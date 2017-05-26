لماذا عادت ملفات المخابرات إلى الدراما هذا العام?

بعد أن اندلعت الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير عام 2011، والتي قلبت الأحداث رأسًا على عقب على المستوىين السياسي والاقتصادي، ومررنا بالعديد من الأحداث والوقائع الأليمة، التي راح ضحيتها عدد من الشباب الأبرياء الذين حلموا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وكان هناك عداء كبير بين الشعب والشرطة، وحاول الجيش المصري فك الشباك، وجدنا في رمضان من نفس العام عملًا دراميًّا يحمل اسم “عابد كرمان”، هو أحد الملفات المخابراتية، ويبدو أن اختيار هذا التوقيت للتأكيد أن هناك مؤامرة ضد استقرار البلاد، ومحاولة منهم للتذكير بأن هذا هو عدونا الحقيقي.

واليوم بعد توقف لأكثر من ست سنوات، تعود المخابرات بمسلسل “الزيبق”، في توقيت يبدو أنه حساس نوعًا ما؛ لما نشهد هذه الأيام من ظروف اقتصادية صعبة، تدفعنا إلى الغضب ضد النظام الحالي.

الزيبق.. يوثق وقائع في التسعينيات

المسلسل مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، وتدور أحداثه حول شاب يدعى “عمر صلاح الدين طه” ويعمل فني كاميرات، وشخص يدعي “خالد صبري أبو علم”، والذي ستتكشف تفاصيل عنه من خلال المسلسل، الذي سيبدأ مع انطلاق السباق الرمضاني.

العمل من بطولة كريم عبد العزيز وشريف منير وتميم عبده ومحمد حسني وسلوى عثمان ودينا محسن، ومن ﺇﺧﺮاﺝ وائل عبد الله، سيناريو وائل عبد الله وحوار وليد يوسف.

فى حوار للنجم كريم عبد العزيز مع موقع CNN، قال إن العمل مختلف تمامًا عن كل الأعمال التي قدمها جهاز المخابرات المصرية من قبل، لأن الأحداث وقعت في وقت قريب، وليست ملفًا قديمًا مثل باقي المسلسلات، مشيرًا إلى أن المسلسل سيكون له جزء ثانٍ فى رمضان من العام القادم، ويشاركه فى بطولته النجم شريف منير أيضًا.

وأوضح عبد العزيز أن المسلسل تقع أحداثه في التسعينيات، وليس في فترة حرب أكتوبر، وهو يقوم بدور فنى كاميرات، ويقوم شريف منير (ضباط فى المخابرات المصرية) بتجنيده للعمل معه؛ لتنفيذ إحدى العمليات، مؤكدًا أن العمل سيحمل طابعًا كوميدىًّا.

عابد كرمان.. والنكسة 1967

تعود أحداث المسلسل إلى نكسة 67، تدور حول شاب يدعى “عابد” من عرب 1948 يحمل الجنسية الإسرائيلية، يعيش بقرية حيفا بصحبة شقيقته التي تعود أصولها إلى فرنسا، وبعد أن يقوم الجنود الإسرائيليون بقتل شقيقته أمام عينيه، يتحول حزنه إلى غضب شديد وهو لا يزال ابن العشرة أعوام.

وأخذ هذا الشاب يعمل ويتدرج في عمله، وكان يتسم بالذكاء، وبعد النكسة أرادت المخابرات المصرية أن تجند أحدًا لها هناك، وكانت الترشيحات في صالح “عابد كرمان”؛ لما يحمله بداخله من كره للإسرائيليين، وبعد أن وافق، أخذ يتدرب داخل المخابرات المصرية حتى يستطيع دخول الموساد.

وعاد إلى “حيفا”، ونجح في إقامة علاقات قوية بكبار الجنرالات الإسرائيلية، وبالأخص موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، واستمرت مهمته سبع سنوات حتى نصر أكتوبر المجيد، وكان هو من دل الجيش المصري على خرائط خط بارليف، وكان أحد الأسباب الرئيسية للنصر بفضل معلوماته الدقيقة التي ساعدت المخابرات كثيرًا.

وبفضل ذكائه وعلاقاته عرض عليه وزير الدفاع الإسرائيلي أن يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي، ووافق “عابد” بناءً على رد المخابرات المصرية، وهنا يصبح جاسوسًا مزدوجًا، إلى أن يتم الوشاية به، وتحاول إسرائيل القبض عليه، ولكنه ينجح في الفرار إلى مصر.

المسلسل من إخراج نادر جلال، بطولة تيم الحسن، وتشاركه البطولة ريم البارودي وعبد الرحمن أبو زهرة وشيرين، وهو مقتبس من قصة حقيقية.

11 ملفًّا فتحته المخابرات المصرية

دائمًا ما يلجأ جهاز المخابرات المصرية للدراما عرض قصص وشخصيات واقعية كانت سببًا في تخطي البلد لنكبة واقعة لا محالة، ومن بين المسلسلات المقتبسة من ملف المخابرات “رأفت الهجان” عن سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال، والذي قام بدوره الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

و مسلسل “دموع في عيون وقحة” الجاسوس المزدوج أحمد محمد عبد الرحمن الهوان، و شهرته جمعة الشوّان، والذي قام بدور البطولة بالمسلسل الفنان عادل إمام، و”الحفار” ملحمة واقعية من سجلات المخابرات العامة المصرية حول عملية الحفار في أبيدجان عام 1968، حيث تمكنت المخابرات المصرية من القضاء على هذا الحفار، العمل من بطولة مصطفى فهمي وهالة صدقي وحسين فهمي ويوسف شعبان، ومن إخراج وفيق وجدي.

مسلسل “الثعلب” الذي تناول إحدى عمليات الفريق رفعت جبريل حينما كان يعمل ضابطًا في المخابرات العامة المصرية، وقام ببطولة المسلسل الفنان الراحل نور الشريف، و”العميل 1001″ يحكي عن قصة جاسوس مصري استطاع أن يتغلغل إلى الجيش والمجتمع الإسرائيلي في عملية ناجحة قبل حرب 1973م، وقام بدور البطولة مصطفى شعبان.

“حرب الجواسيس” يحكي عن حياة طالبة جامعية تمارس العمل السياسي والصحفي أثناء دراستها، وتعيش قصة حب مع زميلها نبيل سالم، الذي يتم تجنيده في الموساد الإسرائيلي، لتجد نفسها متورطة معه، ومن ثم تقوم بمجاراته حتى يتم القبض عليه. العمل من بطولة منة شلبي وشريف سلامة، إضافة إلى مسلسل “السقوط في بئر سبع” و”الصفعة” و”وادي فيران” و”حلقت الطيور نحو الشرق”.