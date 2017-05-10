كيف تجري عملية بلقنة الشرق الأوسط؟ (مترجم)

أثرت استراتيجية إسرائيل على جدول أعمال المحافظين الجدد في واشنطن، والذي وجد تأييدًا في إدارة الرئيس الأسبق، جورج بوش، ومن وقتها بدأت حملة زعزعة الاستقرار التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق، والتي ظهرت نتائجها واضحة جدًّا اليوم.

تبذل إسرائيل والرؤساء الجدد حملة لمحاولة “بلقنة” الشرق الأوسط، ولكنها تعرقلت في إيران وسوريا ولبنان، حيث استخدمت جهات فعالة أخرى، مثل تنظيم داعش، لتخلق الفوضى، وهم يستمرون لدفع المزيد من عدم الاستقرار واستهداف سوريا، والذي سيكون له عواقب كارثية.

واليوم رؤية إسرائيل للمنطقة تتقاسمها جهات فاعلة رئيسية أخرى، بما فيها المملكة العربية السعودية ودول الخليج وتركيا، والساحة الحالية لزعزعة الاستقرار، هي سوريا، والتي إن نجحت، فإن عملية البلقنة ستتحرك دون شك، وتتكثف ضد لبنان وإيران.

على الرغم من أن المعلقين يميلون إلى التركيز على “الوحوش الشريرة” الذين يقودون الدول المستهدفة للتدمير، إلا أنه قبل تفكك معظمهم كانت أيضًا واحات العلمانية في منطقة تسيطر عليها الأيديولوجيات الطائفية في العصور الوسطى، سواء الوهابية في المملكة العربية السعودية أو اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل.

وهو ما حدث في العراق من قبل الرئيس صدام حسين، وفي ليبيا من قبل معمر القذافي، فكل منهما مارس الطائفية والديكتاتورية بشكل مختلف ضد المعارضة التي هددتهما، ولكنهما ركزا بشكل كبير على التعليم ومحو الأمية ورفاهية شعبهم، ولكن هذه الإنجازات لم تحظَ بتقدير قطاعات كبيرة من السكان، حتى بعد تدمير بلادهما من قبل التدخل الخارجي.

لم تكن هذه الإنجازات مرتبطة بكون الأنظمة تابعة أو أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة وإسرائيل، وكان حكام هذه الدول، التي تضم مجموعات طائفية متباينة، مهتمين بالحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال نهج الجزرة والعصا، كما قاموا بتحالفات قوية مع أنظمة مماثلة؛ للحد من التحركات التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة، ولكن كان البلقان وسيلة قوية لعزلهم وإضعافهم، وبالتالي يمكن توسيع العملية لتشمل دولًا أخرى مرتجعة.

هذا لا يعفي انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأنظمة الديكتاتورية، ولكن التركيز هنا على قضية أكثر أهمية، فما شهدناه على مدى السنوات الـ 15 الماضية هو جزء من عملية مطولة، غالبًا ما توصف في الغرب بأنها “حرب على الإرهاب”، تهدف إلى “تحرير” أو “إضفاء الطابع الديمقراطي” على دول الشرق الأوسط، وإذا كان هذا هو الوضع، فإن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة تستهدف “التدخل”.

وبدلًا من ذلك، فإن “الحرب على الإرهاب” هي جزء من الجهود الرامية إلى التفكك العنيف للدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، من أجل الحفاظ على سيطرة الولايات المتحدة على موارد المنطقة في عصر تناقص إمكانية الحصول على النفط الرخيص.

الوكلاء الذين يحاولون إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد لم يكونوا مجرد ناشطين من المجتمع المدني أو في مجال الديمقراطية، حيث إن عددهم صغير جدًّا وأضعف من تهديد النظام.

واستغل التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وتركيا وإسرائيل التحديات الأولية التي تواجه النظام السوري، ومن هنا كانت بداية التدخل في سوريا، ولم يفعلوا ذلك لمساعدة نشطاء الديمقراطية، بل للمضي قدمًا في جداول أعمالهم المشتركة إلى حد كبير، واستخدموا جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش؛ من أجل النهوض بمصالحهم التي تعتمد على تفكيك الدولة السورية.

تريد السعودية وحلفاؤها إضعاف إيران، أما تركيا فتريد التخلص من الجماعات الكردية المنشقة في سوريا وأماكن أخرى، وإسرائيل ترغب في تعزيز قوى الطائفية في الشرق الأوسط؛ لتقويض القومية العربية، وبالتالي ضمان هيمنتها الإقليمية؛ لتبقى بلا منافس.

ويريد وكلاء الاستقرار إعادة بناء سوريا وتقويتها، ومن الناحية العملية فإن سياستهم ستحقق توازنًا إقليميًّا للقوى، على غرار المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا في الحرب الباردة، وهي ليست سياسة مثالية، ولكنها أفضل بكثير من السياسة البديلة التي يتبعها وكلاء الفوضى.

نحن نعرف عواقب هذه السياسة: دموية طائفية واسعة النطاق، نزوح داخلي ضخم للسكان، وخلق موجات من اللاجئين الذين يتجهون نحو الاستقرار النسبي لأوروبا، الاستيلاء على الترسانات العسكرية وتشتيتها، مما يحفز المزيد من القتال، وإلهام المزيد والأيديولوجيات المتشددة والرجعية مثل داعش.

إذا سقطت سوريا، فإنها لن تصبح سويسرا، وإذا سقطت، فلن تكون نهاية “الحرب على الإرهاب”، بعد ذلك سيتحرك هؤلاء لنشر الفوضى إلى لبنان وإيران، ونشر المزيد من الموت والدمار.

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