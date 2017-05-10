لا حمدين ولا غيره!!

منذ أن أصر كهنة نظام الحكم الحالي على “تأييف” نتائج معركة الرئاسة السابقة ليخرج منها حمدين صباحي ثالثا في الانتخابات التي جرت بين متنافسين فقط، ولا يفوت مرتزقة الإعلام والسياسة ومقاطيع مواقع التواصل الاجتماعي فرصة إلإ وهبشوا فيها المرشح الرئاسي السابق سواء تكلم ناصحا أو ناقدا أو حتى صمت وانزوى في منزله.

يأخذ خطوة إلى الخلف حتى “يحصل الرئيس المنتخب على فرصة كافية لتحقيق آمال شعبه دون مناكفة” فُيتهم بالتراجع “أهو قعد في البيت وسكت”، يعود ليطرح أفكار يعتقد أنها تصب في خانة “تصويب مسيرة العمل الوطنى لتكون فى الطريق الصحيح”، فيلعن من “اللي يسوى واللي مايسواش”، ينتقد ويهاجم ويتهم النظام الحالي بالفشل باعتباره “النسخة الأكثر سوءًا من نظام مبارك، ويعيد إنتاج الفقر والفساد والديكتاتورية من جديد”، تطلق عليه منصات النفاق قذائف التخوين.

خلال مؤتمر إندماج حزب الكرامة مع التيار الشعبي الجمعة الماضي دعا حمدين التيار المدني إلى التوحد واختيار مرشح وبرنامج رئاسى وفريق معاون له قبل انتخابات الرئاسة المقلة، بهدف استكمال أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وشدد صباحي في ذات المؤتمر على عدم ترشحه في تلك الانتخابات، قائلا: «ترشحت مرتين فى 2012 و2014، والآن أدعوكم لاختيار مرشح سأكون جنديا فى حملته”، ورغم ذلك نقلت بعض المواقع الصفراء أن الرجل أعلن عن خوضه المعركة الرئاسية المقبلة، وأدارت مواقع التواصل الاجتماعي ماكينة النهش، بدءً من “عودة الكومبارس” وصولا إلى “أنت تشتغلي إيه”، فيما لم يتوقف السادة المحللون الاستراتيجيون عن التحليل الممزوج بالطعن في شرف صباحي الوطني، علما بأنهم يعلمون أن التصريح مغلوط وأن الموقع الذي نقله مغرض، بثه بهدف فتح الباب أمام حملة تشويه منظمة للمرشح السابق وإرهاب كل من تسول له نفسه اتخاذ قرار خوض المعركة ضد السيسي بشكل جاد.

ماسورة المجاري التي طفحت وطرطشت على حمدين لم يكن مصدرها التراس السيسي فقط، فالمشرحة جمعت هذه المرة السيساوية والإخوان ومن يحترمهم وعواجيز أحزاب صفوت الشريف ومن لم يصبهم الدور من الأبطال الورق لثورة يناير.

اللافت أن الأمر لم يتوقف هذة المرة عند الردح الفضائي أو الألكتروني لكل من قرر نقد الرئيس ونظامه، فقاعات لجان برلمان علي عبد العال شهدت مقترحا بتعديل بعض مواد قانون العقوبات بحيث تسمح بعودة الحبس في تهمة “إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة” بعد أن كان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد ألغاها واكتفى بالغرامة المالية.

تهمة “إهانة الرئيس ورموز الدولة” مطاطة وتفتح الباب أمام إحالة المرشح الذي قرر منافسة السيسي وأعضاء حملته ووسائل الإعلام التي ستنقل نقده أو هجومه على الرئيس للنيابة العامة بناء على بلاغات من مواطنين شرفاء، وهو ما جعل البعض يفسر طرح مشروعات التعديل في هذا الوقت بأنها جزء من حملة حصار وخنق الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تنطلق قبل نهاية العام الحالي.

قبل عامين وخلال لقائه بعدد من رجال الشرطة والجيش والاعلام بمسرح الجلاء للقوات المسلحة، داعب السيسي منافسه السابق حمدين صباحي، قائلا: “أنت ربنا بيحبك، وأنا سعيد إنى شوفتك النهارده”.. وهو ما فسره البعض حينها أن السيسي أراد أن يرد الاعتبار لمنافسه السابق بعد المعركة انتخابية اضطرته إلى الغياب عن الساحة العامة، لكن ما أن بدأ حمدين في مراجعة النظام ثم نقده والهجوم عليه حتى نصب له “المحاجيب” –جمع محجوب عبد الدايم- المشانق.

السلطة ومن في معيتها قررت استهداف المنافسين المحتملين للرئيس الحالي واغتيالهم معنويا وحصارهم قانونيا وسياسيا قبل بداية المعركة المحتملة بهدف غلق الباب أمام أي جاد قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة، وبالتالي فلن يتخذ قرار خوضها سوى مرشح “مستبيع” جاهز لتسليم نفسه لأقرب قسم شرطة بعد إعلان نتائج الاستحقاق القادم، أو “دوبيلر” تم الاتفاق معه لاستكمال الشكل.