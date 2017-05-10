لسخريتها من إضراب الأسرى.. حملة لمقاطعة “بيتزا هت”

دعا نشطاء فلسطينيون وأردنيون لمقاطعة شركة البيتزا الشهيرة (بيتزا هت) على أثر سخريتها من إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على إحدى الصفحات الإلكترونية المنسوبة للشركة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا لمقاطعة الشركة بسبب سخريتها من قائد الإضراب عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، حيث نشرت الشركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للأسرى داخل السجن، زاعمة أن الأسرى يكسرون إضرابهم ويتناولون الطعام خفيةً، وعلى رأسهم البرغوثي، وعلقت الشركة على الصورة: إذا أردت كسر الإضراب، فمن الأفضل أن تطلب بيتزا.

وطالب نشطاء أفرع الشركة في الوطن العربي تقديم اعتذار عما بدر من إساءة للأسير الفلسطيني، والتبرؤ مما قام به الفرع الإسرائيلي.

وفي الأردن، أعلن نشطاء عن مقاطعتهم لسلسلة مطاعم (بيتزا هت)، لما بدر منها من إساءة للفلسطينيين في السجون، معتبرين أن الشركة تسخر وتستفز مشاعر العرب جميعا وليس فقط الفلسطينيين داخل السجون.

وقال الناشط أسامة رباح، إن ما تقوم به الشركات داخل إسرائيل من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين نابع من يأسهم وتخبطهم أمام عزيمة الأسرى المضربين عن الطعام لأكثر من 20 يوما، إذ أن دولة الاحتلال بقوتها لم تستطع ثني عزيمة الأسرى أو حثهم على التراجع عن إضرابهم الذي أعلنوه انتصارا لحقوقهم الإنسانية.

وأضاف رباح للبديل: إننا كفلسطينيين، لا نريد مقاطعة الشركات التي تستفز مشاعر الأسرى فحسب، بل نريد احتضانا عربيا وإسلاميا حقيقيا لقضية الأسرى العادلة، ومقاطعة هذه الشركة التي سخرت منهم واحدة من الخطوات الضرورية وليس كل شيء، مشيرا إلى أنه منذ بدء الإضراب عن الطعام، لم نسمع أو نرى خطوات حقيقية من أي قيادة عربية تشير لدعمها أو عملها على إنهاء معاناة الأسرى الذين يذوقون الويلات داخل السجون وتحرمهم السلطات الإسرائيلية من أدنى حقوقهم الإنسانية.

وقالت إيمان حمدونة، إننا كفلسطينيين يجب علينا أن نوحد حملاتنا ضد الاحتلال ومن يدعم رؤيته الاستفزازية، بدءا من مقاطعة بضائع الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية، وحتى تلك الشركات التي تدعمه وتساند موقفه، مشيرة إلى أن جميع الشركات التي تفتح أبوابها داخل دولة الاحتلال، ستدعم الاحتلال، ولا نتوقع منها أن تدعم الفلسطينيين أو الأسرى.

وأضافت حمدونة لـ”البديل”، أننا رغم حملاتنا المكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا تعودنا أن الجميع يخذلنا، خصوصا الحكومات والقيادات العربية، التي ترى وتسمع عن إضراب أكثر من 1500 أسير فلسطيني عن الطعام لأكثر من 20 يوما على التوالي، دون أن يحركوا ساكنا، مؤكدة أن الفلسطيني وحده من يقف مع أخيه الفلسطيني.

ويخوض الأسرى الفلسطينون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي بقيادة الأسير مروان البرغوثي، مطالبين سلطات الاحتلال بتوفير حقوقهم الإنسانية من زيارات عائلية ورعاية صحية، حيث يقتاتون على الماء والملح منذ دخولهم الإضراب.