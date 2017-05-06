لو علمتم الماضي.. لاخترتم السيسي!

إن حاولت دراسة المشهد الحالي في مصر، ثم أحلته كما هو بحذافيره إلى علم السياسة والمنطق، لطمست “أم الدنيا” بعظمة 7 آلاف سنة حضارة، أي معالم ممكنة أو متبقية للفهم والعلم والمنطق.

بسهولة، نفض الرئيس عبدالفتاح السيسي يديه من كل انتكاسات دولة “تحيا مصر 3 مرات”، فألقى أغلب الإخفاقات فوق ظهور سابقيه من الحكام، والجزء المتبقي منها وضعه فوق ظهورنا، فنحن من تخلفنا وتقاعسنا عن ملاحقة أفكاره، وحمل خطابه الأخير عن المستقبل الكثير من القلق والمخاوف، فتحدث بعبارات أشبه بعبارات السياسي المخضرم ونستون تشرشل حين خاطب شعبه بنبرة هزيمة قائلاً: “لا أعدكم إلا بمزيد من الدموع والدماء”.

يري الرئيس أن كل خططه وسياساته سليمة ولا غبار عليها، وليست هي المُلامة في هذا التقهقر غير المسبوق في ملفات السياسة والاقتصاد والحريات، بل علينا أن نلوم ماضينا، فبدت الرسالة الرئاسية هذه المرة كما لو أنها تعني بإيجاز: “لو علمتم ماضيكم.. لاخترتم السيسي”.

الحروب المصرية إضافة إلي عصور “ناصر والسادات ومبارك”، هي من أعاقت تقدمنا لعقود طويلة، فالرؤساء السابقون يستحقون المساءلة والمحاسبة عن “سنوات التخلف والشقاء” الفائتة وليس السيسي، فقد كانوا وفقاً لمضمون حديثه، إما جهلاء لا يملكون رؤية واضحة للمستقبل، أو جبناء لا يملكون إرادة وشجاعة التغيير.

هكذا ببساطة ضرب الرئيس ضربته القاضية، تخلص من أي محاولة لمحاسبته على فواتير باهظة ندفع ثمنها وحدنا، ثم تعهد لنا بأن “روشتته للإصلاح” لن تكون خادعة كما كانت من قبل، بل دقيقة وسليمة وشفافة، شرط أن نصبر ونصمت ونتحمل، أما لو خالفناه أو عارضناه “يبقى هتضيعوا مستقبلكم ومستقبل ولادكم وولاد ولادكم”.

نسي الرئيس أن خطابه السياسي قديم ومكرر، فكل أنظمة الحكم العربية تطبق المنهج ذاته بإتقان، وأول فصوله تعتمد على تشويه ومحو سيرة السالفين، وتحميل سياساتهم الفاشلة وأداءهم الباهت كل الخراب، ثم إقناع الشعوب بأن الانطلاق إلى الأمام يجب أن يتم “على نضافة” بعد نقض القديم، لتأتي بعدها مرحلة الرخاء ودولة “أد الدنيا”.

كان السيسي جريئاً عندما كشف في جلساته الشبابية الأخيرة عن حجم التراجع المخيف في اقتصاد الدولة، فالدين المحلي والخارجي زادا في عهده أكثر من 150%، والتضخم تضخم حتى وصل إلى نسبة قياسية بلغت 32%، وأسعار “السلع والدواء والوقود والكهرباء والمياه” ارتفعت بصورة تعجيزية مقارنة بالرواتب التي بقيت ساكنة كما هي، والمشروعات القومية الكبري أيضاً انقشع بريقها فبدت “دعائية أكثر منها واقعية”.

لم يعترف الرئيس في خطابه بأنه هو من استدان وليس ناصر، وهو من أصر على مشروعات غير مدروسة وليس السادات، وهو من تعهد بـ”سنتين وتعالوا شوفوا مصر” وليس مبارك، وهو من يقودنا نحو المجهول وليس نحن المفعول بهم.

لا أمل في الحل طالما لا يرى الرئيس أنه جوهر الأزمة ومكمنها، فلا إصلاح دون الاعتراف بالخطأ، ولا سبيل للتقدم إلا بسماع الآخر، ولا نهضة دون إطلاق حرية الفكر والنقد، ومتى ظلت معارضة الحاكم وإبراز أخطاءه إثماً وخيانة، فمكاننا الذي نستحقه سيظل في قاع البئر.

يبقى تفسير “السمك لبن تمر هندي” هو الأقرب لوصف الحالة المصرية، فالمعايير معكوسة أو غائبة، وكل شيء من أعلي سلطة لأدناها متروك للفهلوة والعشوائية، فلا تُرهق نفسك بالسعي للبحث والمعرفة، بل عش معنا بأريحية والتزم بالمقولة الشعبية: “سيب نفسك خاااالص”.

بالتأكيد، كان الأمريكي بنجامين فرانكلين يتمتع بحنكة تفوق كل حكامنا العرب، فلم يدع لسجن معارضيه أو التنكيل بهم على غرار ما يفعله رؤساؤنا الأشاوس، بل اعترف بضيقه منهم، وفي الوقت نفسه أبدي احترامه وتقديره لهم، فقال عنهم في عبارته الشهيرة: “كانوا من خلفي سياطاً تُلهب جسدي.. ومن أمامي أضواء كاشفة تنير لي الطريق”!