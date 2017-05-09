فعاليات| حفل «أخبار الأدب» وملتقى العمل الأثري

تنظم وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الثلاثاء، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

الفعاليات والندوات الثقافية

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، مؤتمرا صحفيا لإعلان صدور المجلد الأول من جريدة السفور، الذي يضم الأعداد التي صدرت في عام 1915، ويبلغ عددها 31، ويقام المؤتمر الصحفي فى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم، بمقر دار الكتب – باب الخلق، بحضور الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، والدكتور جابر عصفور، والدكتور أحمد الشوكي، ويصاحب المؤتمر الصحفي معرضا يضم محتويات من أعداد جريدة السفور.

يفتتح الدكتور محمد عبد العزيز، مدير عام قطاع آثار مصر العليا، ملتقى العمل الأثري الذي يستمر حتى غد الأربعاء، بمتحف التحنيط بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، وتنظم جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، ندوة بعنوان “سموم المخدرات والشباب” على مسرح الجامعة بمدينة بورفؤاد بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

وتنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ندوة تحت عنوان “كيفية تحقيق الزراعة الذكية مناخيا في مصر: شواهد الحاضر وسيناريوهات المستقبل”، يشارك فيها عدد من الخبراء والأساتذة والباحثين والطلاب، كما تقيم المكتبة بالتعاون مع وزارة الخارجية، احتفالية لتسليم الإهداء المقدم منها إلى مكتبة آشور بانيبال التابعة لجامعة الموصل، يشارك في الاحتفال، مدير مكتبة الإسكندرية، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ويتسلم الإهداء سفير العراق في القاهرة بالنادى الدبلوماسي بالقاهرة.

إدارة الإعلام البيئي بالفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمنطقة شرق الدلتا، تنظم ندوة عن “تدوير المخلفات الصلبة” بقاعة الاجتماعات بمركز شباب قرية الرياض، والتي تتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر، وتستضيف قاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر ندوة عن (الطاقة الجديدة والمتجددة)، بالتعاون مع مركز إعلام المنصورة.

وتقام ندوة “امسك حريقة”عن كيفية استخدام المطافئ، وأنواع المطافئ الملائمة لأنواع الحرائق بقاعة الكلمة بساقية الصاوى بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، ويحاضر فيها جورج موسى، مدرب سيفتي بإحدى شركات خدمات البترول.

الحفلات الفنية

ويستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا، حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة “أخبار الأدب” التي أعلنت نتيجتها الأسبوع الماضي، في تمام السابعة مساء، ويستقبل مسرح سيد درويش بالإسكندرية احتفالية الشاعر “طاغور” في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وينظم مركز الهناجر للفنون حفل لتوزيع جوائز الفائزين بجائزة أخبار الأدب، في السابعة مساءً، ويعقد قصر ثقافة الشاطبي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، ندوة بعنوان “عيشها صح” بقصر ثقافة الشاطبي، ويقيم قصر ثقافة الأنفوشي ندوة دينية بعنوان “ليلة النصف من شعبان”، كما يقدم بيت المعمار المصرى ندوة حسن فتحي منظور مختلف في السادسة مساءً.

وتستقبل مكتبة مصر الجديدة، حفلا غنائيا للمطرب الشاب أشرف شريف، الذي يلتقي فيه جمهوره بعد فترة غياب، وتنظم ساقية عبد المنعم الصاوى حفل لفريق “كاريزما باند” على خشبة مسرح الحكمة بالزمالك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

الكتب والعروض المسرحية

تواصل فرقة قصر ثقافة نعمان تقديم العرض المسرحي “البحث عن نهاية”، ويستمر حتى 11 مايو، ويقيم مركز ابداع الإسكندرية ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “ما لا يعرفه أحد عنهما” بقاعة توفيق الحكيم في السادسة مساءً.