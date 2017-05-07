فعاليات| افتتاح ملتقى الكاريكاتير بالأوبرا.. وعرض «حرب أهلية»

تنظم وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الأحد، حيث تقام عدد من الندوات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة والمراكز الثقافية في المحافظات، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والعروض المسرحية بدار الأوبرا وساقية الصاوي.

حفلات التوقيع والمعارض الفنية

تنظم أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع حسن، استكمالًا لسلسلة «كاتب وكتاب»، مناقشة كتاب تحت عنوان «جيش الشعب.. الصورة الكاملة»، بقلم مجموعة من المفكرين والمبدعين والباحثين، في تمام الساعة السادسة مساء غد الأحد، بمقر المجلس الأعلى للثقافة بالأوبرا.

وتقيم مكتبة مصر الجديدة العامة حفل توقيع كتاب «حافظ الأسد بين الواقع والأسطورة»، الصادر عن الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، ومن تأليف الدكتور مصطفى عبد العزيز مرسي، سفير مصر في سوريا سابقًا، في الخامسة مساء، تستضيف مكتبة البلد بوسط البلد، مناقشة لرواية «العهد القديم.. آخر 48 ساعة في حياة المدهش»، للكاتب أحمد كامل، والصادرة عن دار روافد، في السابعة مساء.

تستضيف قاعة بيكاسو للفنون معرض «بداية جديدة» للفنانة دينا ترجم، في تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر حتى 25 مايو الجاري، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًّا، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى التاسعة مساء، يستعد «فينا» آرت جاليري بالمهندسين لافتتاح المعرض الجماعي «انعكاس الروح»، في تمام السادسة مساءً، ويشارك في العرض 28 فنانًا من مختلف الأجيال والمدارس الفنية، بقاعة نيفين فطين بالمهندسين، ويعرض لوحات زيتية لأكثر من 25 فنانًا.

يفتتح الدكتور محمد إسحق، عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتورة عصمت أباظة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا تحت عنوان «القصد … التلقائية» للدكتورة حنان طنطاوي، الأستاذ المساعد بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، بقاعة الشهيد أحمد بسيوني بالكلية بالزمالك، يضم المعرض نحو ثلاثة وعشرين عملًا فنيًّا في مجال طباعة المنسوجات اليدوية.

الحفلات الفنية والأفلام

تحيي أروكسترا القاهرة السيمفوني في الثامنة مساء، حفلًا فنيًّا على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ويستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية في الثامنة مساء حفلًا فنيًّا في إطار سلسلة حفلات وهابيات.

تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في السادسة مساء، أمسية شعرية فنية لجمعية مبدعي الغد الأدبية، بقاعة الكلمة، وفي الثامنة مساء يقام حفل فني تحييه فرقة «ماركو والأصدقاء» على مسرح قاعة الحكمة.

يعرض سيماتك.. مركز الفيلم البديل، الفيلم الوثائقي «حرب أهلية» للمخرج اللبناني محمد سويد، في السابعة مساء، ويعاد في الرابعة مساء الثلاثاء 9 مايو الجارى.

الندوات الثقافية

تنظم أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان «دور الصحافة والإعلام في تنمية الوعي بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب»، بحضور وزير الثقافة، ويشارك في الندوة رئيس اللجنة الوطنية للصحافة، ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، عميد كلية الإعلام بالقرية الذكية بمقر المجلس.

ويعقد معهد الإذاعة والتليفزيون دورة تدريبية في «التعاطي الإخباري في مكافحة الإرهاب» بالتعاون مع المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني بدمشق، وتشارك فيها الهيئات الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول العربية، ويقيم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة عمل عن تغليف ونقل القطع الأثرية «تجربة نقل القطع الأثرية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية» يشارك فيها متدربون من المتاحف والمناطق الأثرية، بهدف تبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بوزارة الآثار.

ينظم قصر ثقافة مدينة منية النصر ندوة تحت عنوان «الوحدة الوطنية وتجديد الخطاب الديني» بمقر القصر، يعقد الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان تفاصيل مشروع «الفن ضد التمييز والإرهاب»، بالاشتراك مع جامعة القاهرة ووزارتي الثقافة والشباب، وسيعلن الاتحاد خلال المؤتمر تفاصيل وأنشطة المبادرة التي ستنفذ منتجات ثقافية وفنية ضد التمييز الديني والنوعي، بالاشتراك مع جامعة القاهرة ووزارتي الثقافة والشباب، يقام المؤتمر بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة.

يعقد المجلس الأعلى للثقافة الندوة الرابعة من سلسلة «قضايا أدبية» بعنوان «ترجمة الأدب العربي»، التي تنظمها لجنة القصة، في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أيمن عبد الهادي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنان جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، «الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير» الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، في السابعة مساء، بقصر الفنون بدار الأوبرا، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة.

تقيم دار الكتب فى باب الخلق ندوة تحت عنوان «نهر النيل: الفرص والتحديات»، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، والدكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، وعايدة عبد الغني، المشرف العام على دار الكتب، في تمام السادسة مساء، بقاعة الندوات بباب الخلق.

تنظم مكتبة مصر العامة في الزاوية الحمراء محاضرة بعنوان «مبادئ العلاقات العامة»، يحاضر بها محمود شافعي، خبير العلاقات العامة وإدارة الأزمات، في إطار احتفال المكتبة باليوم العالمي لحرية الصحافة.