالفعل في النهوض من هذه الكبوة الحضارية المزمنة والمستحكمة”.

ومن جانبه، قال الشاعر عمرو الشيخ: مؤتمرات الأقاليم والمؤتمر العام نفسه كلها مؤتمرات سد خانة لا تخدم إلا المؤسسة ممثلة في كبار موظفيها، وتتمثل للأسف في أعضاء الأمانة وهذه المؤتمرات معزولة عن الجماهير، ولا أعرف من الذي تستهدفه.. هي غرف معزولة ومنصات تتحدث لقاعات شبه خالية، خاصة أن أكثر من نصف الأدباء المشاركين في تلك المؤتمرات لا يحضرون، ومن يحضر غالبا يجلس منشغلا بهاتفه المحمول.

وأشار الشيخ إلى أن تلك المؤتمرات صورة من كارثة وزارة الثقافة التي يجب أن يتم محاسبة قياداتها مرتين، الأولى لإهدار المال العام، والثانية لإهدار الوعي العام، متسائلا: أين أثر وزارة الثقافة في العقل المصري، والمؤتمرات أحد تجليات هذا الإخفاق المتكرر؟.

وأضاف: يكفي أن تتابع مؤتمر إقليم وسط وغرب الدلتا الثقافي لتكتشف عبقرية الوزارة في إقامته في منفى خارج حدود دمنهور في مكان يصلح أن يكون حجرا صحيّا لحالات حرجة يجب عزلها، وبالتالي لم يستطع الأدباء متابعته، ولم يعرف به أي جمهور على الإطلاق،فيما اعتبر أن الحسنة الوحيدة في المؤتمر هي جهود الدكتور محمد أبو علي، أمين المؤتمر، في ربط جامعة دمنهور الوليدة بحركة الإبداع المعاصر في الإقليم.