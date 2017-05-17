كوت ديفوار.. تمردات عسكرية متكررة تعيق النمو الاقتصادي

شهدت كوت ديفوار أعلى معدلات تمرد عسكري داخل قواتها المسلحة خلال السنوات الأخيرة، فما لبثت أن هدأت الأوضاع قليلًا منذ وقوع تمردين عسكريين في أقل من عام، إلا واشتعل الوضع مرة أخرى بعدما تمردت مجموعة من الجنود مجددًا احتجاجًا على تأخر دفع مكافآت كانت الحكومة وعدت بها في التمردات الأخيرة.

ويعود مشهد التمردات العسكرية مجددًا ليعكس وجود أزمة إدارة حقيقية في البلد الذي يسعى إلى الصعود اقتصاديًا في وقت تشهد القارة الإفريقية طفرات اقتصادية كثيرة، حيث تعد كوت ديفوار ضمن أفضل الدول نموا في الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر بنسبة كبيرة، الأمر الذي يقلق المسؤولين من أن تؤثر هذه المطالب الفئوية على الطفرة الاقتصادية.

سيطر المتمردون على بواكي، ثاني أكبر مدينة بالبلاد، وترددت أصوات إطلاق نار كثيف أيضا في سان بيدرو المدينة الساحلية المهمة لصادرات الكاكاو، ورغم اعتماد المسؤولين في التمردات الأخيرة على مبدأ التفاوض مع الجنود، والامتثال في بعض الفترات لمطالبهم، لكن الحكومة الإيفوارية اتخذت في التمرد الأخير طريقًا آخر لحل المشكلة بين التفاوض في جهة والتحرك العسكري في جهة أخرى لوقف التمرد.

وفي خضم أزمة التمرد، وردت أنباء عن موافقة آلاف الجنود الذين تمردوا على التخلي عن مطالبهم بالحصول على مزيد من الامتيازات المالية، حيث اجتمع الرئيس الإيفواري، حسن واتارا، مع فريق من الجنود المتمردين الخميس الماضي، واتفق الجانبان على تخلي الجنود عن مطالبهم المالية، وقال متحدث باسم 8 آلاف و400 جندي شاركوا في “عصيان يناير” إنهم سيتنازلون عن مطالبات بمزيد من النقود بعد اللقاء مع واتارا في أبيدجان، لكن آخرون رفضوا التهدئة وتجددت التحركات الغاضبة، ليبدأ الآلاف ومعظمهم مقاتلين سابقين حاربوا في سبيل وصول الرئيس الحسن واتارا إلى السلطة، حركة تمرد في كبرى المدن الإيفوارية.

ويأتي التمرد الجديد تعبيرًا عن استيائهم لتأخر المكافآت التي وعدت الحكومة بتقديمها، حيث تحرك أكثر من 8 آلاف جندي بإطلاق النار في الشوارع والثكنات العسكرية، ليكرروا المشهد الذي حدث في يناير من العام الماضي، الذي توقف عندما دفعت الحكومة لكل جندى 8 آلاف دولار علاوة نظير خدماتهم في الجيش.

وترجع المكافأة التي طالب بها الجنود المتمردون، بحسب تصريحات عناصر منهم، إلى وعد من الرئيس واتارا، عندما اتفق معهم على مساعدته للوصول إلى منصبه عام 2011 مقابل هذه العلاوة الدائمة، بعد رفض الرئيس السابق لوران جباجبو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات وقتها.

ما اقلق المسؤولين في كوت ديفوار من التمرد الجديد، سيطرة أصحابه على مقر الجيش الوطني ووزارة الدفاع وسط العاصمة التجارية أبيدجان، وصعدوا بإغلاق مخارج بواكي الشمالية والاحتجاج في عدة مواقع بما فيها مدينة كورهوجو الشمالية ومدينة أوديانيه، حيث أغلقوا الطرقات وأطلقوا النار في الهواء من العديد من الثكنات، بالتزامن مع ذلك، منع الجنود المتمردون السكان من التوجه إلى وسط المدينة، وطلبت شركات عدة من موظفيها البقاء في بيوتهم، وطلب البنك الإفريقي للتنمية من موظفيه البقاء في بيوتهم وعدم التحرك لأن الوضع الأمني ليس واضحًا حاليًا في أبيدجان.

ويرفض المتمردون تصنيف احتجاجاتهم بـ”انقلاب عسكري”، حيث نفى الجنود أن يكون تمردهم انقلابًا على الرئيس حسن واتارا، حيث أكد متحدث باسم كتيبة المشاة الثالثة في بواكي، مركز حركة العصيان، حسب ما نقلته وسائل إعلامية محلية وعالمية، أن ما يحدث ليس انقلابًا، لكن التحرك ما هو إلا رفضًا على الإخلال بالاتفاق السابق، كونه لم يسدد لهم كامل المستحقات المالي.

وهددت السلطات الإيفوارية المتمردين برد قاسٍ، وأكد قائد أركان الجيش، توري سيكو، في بيان له أنه سيأخذ إجراءات تأديبية شديدة على النحو المنصوص عليه قانونيًا بحق جميع الجنود المتمردين، الذين يواصلون تحدي السلطات وإعاقة الأنشطة والسير العادي للدولة، مؤكدًا أن عملية عسكرية جارية لـ”استعادة الأمن” في المدن الخاضعة لسيطرة الجنود المتمردين، فيما صرح وزير الدفاع، ألان ريتشارد دونواهي: “نحن لا نتفاوض، وعلى من لا يقبلون هذا القرار أن يتركوا الجيش”، فيما استقبل الجنود المتمردون الرد الرسمي بالاستنكار؛ حيث قال أحد قادتهم «لا نريد التفاوض مع أحد، نحن مستعدون أيضًا للقتال إذا تعرضنا لهجوم، ليس لدينا ما نخسره».