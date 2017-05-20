فعاليات| ختام «قواعد العشق 40» وحفل توقيع «الوشم الأبيض»

تنظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم السبت، حيث يقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات الثقافية

تنظم وزارة الآثار معرضًا مؤقتًا بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت عنوان “ترنيمة وآذان.. إبداع فنان” برعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في السادسة مساء.

تعقد الشاعرة فاطمة ناعوت صالونها الشهرى فى مكتبة مصر الجديدة، في السادسة مساءً. فى إطار سعيها لنشر الثقافة وحب القراءة عند الأطفال، وتنظم دار نهضة مصر للنشر يومًا شيقًا مليئًا بالأنشطة المختلفة، في مكتبة مصر العامة، وذلك بمشاركة الطفلة المحبوبة جنا عمرو، التى ستقوم بقراءة بعض قصص الدار للأطفال، كما سيتم عرض فيلم رسوم متحركة عن كتاب “دوم تاتا دوم” للكاتبة عفاف طبالة، مع أنشطة أخرى، منها التلوين بالرمال.

يقام حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة «أرضنا»، التي نظمها المجلس المصري لكتب الأطفال، أحد فروع المجلس العالمي لكتب الأطفال، تحت رعاية مؤسسة شورى للتنمية المجتمعية، وذلك في مكتبة القاهرة الكبرى- 15 شارع محمد مظهر بالزمالك.

تقيم مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة معرضًا بعنوان “كنوز مخبأة”، حيث تُعرض مجموعة من المقتنيات الجديدة وبعض الصور الفوتوغرافية والوثائق والقطع الأثرية التي تُعرض لأول مرة بالجامعة. بالمكتبة المركزية.

تقيم مؤسسة الشموع معرضًا للفنان الفطري التلقائي العالمي حسن الشرق، تحت اسم “حكايات وأساطير”، ويستمر حتى 8 يونيو المقبل.

تختتم عروض مسرحية «واحدة حلوة» على مسرح الطليعة بالعتبة، في التاسعة مساء. العرض من بطولة مروة عيد، تأليف موسيقي محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

تنهي فرقة المسرح الحديث أحدث عروضها “قواعد العشق 40” بموسمه الأول في الثامنة مساء، وسط إقبال جماهيري لافت لم يشهده مسرح الدولة منذ سنوات.

الحفلات الفنية والأفلام

تقيم فرقة أنغام الشباب “لايف تيم” فى السابعة مساء بساحة أبو الحجاج في الأقصر حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات “الأقصر عاصمة الثقافة العربية”، ويحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا موسيقيًّا على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، في إطار دعم وتنشيط السياحة.

يقيم مركز “بي إيه” الثقافي بالإسكندرية حفلًا لفريق “إتش أو إتش” الموسيقي المكون من هاني عادل وأوسو لطفي وهاني الدقاق، في مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، فى الثامنة مساء، وتحيي فرقة “سواريه” بقيادة ياسر سليمان، فى الثامنة مساء حفلًا فنيًّا على مسرح معهد الموسيقى العربية.

تحيي أوركسترا ميونخ للوتريات والإيقاع، فى الثامنة مساء، حفلًا فنيًّا على المسرح الكبير بدار الأوبرا، كما يستضيف مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) في الثامنة مساء حفلًا موسيقيًّا بعنوان “اليونان”، وعلى مسرح أوبرا دمنهور تحيي فرقة “الإخوة أبو شعر” في الثامنة مساء حفلًا فنيًّا.

تحت رعاية سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جورج لوي، وبالتعاون مع السفارة الألمانية، تستضيف دار الأوبرا حفلًا بعنوان بين الشرق والغرب لأوركسترا ميونخ للوتريات والإيقاع، بقيادة المايسترو عادل شلبي، ومشاركة السوبرانو أميرة رضا، التينور علي الألفي، مع العازفين أحمد منيب (فيولينة)، يويوان يي (فيبرافون)، شوتونج وانج (ماريمبا)، ماركو أولستاين (إيقاع)، زوزوان ليو (بيانو)، وذلك في الثامنة مساء، على المسرح الكبير.

تعرض الجامعة الأمريكية فيلمًا قصيرًا بعنوان “أنت فاهم غلط” ضمن فعاليات اليوم الثقافي الفني، في الساعة الثانية ظهرًا، بحضور أبطال العمل سوسن بدر ومحمود عبد المغني والمخرج إسلام إمام، وبحضور المخرج حامد سعيد، بقاعة إيوارت، بحرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

تعرض سينما الجيزويت٬ في تمام السادسة مساء٬ الفيلم الروماني “موت السيد لازار سكو ـ The Death of Mr. Lazarescu، إنتاج 2005. ويعرض مركز “جسور” الثقافي بالزمالك الفيلم الروائي “LION“٬ وذلك في تمام السادسة من مساء السبت.

الكتب وحفلات التوقيع

تقيم دار الشروق ندوة وحفل توقيع لرواية “الوشم الأبيض” للكاتب أسامة علام، بمكتبة الشروق، فرع طلعت حرب، في السابعة مساء، وتستضيف مكتبات “أ” فرع الميرغني محاضرة بعنوان “هو وهي وثالثهما السعادة” للكاتبة الدكتورة هويدا الدمرداش، وذلك في الخامسة مساءً.

تقيم مؤسسة سلوى علوان الثقافية حفل توقيع الطبعة الثانية من ديوان «مختلف عقليًّا» للشاعر علي سليم، في الخامسة مساءً.