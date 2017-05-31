فيديو| الصليبة.. قرية ليبية على أرض مصرية

بين اللهجة العربية البدوية، والملابس المميزة بالجلباب الذي يعتليه سترة صغيرة، والتعاملات السريعة، وأسماء المحلات الغريبة.. هذه الأوضاع في قرية الصليبة التي تقع على مسافة 15 كيلومترا غرب مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، إذ اتخذ أهلها من دولة ليبيا نموذجًا لتعاملاتهم المعيشية، ودائمًا ما يؤكدون أن ليبيا وطنهم الثاني، ويحملون جنسية “ص.ش” أي الصحراء الشرقية لتيسير أمورهم هناك.

قال محمود عبدالله، أحد أبناء القرية: “غالبية أبناء الصليبة من أصول ليبية؛ حيث يوجد علاقات نسب ومصاهرة منذ مئات السنين بيننا وبين القبائل الليبية، لكن بعد الحرب التي اندلعت بين ليبيا وإيطاليا منذ عشرات السنين، نزح الكثيرون منا إلى قرى غرب المنيا، في حين بات الذهاب إلى هناك على مرات متفاوتة، ولم يتوقف لدى مئات الأسر والشباب”.

وأضاف عبدالله لـ”البديل”: “جميع عاداتنا وتقاليدنا هنا مقتبسة من الليبيين، فلهجتنا وكلامنا ليبي، وملابسنا أيضًا خاصة في المناسبات المختلفة ليبية، كما أن الكثير من السلع التموينية التي نستخدمها يتم استقدامها من ليبيا مع أبنائنا العائدين من هناك وتمريرها عبر الحدود بكميات كبيرة”، مؤكدا أن توافد الشباب على ليبيا حاليا أصبح أكثر مما سبق، نافيًا ما تردد عن عودتهم بكثافة بسبب الأوضاع الأمنية هناك، بل إن الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر دفعت الكثيرين إلى العودة إلى هناك مرة أخرى.

ووصف عبدالله “الصليبة” بقرية ليبية على أرض مصرية، مؤكدا أن ليبيا وطنهم الثاني، وجنسية الـ”ص.ش” أو كما يطلق عليها صحراء شرقية، تيسر لهم الكثير من الأمور هناك، وتجعلهم يعيشون دون تفرقة على الإطلاق مع السكان الأصليين في ليبيا.

وأوضح علي العبيدي، صاحب محل لتصنيع المقاعد العربية، أن الفضل الأكبر على أهالي قرى غرب المنيا يرجع إلى ليبيا، التي لجأوا إليها منذ سنوات عديدة، وتعلموا الكثير من الحرف هناك وطبقوها في مصر، مضيفا أنه بعد الثورات خلال الـ6 سنوات الماضية، تضرروا كثيرا، ما دفعهم إلى الاستقرار نسبيا بقراهم والبدء في تنفيذ مشروعات وأفكار ليبية اكتسبوها من هناك، منها معارض الموبيليا بأشكالها الحديثة، أو كما يطلقون عليها “المجالس العربية والركنات”، مؤكدا أن أبناء القرية مبدعون في ذلك النوع من التصميمات والتنفيذ، ويصدرون لجميع مراكز المحافظة، كونها صناعة جديدة تغزو الأسواق.

واستطرد العبيدي: “ليبيا نصف حياتنا الآخر، ويجب ألا ننسى أن بيوتنا وأراضينا ومحلاتنا التي اشتريناها هنا بفضل العمل في ليبيا التي استقبلت ملايين المصريين على مدار أعوام عديدة، ويجب ألا ننكر فضلها علينا، لذا لا تتعجبون عندما تشاهدوننا نجسدها في جميع تعاملاتنا اليومية، سواء بطريقة كلامنا أو ملابسنا أو إطلاق أسماء مدن بني غازي وليبيا وطرابلس على محلاتنا”، متمنيا أن تعود ليبيا إلى سابق عهدها، ليتمكن من إتمام أعماله والتجارة هناك مرة أخرى.