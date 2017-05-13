في ذكرى النكبة| عبد القادر الحسيني.. شهيد القسطل

ترتبط ذكرى النكبة الفلسطينية ارتباطًا وثيقًا بالمقاومين والشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الصمود أمام الاحتلال الصهيوني، وفي الذكرى الـ69 للنكبة نذكر أحد أبرز هؤلاء المقاومين وهو عبد القادر الحسيني، ذلك البطل الذي استشهد بعد أن قاد معركة ضد العصابات الصهيونية لمدة أربعة أيام متتالية، ليصبح علامة مضيئة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، ويضرب مثلًا في الصمود الفلسطيني والتضحية والحماسة.

من هو الحسيني؟

عبد القادر موسى كاظم الحسيني، ولد بمدينة اسطنبول التركية عام 1908، وتربى على الحرمان، حيث شب على فقدان أمه بعد عام ونصف من ولادته، إلَّا أن جدته لأمه احتضنته برفقة بقية أشقائه السبعة، ثلاث من البنات وأربعة من الصبيان.

درس الحسيني منذ الصغر القرآن الكريم في زاوية من زوايا القدس، ثم أنهى دراسته الأولية في مدرسة روضة المعارف الابتدائية بالقدس، بعدها التحق بمدرسة صهيون الإنجليزية، ليتم دراسته الثانوية بتفوق في مدرسة روضة المعارف، ثم التحق بعدها بكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، لكنه طُرد منها نظرًا لنشاطه الوطني ورفضه لأساليب التبشير التي كانت مستشرية في الجامعة.

انتقل بعدها إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث درس الكيمياء والرياضيات، وطيلة فترة دراسته لم يظاهر بنشاطه الوطني أملًا في الحصول على شهادة، وما لبث أن حصل عليها حتى أعلن في حفل تخرجه أن «الجامعة لعنة بكل ما تبثه من أفكار وسموم في عقول الطالب»، وطالب حينها الحكومة المصرية أن تغلقها، مما دفع الجامعة الأمريكية في اليوم التالي بسحب شهادته، الأمر الذي أدى إلى اندلاع تظاهرة كبيرة داعمة للحسيني، وانتهى الأمر بقرار من حكومة إسماعيل صدقي بطرده من مصر.

بعيدًا عن الدراسات التي تلقاها عبد القادر، والتي ساعدته على توسيع مداركه منذ الصغر واستيعاب ما يحدث حوله، فقد نشر أيضًا العديد من المقالات الصحفية المعارضة للاستعمار الإنجليزي والهجرة الصهيونية إلى فلسطين.

مسيرة التضحية والجهاد

عاد عبد القادر إلى موطنه الأصلي القدس عام 1932، ليدخل بعدها الحياة السياسية ويعيش دور المقاوم الفلسطيني ويبدأ رحلة طويلة من الجهاد ضد الاحتلال والاستعمار، في البداية حاولت الإدارة البريطانية شراء ذمة الحسيني من خلال توليه عددًا من المناصب الرفيعة في محاولة لضمه تحت عباءتها، إلَّا أن حسه الوطني وحبه للجهاد المسلح دفعه لرفض هذه المحاولات.

كان لرحيل المقاوم الفلسطيني من أصل سوري «عز الدين القسام» في نوفمبر 1935، الأثر الأكبر على حياة عبد القادر الحسيني، فمنذ ذلك الوقت سار الحسيني على درب القسام، ففي عام 1936 بدأ الحسيني في تدريب شباب فلسطينيين لينظموا وحدات مسلحة تدافع عن حقها وأرضها إذا ما تعرضت للهجوم من غزاة طغاة.

في العام ذاته بدأ الحسيني أول عمل مسلح ضد الانتداب البريطاني، حيث ألقى قنبلة على منزل سكرتير عام حكومة فلسطين، تلتها قنبلة أخرى على المندوب السامي البريطاني، وتوج نشاطه الوطني في هذا العام بعملية اغتيال الميجور «سيكرست» مدير بوليس القدس ومساعده، بالإضافة إلى اشتراكه مع أفراد الوحدات التنظيمية، التي أسسها في مهاجمة القطارات الإنجليزية، وظلت هذه المناورات بصورة متفاوتة حتى عام 1939، حيث بلغت المقاومة ضد البريطانيين أشدها في معركة «الخضر» الشهيرة التي قضت بإصابة عبد القادر الحسيني إصابة بالغة.

بعد إصابته في فلسطين ومطاردته من جانب البريطانيين، انتقل الحسيني للعيش في العراق، وفي عام 1941 شارك الحسيني العراقيين في جهادهم ضد الإنجليز، وتمكن بمساندة رفاقة من إيقاف تقدم القوات البريطانية لمدة عشرة أيام، إلَّا أنه تم اعتقاله ورفاقه بعد أن عززت إنجلترا قواتها لمقاومة استبسال الحسيني ورفاقه، وقضى في الأسر ثلاث سنوات، لينتقل بعدها إلى المملكة العربية السعودية، التي مكث فيها عامين منذ 1944 إلى 1946، لينتقل بعد ذلك إلى مصر التي تولت علاجه من إصاباته المتعددة التي أصيب بها جراء معاركه الكثيرة التي خاضها.

خلال تواجده في مصر، ورغم إصابته العميقة، عمد الحسيني إلى وضع خطة لإعداد المقاومة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الصهيوني، فراح ينظم عمليات التدريب والتسليح للمقاومين، وأنشأ ما أسماه جيش الجهاد المقدس، وأنشأ معسكرًا سريًّا بالتعاون مع قوى وطنية مصرية ليبية مشتركة بالقرب من الحدود المصرية الليبية، وانضمت لهذا المعسكر عناصر من المصريين أيضًا للقيام بأعمال فدائية، حيث شاركت عناصره في حملة المتطوعين بحرب فلسطين، وكذلك في حرب القناة ضد بريطانيا، كما عمد إلى التواصل مع قائد الهيئة العربية العليا، ومفتي فلسطين أمين الحسيني، من أجل تمويل خطته وتسهيل حركة المقاومين على كل جبهات فلسطين، كما عمد أيضًا إلى التنسيق والتواصل مع المشايخ والزعماء والقادة داخل الأراضي الفلسطينية، وأنشأ معملًا لإعداد المتفجرات، إضافة إلى إقامته محطة إذاعية في منطقة رام الله، ناهيك عن إنشائه محطة لاسلكية في مقر القيادة في بيرزيت، وعمل شفرة اتصال تضمن لهم سرية المعلومات وعدم انتقالها إلى الأعداء عبر المراسلات العادية، كما قام الحسيني بتجنيد فريق مخابرات، مهمته فقط جمع المعلومات والبيانات وخفايا وأسرار العدو الإسرائيلي لضربه في عقر داره.

دوره في النكبة

في 2 أبريل عام 1948، هاجمت قوات الهاجاناه اليهودية قرية القسطل، الواقعة غربي القدس، واستولت عليها وطردت كل سكانها منها، وكانت القسطل حينها تشكل بداية لخطة يهودية لاحتلال الجزء الأكبر من فلسطين، قبل إنهاء الانتداب البريطاني، وهو ما دفع الحسيني إلى التوجه بقواته البسيطة نحو القسطل، بعد أن ذهب إلى دمشق للاجتماع بقادة اللجنة العسكرية لفلسطين التابعة لجامعة الدول العربية، أملًا في الحصول على السلاح لمقاومة الاحتلال، لكن الحسيني لاقى رفضًا من بعض القادة العرب حينها ومماطلة من آخرين، حيث طالبته اللجنة العسكرية حينها بعدم افتعال تصرفات فردية، وأن جامعة الدول العربية أوكلت قضية فلسطين إلى لجنة عربية عسكرية عليا، وطالبوه بعدم الذهاب نحو القسطل، فرد عليهم قائلًا: «إنني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتي، والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلى نفسي من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة، إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين، إن رجال الجامعة والقيادة يخونون فلسطين».

عاد الحسيني من دمشق لينفذ وعده بمهاجمه القسطل، ولم يكن معه سوى 56 من المقاومين، وأسلحة بسيطة وبدائية، لكنه استطاع فعلًا أن يحاصر القسطل، وبدأ يرسل إلى المتطوعين من الحركات الإٍسلامية في فلسطين ومصر وما حولها لمساندته، وأعاد التوسل إلى القيادة العربية العسكرية لدعمه، وأرسل إليهم بأنه بمساعدتهم سينهي الوجود اليهودي فيها، لكن القيادة العسكرية للجامعة العربية أصرت على موقفها، فثار الحسيني قائلًا: نحن أحق بالسلاح المُخَزَّن من المزابل، إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، وإنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطؤكم.

في 7 أبريل جاءت سريعًا المساعدات من حراس الحرم القدسي الشريف لإنقاذ الحسيني ورفاقه، وتمكن عبد القادر ورفاقة من السيطرة على الموقف واقتحام القرية، وبعد ثلاث ساعات تمكنوا من الهجوم وطرد الصهاينة من القرية، حيث فروا بسياراتهم المصفحة إلى طريق يافا، ليلحق بهم المقاومون الذين اكتشفوا أن الحسيني لم يعد يقود الصفوف بعد أن استشهد خلال المعركة التي قادها لثلاثة أيام متواصلة.