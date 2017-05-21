«كهربا» يقترب من البقاء في الاتحاد

اقترب محمود عبد المنعم «كهربا» جناح نادي الزمالك، من البقاء في دوري جميل السعودي للمحترفين، وفقًا لما نشرته بعض الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد.

وعاد الدولي المصري إلى صفوف الزمالك بعدما انتهت فترة إعارته لفريق اتحاد جدة السعودي، الذي حل في المرتبة الرابعة بعد نهاية البطولة التي توج بها فريق الهلال.

وقدم كهربا موسمًا استثنائيًّا مع «الإتي” وتصدر قائمة هدافي الفريق في مسابقة الدوري برصيد 16 هدفًا، كما قاد الاتحاد للفوز بكأس ولي العهد بتسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك النصر بالمباراة النهائية.

وأبدت العديد من الأندية الخليجية رغبتها في الظفر بخدمات الفرعون المصري، قبل أن تصطدم رغبتهم في الطلبات المالية المبالغ فيها من قِبَل رئيس نادي الزمالك، الذي طلب 5 ملايين دولار نظير إعارة اللاعب، و15 مليونًا مقابل الاستغناء عن خدماته بشكل نهائي.

من جانبها أكدت صحيفة «النادي» السعودية أن نادي الاتحاد اقترب من الحصول على خدمات الدولي المصري لموسم إضافي، وأوضحت الصحيفة أن العقوبة التي يعاني منها فريق الاتحاد من قِبَل الاتحاد الدولي للعبة، والتي تحرمه من إبرام أي تعاقدات جديدة، تضعه أمام خيار وحيد لا ثاني له، وهو التجديد لمحترفيه الحاليين الذين كانوا علامة فارقه على مستوى نتائجه في الموسم المنصرم.

وأشارت صحيفة النادي إلى قدوم اللاعب إلى جدة في الأول من رمضان المقبل؛ للتفاوض مع إدارة النادي بخصوص بقائه مع الفريق على ضوء العرض الذي ستقدمه الإدارة، والذي سيتكفل بقيمته الإجمالية أحد شرفيي العميد.

وأضافت أن لاعب الزمالك سيتسلم جزءًا من مستحقاته المالية المتأخرة من إعارته السابقة، والتي تصل إلى ٥ أشهر، وفقًا لاتفاق بينه وبين إدارة النادي.