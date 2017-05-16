فعاليات| ختام مهرجان العروض المسرحية.. ومناقشة «الحضارة المصرية»

تنظم وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الثلاثاء، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات الثقافية

يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط احتفال اللجنة المصرية للمجلس الدولي للمتاحف بـ”اليوم العالمي للمتاحف”، والذي يوافق 18 مايو من كل عام، ويستمر لمدة 3 أيام بالمتحف تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

تقيم لجنة علم الاجتماع بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان “مظاهر التدين فى الحياة اليومية”، في الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة الفنون بمقر المجلس في الأوبرا، ويستضيف نادي أدب مصر الجديدة، في السابعة مساء، الشاعر محمد القليني؛ ليلقي الضوء علي تجربته في قصيدة النثر وأسباب هذا الانتشار الواسع في زمن قصير.

كما تنظم جامعة القاهرة حفل ختام مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية الطويلة، وتعقد الاحتفالية بمسرح المدينة الجامعية، حيث يتم التحكيم للمسرحيات التي تقدمها كليات الجامعة. وتحتفل الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة ممدوح أبو يوسف بالتعاون مع جمعية فريد الأطرش برئاسة عادل السيد وجمعية مصر الجديدة بالذكرى المئوية لميلاد ملك العود فريد الأطرش، وذلك من خلال احتفالية ثقافية فنية تقام تحت رعاية الكاتب صبري سعيد، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحسين صبرة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، بمقر جمعية مصر الجديدة في السادسة مساء.

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للأطفال تحت عنوان “أهلًا رمضان”، وذلك في الثالثة عصرًا وحتى الخامسة مساءً، ويقوم على الورشة المدربة إيمان الكفراوي، ويقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ورشة عمل للشباب بعنوان “ريادة الأعمال للشباب” بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

كما تقام دورة تدريبية بعنوان “المتاحف ما بين العلم والتطبيق” بمشاركة الدكتور أحمد الشوكي، رشا كمال عبد القادر، ولاء الدين بدوي، بمكتبة الحضارة الإسلامية بحي الخليفة، يقيم فريق الحور (أول فريق إنشاد ديني من الفتيات) حفل إنشاد ديني على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في السابعة والنصف مساء.

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤتمرها العلمي الرابع للقصور المتخصصة تحت عنوان” الحرف التقليدية وتعزيز البيئة الإبداعية والتكنولوجيا” الذي تقيمه الإدارة العامة للقصور المتخصصة بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ويستمر حتى 18 مايو الجارى، يرأس المؤتمر الدكتور مصطفى عبد الرحيم أستاذ تصميم قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

تبدأ ورشة عمل تدريبية لفن صناعة التطريز للفتيات بقصر ثقافة نعمان عاشور، بمدينة ميت غمر، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتستمر فعاليات الورشة أحد عشر يومًا، وتنظم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة “ورشة النظرية والتطبيق” بالتعاون مع البرنامج الثقافي العربي بقسم الحضارات العربية والإسلامية، يتحدث فيها الكاتب اللبناني عباس بيضون، فى السادسة مساء بالقاعة الشرقية بحرم الجامعة بالتحرير.

العروض المسرحية والكتب

يستقبل مسرح النهار طلاب وحدة الإسكندرية التابعة للمعهد العالي للفنون المسرحية، بعرضهم المسرحي “صخب القبور”، في السابعة مساء، وتقيم دار آفاق ندوة لمناقشة ديوان “أشياء ليس لها كلمات” للشاعر جرجس شكري في السابعة مساءً، وسط البلد بميدان طلعت حرب، يناقش الديوان النقاد الدكتور محمد بدوي والدكتور محمد بريري والدكتور رضا عطية.

ينظم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة لمناقشة كتاب “الحضارة المصرية في العصر القبطي الأول مصر المسيحية من القرن الأول حتى الثامن الميلادى”، للدكتور ميخائيل مكسي إسكندر، في تمام السادسة مساء، ويناقش الناقد الدكتور أسامة أبو طالب كتاب «للحب رائحة الأرق» للشاعر ناصر رمضان عبد الحميد، بحضور الشاعر عمر حزين، ضمن فعاليات الندوة الدورية التي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، في السابعة مساء.

تقيم دار آفاق ندوة لمناقشة ديوان “أشياء ليس لها كلمات” للشاعر جرجس شكري في السابعة مساء، بوسط البلد بميدان طلعت حرب. يناقش الديوان النقاد الدكتور محمد بدوي والدكتور محمد بريري والدكتور رضا عطية، فيما يستضيف مركز الجزويت الثقافي، وصالون زمرة، مناقشة المجموعة القصصية الأولى للكاتب مارك أمجد، والتي حملت عنوان «نشيد الجنرال»، في السادسة والنصف مساء بالمكتبة الاستعارية.

في إطار فعاليات مهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي افتتح السبت الماضي، تقام في السابعة مساء، ندوة لمناقشة كتاب “حرفيات الإخراج الفني” للمخرج الكبير علي بدرخان، وتدير الندوة الكاتبة الصحفية فايزة هنداوي بحضور بدرخان وعدد كبير من السينمائيين.