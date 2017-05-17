«كهربا» يفضّل استكمال رحلته الاحترافية

أكد محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، رغبته في استكمال رحلته الاحترافية، مفضلا عدم العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي.

وقال اللاعب العائد من رحلة احتراف في فريق اتحاد جدة السعودي، في تصريحات إذاعية، إن نادي الزمالك وجماهيره هم من صنعوا نجوميته.

وحول مغالاة نادي الزمالك في طلباته المالية من أجل الإستغناء عنه، حيث طلب رئيس القلعة البيضاء الحصول على 15 مليون دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب بشكل نهائي أو 5 ملايين نظير الإعارة لمدة موسم واحد، قال اللاعب، إن من حق رئيس النادي أن يطلب ما يريد خصوصًا بعد المردود الطيب الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

وأكد اللاعب أن حلم الاحتراف الأوروبي يراوده منذ صغره ولكنه لا يمانع في الاستمرار مع الاتحاد السعودي لمدة موسم آخر، حيث يرى أنه تأقلم بشكل كبير مع الأجواء السعودية.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق أكبر استفادة من وراء إعارة نجمه أو بيعه بشكل نهائي، بعد الأداء الطيب الذي قدمه خلال الموسم المنصرم مع فريق الاتحاد السعودي.

وتصدر الفرعون المصري صدارة هدافي فريقه في دوري عبداللطيف جميل السعودي برصيد 16 هدفًا، ويحتل المرتبة الثالثة في جدول هدافي المسابقة بشكل عام، خلف إسماعيل بانجورا، لاعب الرائد صاحب الـ18 هدفًا، والسوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي صاحب الـ24 هدفًا.