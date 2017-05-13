فعاليات| القافلة الثقافية بحلايب وشلاتين.. والإعلان عن اكتشاف أثري جديد

تنظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم السبت، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي.

تواصل وزارة الثقافة فعاليات القافلة الثقافية، التي تنظمها فى مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، والتي تستمر حتى السادس عشر من مايو الحالي، وتقدم فرقة الأقصر للموسيقى عددًا من أغاني التراث، مثل “القلب يعشق كل جميل” لأم كلثوم، و”توبة” و”جانا الهوى” لعبد الحليم حافظ و”ليالينا”.

كما تقدم فرقة السباعية للإنشاد الديني عروض ابتهالات في مدح النبي من التراث، منها “نظرة يا رسول الله” و”الصبح بدا من طلعته” و”جالسًا فى الروضة حيًّا” و”في حب محمد” والقصيدة الأشهر “قمر سيدنا النبي”، ويفتتح السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف، ملتقى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، الذي تنظمه مؤسسة “أخبار اليوم” بمقر المكتب الثقافي المصري بالكويت.

يقيم صندوق التنمية الثقافية حفل الإعلان عن جوائز المسابقة الأدبية السنوية للشباب، بمركز طلعت حرب الثقافي، و تكرم الدار المصرية اللبنانية المشاركين في ورشتي القصة القصيرة والرواية اللتين عقدتهما الدار خلال الفترة الماضية، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

يعقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان اكتشاف أثري جديد بمنطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا، كما سيتفقد الوزير ومحافظ المنيا عددًا من المواقع الأثرية في المحافظة، فيما تعقد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية (إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة)، الاجتماع الثاني لبحث سبل وضع مكتبات مصر على خريطة المكتبات العالمية.

يقوم نائب وزير الآثار على رأس لجنة بزيارة لمدينة سانت كاترين، لبحث موضوع مشكلة “تل المروة”، كما تختتم اليوم فعاليات المؤتمر الدولي “الفنون والثقافة في مواجهة الإرهاب” الذي تنظمه كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بالتعاون مع مؤسسة إيريك IEREKالدولية.

تكرم كلية الترجمة بالأكاديمية البحرية الروائي أشرف العشماوي، وذلك في أوبرا الإسكندرية، ويأتي التكريم بعدما قام طلبة السنة الرابعة بالكلية بترجمة رواية البارمان للعشماوي إلى اللغة الإنجليزية في مشروع تخرجهم، كما قدموا عرضًا مسرحيًّا قصيرًا مستوحى من الرواية.

تحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة مساء، حفلًا فنيًّا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويعرض المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف مساء، نقلًا مباشرًا من أوبرا المتروبوليتان “أوبرا فارس الوردة” لريتشارد شتراوس.