لوران بلان مرشح لقيادة برشلونة

كشفت بعض التقارير الصادرة في وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان، مرشح بقوة لخلافة لويس إنريكي، في برشلونة.

وأكدت العديد من التقارير أن الموسم الحالي سيكون الأخير للويس إنريكي، كمدير فني لفريق برشلونة الإسباني، وأن مسؤولي النادي يفاضلون بين الأسماء المرشحة لخلافة إنريكي في كامب نو الموسم المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن المدير الفني السابق لفريق العاصمة الفرنسية باريس، رفض عرضين من إسبانيا، بينما ينتظر اتصالًا ثالثًا من مسؤولي برشلونة؛ لتولي القيادة الفنية للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بلان تلقى عرضين من إشبيلية وأتلتيك بيلباو، إلا أن المدرب صاحب الـ51 عامًا لديه طموح في المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا من خلال بوابة برشلونة.

لوران بلان الفائز مع المنتخب الفرنسي الأول بكاس العالم 1998 كلاعب كان قاب قوسين من الانتقال إلى برشلونة كلاعب، وكان ذلك خلال فترة تولي الهولندي يوهان كرويف، تدريب فريق البارسا، إلا أن رحيل كرويف حال دون إتمام الصفقة.

مسيرته كمدرب

في الثامن من يونيو عام 2007 تم تعيينه مديرًا فنيًّا لفريق بوردو خلفًا للبرازيلي ريكاردو جوميز، وفي موسمه الأول 2007/2008 استطاع بلان أن يقود نادي بوردو لاحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري بفارق نقطتين عن نادي ليون، وبناء عليه اختير كأفضل مدير فني في فرنسا.

في موسمه الثاني حقق النجاح من بابه الواسع بالتتويج بثلاث بطولات محلية، وهي كأس الأبطال الفرنسي ثم كأس الدوري الفرنسي ثم دوري الدرجة الأولى، متفوقًا على نادي مرسيليا بفارق 3 نقاط.

عين مدربًا للمنتخب الفرنسي بعد خروج فرنسا من الدور الأول لكأس العالم 2010 وقاد الديوك في يورو 2012. وفى بداية موسم 2012/2013 تولى تدريب نادى أوليمبيك مارسيليا، وفى العام الحالى 2013/2014 عين لتدريب نادى باريس سان جيرمان خلفًا للإيطالى المخضرم كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب ريال مدريد.